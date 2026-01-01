1-क्लिक में LavinMQ डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन AMQP मैसेज ब्रोकर जो बिल्ट-इन वेब प्रबंधन UI के साथ प्रति सेकंड दस लाख तक मैसेज डिलीवर करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LavinMQ के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LavinMQ एक हल्का, हाई-परफॉरमेंस मैसेज ब्रोकर है जो AMQP 0-9-1 प्रोटोकॉल के इर्द-गिर्द बनाया गया है। थ्रूपुट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया, यह प्रति सेकंड दस लाख मैसेज तक बेंचमार्क करता है जबकि कम मेमोरी और CPU यूसेज बनाए रखता है — यह उन टीमों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड के बिना विश्वसनीय मैसेजिंग की आवश्यकता है।
अपने VPS पर LavinMQ को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है। यह डायरेक्ट, टॉपिक, फैनआउट और एडवांस्ड एक्सचेंज टाइप को सपोर्ट करता है, साथ ही क्लस्टरिंग, फेडरेशन, स्ट्रीम क्यू, MQTT और Prometheus मॉनिटरिंग भी — प्रोडक्शन-ग्रेड मैसेजिंग पाइपलाइन के लिए आवश्यक सब कुछ।
LavinMQ की मुख्य विशेषताएं
उच्च थ्रूपुट
प्रति सेकंड दस लाख तक संदेशों पर बेंचमार्क किया गया, LavinMQ भारी मैसेजिंग वर्कलोड के लिए असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है।
AMQP और MQTT समर्थन
यह अंतर्निहित रूप से AMQP 0-9-1 और MQTT प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के मैसेजिंग क्लाइंट्स और लाइब्रेरीज़ के साथ संगत बनाता है।
वेब प्रबंधन UI
बिल्ट-इन प्रबंधन इंटरफ़ेस आपको किसी भी ब्राउज़र से क्यूज़, एक्सचेंज, कनेक्शन और मैसेज दरों को मॉनिटर करने देता है।
उन्नत विनिमय प्रकार
लचीले रूटिंग लॉजिक के लिए डायरेक्ट, टॉपिक, फैनआउट, कंसिस्टेंट हैश, डेड लेटर और डिलेड मैसेज एक्सचेंज को सपोर्ट करता है।
क्लस्टरिंग और फेडरेशन
डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई-अवेलेबिलिटी डिप्लॉयमेंट्स के लिए बिल्ट-इन क्लस्टरिंग और फेडरेशन सपोर्ट के साथ क्षैतिज रूप से स्केल करें।
प्रोमेथियस इंटीग्रेशन
Prometheus स्क्रैपिंग के लिए मैट्रिक्स उपलब्ध कराता है, जिससे Grafana डैशबोर्ड और अलर्टिंग पाइपलाइन के साथ सहज एकीकरण संभव होता है।
आपको LavinMQ को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।