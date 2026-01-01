Icinga 2 Nagios का आधुनिक उत्तराधिकारी है, जिसे परफॉर्मेंस के लिए C++ में फिर से लिखा गया है और एक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन DSL, नेटिव REST API और प्लगेबल फीचर मॉड्यूल्स के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह होस्ट्स, सर्विसेज़, नेटवर्क डिवाइस और एप्लिकेशन्स की उपलब्धता की जाँच करता है, स्टेट ट्रांज़िशन और डाउनटाइम की गणना करता है, और कुछ खराब होने पर नोटिफिकेशन्स ट्रिगर करता है — यह सब हज़ारों मौजूदा Nagios-कम्पैटिबल प्लगइन्स द्वारा समर्थित है।

यह टेम्पलेट Icinga 2 को Icinga DB, एक Redis-समर्थित सिंक डीमन और Icinga Web 2 के साथ बंडल करता है ताकि आपको एक आधुनिक डैशबोर्ड के साथ एक कंप्लीट मॉनिटरिंग स्टैक तुरंत मिल सके। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर अलर्ट, मेट्रिक और होस्ट इन्वेंट्री को रखता है, जिसमें प्रति-होस्ट प्राइसिंग या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है।