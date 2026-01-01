1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Postiz डिप्लॉय करें।
एक सिंगल डैशबोर्ड से 15+ नेटवर्क के लिए AI-संचालित कंटेंट क्रिएशन के साथ ओपन-सोर्स सोशल मीडिया शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म।
Postiz के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Postiz के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Postiz महंगे सोशल मीडिया SaaS टूल्स का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जो आपको X (ट्विटर), लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट, यूट्यूब, ब्लूस्काई, मास्टोडॉन, डिस्कॉर्ड और अन्य पर अपनी उपस्थिति को एक एकीकृत इंटरफ़ेस से शेड्यूल, मैनेज और एनालाइज़ करने देता है। इसका OpenAI के साथ बिल्ट-इन AI इंटीग्रेशन पोस्ट सुझाव और ऑटो-कंप्लीशन जेनरेट करता है, जबकि एक कैनवा-जैसा एडिटर विज़ुअल कंटेंट को संभालता है।
अपने VPS पर Postiz को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी और एनालिटिक्स डेटा प्राइवेट रहता है, प्रति-सीट सब्सक्रिप्शन फीस खत्म हो जाती है, और टीमों को N8N, Make.com और Zapier के माध्यम से कस्टम इंटीग्रेशन के साथ असीमित शेड्यूलिंग क्षमता मिलती है।
Postiz की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्लेटफॉर्म शेड्यूलिंग
एक साझा कॉन्टेंट कैलेंडर से ड्रैग-एंड-ड्रॉप रीशेड्यूलिंग और बल्क CSV इम्पोर्ट के साथ, 15+ सोशल नेटवर्क पर एक साथ शेड्यूल करें और पब्लिश करें।
AI कॉन्टेंट जनरेशन
OpenAI इंटीग्रेशन पोस्ट कॉपी का सुझाव देता है, ड्राफ्ट्स पूरे करता है, और प्रत्येक प्लेटफॉर्म के दर्शकों के अनुसार मैसेजिंग को अनुकूलित करने में मदद करता है — जिससे मैन्युअल लेखन के घंटों की बचत होती है।
बिल्ट-इन विज़ुअल एडिटर
कैनवा जैसा एडिटर आपको किसी अलग डिज़ाइन टूल पर स्विच किए बिना सीधे Postiz के अंदर इमेज और ब्रांडेड ग्राफ़िक्स डिज़ाइन करने देता है।
टीम सहयोग
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल और अनुमोदन वर्कफ़्लो कई योगदानकर्ताओं को सोशल अकाउंट्स को मैनेज करने की अनुमति देते हैं, साथ ही ब्रांड की निरंतरता और पर्यवेक्षण बनाए रखते हैं।
ऑटोमेशन एकीकरण
N8N, Make.com, और Zapier के लिए नेटिव कनेक्टर आपको बाहरी इवेंट्स से पोस्ट ट्रिगर करने और एंड-टू-एंड कंटेंट ऑटोमेशन पाइपलाइन बनाने की सुविधा देते हैं।
आपको Postiz को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।