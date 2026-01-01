1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ब्रॉडकास्टचैनल डिप्लॉय करें।
किसी भी सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल को बिना किसी क्लाइंट जावास्क्रिप्ट और स्वचालित RSS फ़ीड्स के साथ एक SEO-अनुकूल माइक्रोब्लॉग में बदलें।
BroadcastChannel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BroadcastChannel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BroadcastChannel एक ओपन-सोर्स Astro-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक Telegram चैनलों को पूरी तरह से फीचर्ड माइक्रोब्लॉग में बदलता है। पारंपरिक CMS बनाए रखने के बजाय, आप Telegram में पोस्ट लिखते हैं और BroadcastChannel एक तेज़, SEO-ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट बनाता है जिसे आपके दर्शक ब्राउज़ कर सकते हैं। हर मैसेज उचित मेटाडेटा, एक साइटमैप और फ़ीड रीडर और कॉन्टेंट एग्रीगेटर के लिए XML और JSON फॉर्मेट में डुअल RSS फ़ीड के साथ एक पेज बन जाता है।
अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक कस्टम डोमेन और आपकी प्रकाशित सामग्री पर पूरा नियंत्रण देती है, Vercel, Cloudflare Pages, या किसी अन्य थर्ड-पार्टी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना। परिणामी साइट ब्राउज़र को शून्य JavaScript भेजती है — किसी भी कनेक्शन पर तेज़ और सर्च इंजन क्रॉलर के लिए अत्यधिक अनुकूल।
BroadcastChannel की मुख्य विशेषताएं
CMS के रूप में Telegram
टेलीग्राम में सामान्य रूप से पोस्ट लिखें — BroadcastChannel उन्हें प्राप्त करता है और बिना किसी अतिरिक्त कदम के स्वचालित रूप से आपकी साइट पर प्रकाशित करता है।
ज़ीरो क्लाइंट जावास्क्रिप्ट
पृष्ठ पूरी तरह से सर्वर-रेंडर किए जाते हैं और ब्राउज़र पर कोई JavaScript नहीं भेजा जाता है, जिससे तेज़ लोड समय और मजबूत SEO स्कोर मिलते हैं।
बिल्ट-इन RSS फ़ीड्स
हर ब्लॉग को स्वचालित रूप से XML और JSON RSS फ़ीड मिलते हैं ताकि पाठक किसी भी फ़ीड एग्रीगेटर या रीडर ऐप के माध्यम से सदस्यता ले सकें।
एसईओ और साइटमैप्स
ऑटो-जनरेटेड साइटमैप्स, क्लीन यूआरएल और उचित मेटा टैग आपकी सामग्री को पहले दिन से ही सर्च इंजन के माध्यम से खोजने योग्य बनाते हैं।
सोशल लिंक एकीकरण
टेलीग्राम, ट्विटर, गिटहब, मास्टोडॉन, ब्लूस्काई और डिस्कॉर्ड प्रोफाइल को साइट नेविगेशन से बिना कोई कस्टम कोड लिखे लिंक करें।
आपको BroadcastChannel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।