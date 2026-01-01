Krayin CRM एक मुफ्त, ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन फ्रेमवर्क है जो Laravel और Vue.js पर बना है। यह बिक्री टीमों को लीड कैप्चर और योग्यता से लेकर पाइपलाइन ट्रैकिंग, कोट जनरेशन और बिक्री के बाद की गतिविधि तक एक पूर्ण ग्राहक जीवनचक्र वर्कबेंच प्रदान करता है — प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग या वेंडर लॉक-इन के बिना।

अपने स्वयं के VPS पर Krayin को सेल्फ-होस्ट करना हर लीड, संपर्क, ईमेल एक्सचेंज और राजस्व आंकड़े को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, और डेवलपर्स को Laravel पैकेजों, कस्टम एट्रिब्यूट्स और REST APIs के माध्यम से CRM का विस्तार करने देता है ताकि यह आपकी टीम के वास्तविक बिक्री के तरीके से मेल खा सके।