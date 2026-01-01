Apache Hop (हॉप ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म) एक ओपन-सोर्स डेटा इंटीग्रेशन और ऑर्केस्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जिसे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में पेंटाहो डेटा इंटीग्रेशन (केटल) के आधुनिक उत्तराधिकारी के रूप में इनक्यूबेट और ग्रेजुएट किया गया है। यह डेटा इंजीनियरों को पाइपलाइन और वर्कफ़्लो को विज़ुअली डिज़ाइन करने की सुविधा देता है जो कस्टम कोड लिखे बिना फ़ाइलों, डेटाबेस, मैसेज क्यू, क्लाउड वेयरहाउस और SaaS API में डेटा को स्थानांतरित और रूपांतरित करते हैं।

यह टेम्पलेट हॉप वेब को डिप्लॉय करता है, जो अपाचे टॉमकैट पर चलने वाले हॉप GUI का ब्राउज़र-आधारित संस्करण है। अपने स्वयं के VPS पर हॉप को सेल्फ-होस्ट करने से हर कनेक्शन स्ट्रिंग, क्रेडेंशियल और इंटरमीडिएट डेटासेट आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें वाणिज्यिक ETL प्लेटफॉर्म में आम प्रति-उपयोगकर्ता, प्रति-पाइपलाइन, या रो-वॉल्यूम शुल्क नहीं लगते हैं।