Apache Hop पर 69% तक की छूट

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कहीं भी चलने वाली पाइपलाइन और वर्कफ़्लो डिज़ाइन करने के लिए ओपन-सोर्स विज़ुअल डेटा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म।

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599 /माह
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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Apache Hop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache Hop (हॉप ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म) एक ओपन-सोर्स डेटा इंटीग्रेशन और ऑर्केस्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जिसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में पेंटाहो डेटा इंटीग्रेशन (केटल) के आधुनिक उत्तराधिकारी के रूप में इनक्यूबेट और ग्रेजुएट किया गया है। यह डेटा इंजीनियरों को पाइपलाइन और वर्कफ़्लो को विज़ुअली डिज़ाइन करने की सुविधा देता है जो कस्टम कोड लिखे बिना फ़ाइलों, डेटाबेस, मैसेज क्यू, क्लाउड वेयरहाउस और SaaS API में डेटा को स्थानांतरित और रूपांतरित करते हैं।

यह टेम्पलेट हॉप वेब को डिप्लॉय करता है, जो अपाचे टॉमकैट पर चलने वाले हॉप GUI का ब्राउज़र-आधारित संस्करण है। अपने स्वयं के VPS पर हॉप को सेल्फ-होस्ट करने से हर कनेक्शन स्ट्रिंग, क्रेडेंशियल और इंटरमीडिएट डेटासेट आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें वाणिज्यिक ETL प्लेटफॉर्म में आम प्रति-उपयोगकर्ता, प्रति-पाइपलाइन, या रो-वॉल्यूम शुल्क नहीं लगते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache Hop की मुख्य विशेषताएं

विज़ुअल पाइपलाइन डिज़ाइनर

ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर जिसमें 200+ ट्रांसफॉर्म्स और एक्शन्स हैं जो फाइलों, डेटाबेस, APIs, मैसेज क्यूज़ और डेटा क्वालिटी चेक को कवर करते हैं — प्रोडक्शन पाइपलाइन बनाने के लिए Java या Python की आवश्यकता नहीं है।

ब्राउज़र-आधारित GUI

डेस्कटॉप क्लाइंट जैसा ही हॉप जीयूआई अनुभव, टॉमकैट के ज़रिए उपलब्ध कराया गया है ताकि टीमें लोकल जावा इंस्टॉलेशन के बिना किसी भी ब्राउज़र से पाइपलाइन डिज़ाइन कर सकें।

इंजन-स्वतंत्र निष्पादन

एक बार डिज़ाइन करें और नेटिव हॉप इंजन, Apache Spark, Apache Flink, या Google Cloud Dataflow पर Apache Beam रनर एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से पाइपलाइन चलाएं।

मेटाडेटा-संचालित कार्यप्रवाह

कनेक्शन, रन कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन टेम्पलेट्स और यूनिट टेस्ट को फर्स्ट-क्लास मेटाडेटा ऑब्जेक्ट्स के रूप में पुन: उपयोग करें, जो पाइपलाइन डेफिनिशन के साथ गिट में चेक इन किए जाते हैं।

बिल्ट-इन डेटा लीनिएज

प्रत्येक ट्रांसफ़ॉर्म इनपुट, आउटपुट और फ़ील्ड मैपिंग को रिकॉर्ड करता है, ताकि विश्लेषक जटिल बहु-चरणीय वर्कफ़्लो में किसी कॉलम को उसकी स्रोत फ़ाइलों या तालिकाओं तक ट्रैक कर सकें।

आपको Apache Hop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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