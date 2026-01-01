Krayin CRM पर 69% तक की छूट

Krayin CRM को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।

लीड्स, संपर्क, पाइपलाइन और ग्राहक संबंधों को शुरू से अंत तक प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स Laravel CRM।

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599/माह
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Krayin CRM के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Krayin CRM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Krayin CRM एक मुफ्त, ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन फ्रेमवर्क है जो Laravel और Vue.js पर बना है। यह बिक्री टीमों को लीड कैप्चर और योग्यता से लेकर पाइपलाइन ट्रैकिंग, कोट जनरेशन और बिक्री के बाद की गतिविधि तक एक पूर्ण ग्राहक जीवनचक्र वर्कबेंच प्रदान करता है — प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग या वेंडर लॉक-इन के बिना।

अपने स्वयं के VPS पर Krayin को सेल्फ-होस्ट करना हर लीड, संपर्क, ईमेल एक्सचेंज और राजस्व आंकड़े को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, और डेवलपर्स को Laravel पैकेजों, कस्टम एट्रिब्यूट्स और REST APIs के माध्यम से CRM का विस्तार करने देता है ताकि यह आपकी टीम के वास्तविक बिक्री के तरीके से मेल खा सके।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Krayin CRM की मुख्य विशेषताएं

दृश्य बिक्री पाइपलाइन

लीड्स को अनुकूलन योग्य कानबन चरणों के माध्यम से ले जाएं ताकि प्रतिनिधि और प्रबंधक हमेशा एक नज़र में डील की स्थिति देख सकें।

लीड प्रबंधन

वेब फ़ॉर्म से लीड कैप्चर करें, मालिकों को असाइन करें, स्रोत के अनुसार स्कोर करें, और योग्य संभावनाओं को खातों और कोटेशन में बदलें।

कस्टम विशेषताएँ

लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, ऑर्गेनाइज़ेशन और कोट्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ील्ड जोड़ें, बिना कोड लिखे, अपने CRM को अपनी बिक्री प्रक्रिया के अनुरूप बनाते हुए।

कोटेशन और उत्पाद

टैक्स और डिस्काउंट नियमों के साथ बिल्ट-इन प्रोडक्ट कैटलॉग से ब्रांडेड कोट्स जनरेट करें, फिर उन्हें क्लोज्ड-वॉन तक ट्रैक करें।

ईमेल और गतिविधियां

कॉल, मीटिंग और ईमेल को किसी भी रिकॉर्ड में लॉग करें, कैलेंडर व्यू और फॉलो-अप रिमाइंडर के साथ डील को आगे बढ़ाने के लिए।

वेब फॉर्म और APIs

लीड कैप्चर के लिए एम्बेड करने योग्य वेब फ़ॉर्म प्रकाशित करें और अपने मौजूदा मार्केटिंग स्टैक के साथ डेटा सिंक करने के लिए REST API का उपयोग करें।

आपको Krayin CRM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

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