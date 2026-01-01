1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Icinga 2 डिप्लॉय करें।
होस्ट, सेवाओं और मेट्रिक्स के लिए एक शक्तिशाली DSL और REST API के साथ ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म।
Icinga 2 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Icinga 2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Icinga 2 Nagios का आधुनिक उत्तराधिकारी है, जिसे परफॉर्मेंस के लिए C++ में फिर से लिखा गया है और एक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन DSL, नेटिव REST API और प्लगेबल फीचर मॉड्यूल्स के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह होस्ट्स, सर्विसेज़, नेटवर्क डिवाइस और एप्लिकेशन्स की उपलब्धता की जाँच करता है, स्टेट ट्रांज़िशन और डाउनटाइम की गणना करता है, और कुछ खराब होने पर नोटिफिकेशन्स ट्रिगर करता है — यह सब हज़ारों मौजूदा Nagios-कम्पैटिबल प्लगइन्स द्वारा समर्थित है।
यह टेम्पलेट Icinga 2 को Icinga DB, एक Redis-समर्थित सिंक डीमन और Icinga Web 2 के साथ बंडल करता है ताकि आपको एक आधुनिक डैशबोर्ड के साथ एक कंप्लीट मॉनिटरिंग स्टैक तुरंत मिल सके। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर अलर्ट, मेट्रिक और होस्ट इन्वेंट्री को रखता है, जिसमें प्रति-होस्ट प्राइसिंग या वेंडर लॉक-इन नहीं होता है।
Icinga 2 की मुख्य विशेषताएं
नागियोस प्लगइन के अनुकूल
पूरे Nagios प्लगइन इकोसिस्टम का पुनः उपयोग करता है ताकि HTTP, SMTP, डिस्क, CPU, डेटाबेस और सर्टिफिकेट्स के लिए मौजूदा चेक स्क्रिप्ट्स बिना किसी बदलाव के काम कर सकें।
आधुनिक वेब डैशबोर्ड
Icinga Web 2, Icinga DB मॉड्यूल के साथ, एक तेज़ सूची, फ़िल्टर और विवरण UI के साथ आता है, जिसमें डार्क मोड, बल्क एकनॉलेज और डाउनटाइम के लिए मोडल शेड्यूलिंग शामिल है।
शक्तिशाली कॉन्फ़िग DSL
नियम, टेम्पलेट्स और होस्ट ग्रुप्स आपको प्रति-होस्ट ब्लॉक्स को दोहराने के बजाय कुछ ही लाइनों में सैकड़ों होस्ट्स के लिए मॉनिटरिंग परिभाषित करने देते हैं।
REST API और इवेंट्स
होस्ट, सेवाओं, डाउनटाइम, टिप्पणियों और स्वीकृतियों के लिए पूर्ण REST API स्वचालन, डैशबोर्ड और चैटऑप्स एकीकरण को संचालित करता है।
Icinga DB स्ट्रीमिंग सिंक
एक Redis-समर्थित सिंक डीमन हर जाँच परिणाम और स्थिति परिवर्तन को MariaDB में स्ट्रीम करता है ताकि वेब UI हमेशा न्यूनतम विलंब के साथ वास्तविक स्थिति को दर्शाता रहे।
वितरित निगरानी
मास्टर कंटेनर बाद में सैटेलाइट और एजेंट ज़ोन स्वीकार कर सकता है, जिससे आप एक ही कॉन्फ़िगरेशन ट्री से कई डेटासेंटर तक स्केल कर सकते हैं।
आपको Icinga 2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।