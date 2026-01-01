एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ByteStash डिप्लॉय करें।
डेवलपर्स और टीमों के लिए सिंटैक्स हाइलाइटिंग, फुल-टेक्स्ट सर्च और वैकल्पिक SSO की सुविधा वाला सेल्फ-होस्टेड कोड स्निपेट मैनेजर।
ByteStash के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ByteStash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ByteStash एक सेल्फ-होस्टेड वेब ऐप्लिकेशन है जो कोड स्निपेट्स को एक ही सर्च करने योग्य लाइब्रेरी में स्टोर करने, व्यवस्थित करने और शेयर करने के लिए है। यह पूर्ण सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ दर्जनों प्रोग्रामिंग भाषाओं को सपोर्ट करता है, आपको भाषा या कीवर्ड के आधार पर फ़िल्टर करने देता है, त्वरित पहुँच के लिए पसंदीदा को पिन करने देता है, और प्राप्तकर्ताओं से अकाउंट की आवश्यकता के बिना स्निपेट्स को सार्वजनिक रूप से शेयर करने देता है।
क्लाउड-आधारित स्निपेट टूल्स के विपरीत, ByteStash पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक हल्के SQLite डेटाबेस के साथ चलता है — किसी बाहरी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन और वैकल्पिक OpenID Connect इंटीग्रेशन के साथ एक पूर्ण REST API के साथ आता है, जो इसे एकल डेवलपर्स और केंद्रीकृत आइडेंटिटी मैनेजमेंट का उपयोग करने वाली टीमों के लिए समान रूप से उपयुक्त बनाता है।
ByteStash की मुख्य विशेषताएं
सिंटैक्स हाइलाइटिंग
दर्जनों प्रोग्रामिंग भाषाओं का समर्थन करता है ताकि हर स्निपेट सटीक, पठनीय सिंटैक्स कलरिंग के साथ रेंडर हो।
पूर्ण-पाठ खोज
अपनी पूरी स्निपेट लाइब्रेरी को भाषा, कीवर्ड या टैग के अनुसार खोजें और फ़िल्टर करें ताकि आपको जो चाहिए, वह कुछ ही सेकंड में मिल सके।
पब्लिक शेयरिंग
व्यक्तिगत स्निपेट या संग्रह सार्वजनिक लिंक के माध्यम से साझा करें — प्राप्तकर्ताओं को उन्हें देखने के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं होती है।
REST API ऐक्सेस
बिल्ट-इन Swagger डॉक्यूमेंटेशन के साथ फुल CRUD API आपको स्क्रिप्ट्स, एडिटर्स, या CI पाइपलाइन्स में स्निपेट रिट्रीवल को इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है।
SSO इंटीग्रेशन
किसी भी OpenID Connect प्रोवाइडर को जोड़ें ताकि उन टीमों के लिए सिंगल साइन-ऑन सक्षम किया जा सके जो पहले से केंद्रीकृत पहचान प्रबंधन का उपयोग कर रही हैं।
आपको ByteStash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।