BroadcastChannel एक ओपन-सोर्स Astro-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक Telegram चैनलों को पूरी तरह से फीचर्ड माइक्रोब्लॉग में बदलता है। पारंपरिक CMS बनाए रखने के बजाय, आप Telegram में पोस्ट लिखते हैं और BroadcastChannel एक तेज़, SEO-ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट बनाता है जिसे आपके दर्शक ब्राउज़ कर सकते हैं। हर मैसेज उचित मेटाडेटा, एक साइटमैप और फ़ीड रीडर और कॉन्टेंट एग्रीगेटर के लिए XML और JSON फॉर्मेट में डुअल RSS फ़ीड के साथ एक पेज बन जाता है।

अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको एक कस्टम डोमेन और आपकी प्रकाशित सामग्री पर पूरा नियंत्रण देती है, Vercel, Cloudflare Pages, या किसी अन्य थर्ड-पार्टी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना। परिणामी साइट ब्राउज़र को शून्य JavaScript भेजती है — किसी भी कनेक्शन पर तेज़ और सर्च इंजन क्रॉलर के लिए अत्यधिक अनुकूल।