Postiz महंगे सोशल मीडिया SaaS टूल्स का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जो आपको X (ट्विटर), लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट, यूट्यूब, ब्लूस्काई, मास्टोडॉन, डिस्कॉर्ड और अन्य पर अपनी उपस्थिति को एक एकीकृत इंटरफ़ेस से शेड्यूल, मैनेज और एनालाइज़ करने देता है। इसका OpenAI के साथ बिल्ट-इन AI इंटीग्रेशन पोस्ट सुझाव और ऑटो-कंप्लीशन जेनरेट करता है, जबकि एक कैनवा-जैसा एडिटर विज़ुअल कंटेंट को संभालता है।

अपने VPS पर Postiz को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी और एनालिटिक्स डेटा प्राइवेट रहता है, प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन फीस खत्म हो जाती है, और टीमों को N8N, Make.com और Zapier के माध्यम से कस्टम इंटीग्रेशन के साथ असीमित शेड्यूलिंग क्षमता मिलती है।