एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में wger डिप्लॉय करें।
एथलीटों और कोचों के लिए व्यायाम डेटाबेस, पोषण लॉगिंग और वज़न ट्रैकिंग के साथ स्व-होस्टेड फिटनेस और वर्कआउट ट्रैकर।
wger के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप wger के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
wger एक ओपन-सोर्स फिटनेस और वर्कआउट ट्रैकर है जो एक व्यापक व्यायाम डेटाबेस, संरचित वर्कआउट योजना, पोषण ट्रैकिंग और शरीर के वजन की निगरानी को एक सेल्फ-होस्टेड Django एप्लिकेशन में जोड़ता है। इसमें हजारों व्यायामों का एक समुदाय-क्यूरेटेड कैटलॉग शामिल है जिसमें विवरण, लक्षित मांसपेशियां और प्रदर्शन छवियां हैं, और यह नेटिव iOS और Android मोबाइल ऐप्स के साथ जुड़ता है ताकि एथलीट जिम से वर्कआउट और भोजन लॉग कर सकें।
अपने VPS पर wger को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत प्रशिक्षण डेटा — वर्कआउट, शरीर के माप, भोजन लॉग और प्रगति चार्ट — आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बजाय इसके कि इसे किसी फिटनेस SaaS को सौंपा जाए। यह प्लेटफॉर्म निजी खातों वाले कई उपयोगकर्ताओं, परीक्षण उपयोग के लिए वैकल्पिक अतिथि लॉगिन और कस्टम डैशबोर्ड या थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन के लिए एक व्यापक REST API का समर्थन करता है।
wger की मुख्य विशेषताएं
व्यायाम डेटाबेस
हजारों समुदाय-क्यूरेटेड व्यायाम विवरण, लक्षित मांसपेशी समूहों और प्रदर्शन चित्रों के साथ, जो अपस्ट्रीम wger.de कैटलॉग से सिंक्रनाइज़ किए गए हैं।
व्यायाम योजना
सेट्स, रेप्स, वज़न और आराम के समय के साथ संरचित रूटीन बनाएं, फिर चार्ट के साथ सत्र-दर-सत्र प्रगति को ट्रैक करें।
पोषण लॉगिंग
खोजने योग्य खाद्य डेटाबेस, दैनिक भोजन लॉग और खरीदारी सूची बनाने की सुविधा के साथ मैक्रो और कैलोरी लक्ष्यों के अनुसार भोजन की योजना बनाएं।
बॉडी वेट ट्रैकिंग
शरीर के वजन, माप और प्रगति की तस्वीरों को समय के साथ लॉग करें, उन ट्रेंड चार्ट के साथ जो दीर्घकालिक परिवर्तनों को उजागर करते हैं।
नेटिव मोबाइल ऐप्स
मुफ्त iOS और Android कंपेनियन ऐप्स आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, जिससे ब्राउज़र के बिना जिम में लॉगिंग की जा सकती है।
मल्टी-यूज़र के साथ API
वैकल्पिक अतिथि लॉगिन के साथ प्रति-उपयोगकर्ता खाते, साथ ही कस्टम डैशबोर्ड, इंटीग्रेशन और कोचिंग टूल के लिए एक व्यापक REST API।
आपको wger को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।