ByteStash एक सेल्फ-होस्टेड वेब ऐप्लिकेशन है जो कोड स्निपेट्स को एक ही सर्च करने योग्य लाइब्रेरी में स्टोर करने, व्यवस्थित करने और शेयर करने के लिए है। यह पूर्ण सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ दर्जनों प्रोग्रामिंग भाषाओं को सपोर्ट करता है, आपको भाषा या कीवर्ड के आधार पर फ़िल्टर करने देता है, त्वरित पहुँच के लिए पसंदीदा को पिन करने देता है, और प्राप्तकर्ताओं से अकाउंट की आवश्यकता के बिना स्निपेट्स को सार्वजनिक रूप से शेयर करने देता है।

क्लाउड-आधारित स्निपेट टूल्स के विपरीत, ByteStash पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक हल्के SQLite डेटाबेस के साथ चलता है — किसी बाहरी सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन और वैकल्पिक OpenID Connect इंटीग्रेशन के साथ एक पूर्ण REST API के साथ आता है, जो इसे एकल डेवलपर्स और केंद्रीकृत आइडेंटिटी मैनेजमेंट का उपयोग करने वाली टीमों के लिए समान रूप से उपयुक्त बनाता है।