LavinMQ एक हल्का, हाई-परफॉरमेंस मैसेज ब्रोकर है जो AMQP 0-9-1 प्रोटोकॉल के इर्द-गिर्द बनाया गया है। थ्रूपुट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया, यह प्रति सेकंड दस लाख मैसेज तक बेंचमार्क करता है जबकि कम मेमोरी और CPU यूसेज बनाए रखता है — यह उन टीमों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड के बिना विश्वसनीय मैसेजिंग की आवश्यकता है।

अपने VPS पर LavinMQ को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है। यह डायरेक्ट, टॉपिक, फैनआउट और एडवांस्ड एक्सचेंज टाइप को सपोर्ट करता है, साथ ही क्लस्टरिंग, फेडरेशन, स्ट्रीम क्यू, MQTT और Prometheus मॉनिटरिंग भी — प्रोडक्शन-ग्रेड मैसेजिंग पाइपलाइन के लिए आवश्यक सब कुछ।