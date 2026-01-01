wger एक ओपन-सोर्स फिटनेस और वर्कआउट ट्रैकर है जो एक व्यापक व्यायाम डेटाबेस, संरचित वर्कआउट योजना, पोषण ट्रैकिंग और शरीर के वजन की निगरानी को एक सेल्फ-होस्टेड Django एप्लिकेशन में जोड़ता है। इसमें हजारों व्यायामों का एक समुदाय-क्यूरेटेड कैटलॉग शामिल है जिसमें विवरण, लक्षित मांसपेशियां और प्रदर्शन छवियां हैं, और यह नेटिव iOS और Android मोबाइल ऐप्स के साथ जुड़ता है ताकि एथलीट जिम से वर्कआउट और भोजन लॉग कर सकें।

अपने VPS पर wger को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत प्रशिक्षण डेटा — वर्कआउट, शरीर के माप, भोजन लॉग और प्रगति चार्ट — आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बजाय इसके कि इसे किसी फिटनेस SaaS को सौंपा जाए। यह प्लेटफॉर्म निजी खातों वाले कई उपयोगकर्ताओं, परीक्षण उपयोग के लिए वैकल्पिक अतिथि लॉगिन और कस्टम डैशबोर्ड या थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन के लिए एक व्यापक REST API का समर्थन करता है।