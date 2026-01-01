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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप wger के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

wger एक ओपन-सोर्स फिटनेस और वर्कआउट ट्रैकर है जो एक व्यापक व्यायाम डेटाबेस, संरचित वर्कआउट योजना, पोषण ट्रैकिंग और शरीर के वजन की निगरानी को एक सेल्फ-होस्टेड Django एप्लिकेशन में जोड़ता है। इसमें हजारों व्यायामों का एक समुदाय-क्यूरेटेड कैटलॉग शामिल है जिसमें विवरण, लक्षित मांसपेशियां और प्रदर्शन छवियां हैं, और यह नेटिव iOS और Android मोबाइल ऐप्स के साथ जुड़ता है ताकि एथलीट जिम से वर्कआउट और भोजन लॉग कर सकें।

अपने VPS पर wger को सेल्फ-होस्ट करने से व्यक्तिगत प्रशिक्षण डेटा — वर्कआउट, शरीर के माप, भोजन लॉग और प्रगति चार्ट — आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बजाय इसके कि इसे किसी फिटनेस SaaS को सौंपा जाए। यह प्लेटफॉर्म निजी खातों वाले कई उपयोगकर्ताओं, परीक्षण उपयोग के लिए वैकल्पिक अतिथि लॉगिन और कस्टम डैशबोर्ड या थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन के लिए एक व्यापक REST API का समर्थन करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

wger की मुख्य विशेषताएं

व्यायाम डेटाबेस

हजारों समुदाय-क्यूरेटेड व्यायाम विवरण, लक्षित मांसपेशी समूहों और प्रदर्शन चित्रों के साथ, जो अपस्ट्रीम wger.de कैटलॉग से सिंक्रनाइज़ किए गए हैं।

व्यायाम योजना

सेट्स, रेप्स, वज़न और आराम के समय के साथ संरचित रूटीन बनाएं, फिर चार्ट के साथ सत्र-दर-सत्र प्रगति को ट्रैक करें।

पोषण लॉगिंग

खोजने योग्य खाद्य डेटाबेस, दैनिक भोजन लॉग और खरीदारी सूची बनाने की सुविधा के साथ मैक्रो और कैलोरी लक्ष्यों के अनुसार भोजन की योजना बनाएं।

बॉडी वेट ट्रैकिंग

शरीर के वजन, माप और प्रगति की तस्वीरों को समय के साथ लॉग करें, उन ट्रेंड चार्ट के साथ जो दीर्घकालिक परिवर्तनों को उजागर करते हैं।

नेटिव मोबाइल ऐप्स

मुफ्त iOS और Android कंपेनियन ऐप्स आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, जिससे ब्राउज़र के बिना जिम में लॉगिंग की जा सकती है।

मल्टी-यूज़र के साथ API

वैकल्पिक अतिथि लॉगिन के साथ प्रति-उपयोगकर्ता खाते, साथ ही कस्टम डैशबोर्ड, इंटीग्रेशन और कोचिंग टूल के लिए एक व्यापक REST API।

आपको wger को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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