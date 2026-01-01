एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में n8n डिप्लॉय करें।
विज़ुअल नोड-आधारित एडिटर के साथ ओपन-सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, ऐप्स, API और सेवाओं को कनेक्ट करने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप n8n के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
n8n एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो एक विज़ुअल नोड-आधारित इंटरफेस के माध्यम से ऐप्लिकेशंस, सेवाओं और API को कनेक्ट करता है। यह व्यक्तियों और टीमों को दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने, टूल्स में डेटा सिंक्रनाइज़ करने और कस्टम इंटीग्रेशन पाइपलाइन बनाने की सुविधा देता है — यह सब डेटा को किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड में लॉक किए बिना होता है। सैकड़ों बिल्ट-इन नोड्स, कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक के सपोर्ट और वेबहुक और शेड्यूल के माध्यम से इवेंट-ड्रिवन निष्पादन के साथ, n8n साधारण नोटिफिकेशन्स से लेकर जटिल मल्टी-स्टेप बिज़नेस प्रक्रियाओं तक सब कुछ संभालता है।
अपने VPS पर n8n को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी वर्कफ्लो लॉजिक, API क्रेडेंशियल्स और निष्पादन डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। आपको प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण के बिना असीमित वर्कफ्लो निष्पादन मिलते हैं, और अपनी ऑटोमेशन को आवश्यकतानुसार एक्सटेंड करने, बैकअप लेने और वर्ज़न करने का पूरा नियंत्रण मिलता है।
n8n की मुख्य विशेषताएं
दृश्य वर्कफ़्लो बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप नोड एडिटर आपको मल्टी-स्टेप ऑटोमेशन को दृश्य रूप से डिज़ाइन करने देता है, जिसमें प्रत्येक चरण को डीबग करने के लिए रियल-टाइम एग्जीक्यूशन प्रीव्यू होते हैं।
सैकड़ों एकीकरण
बिल्ट-इन नोड्स लोकप्रिय ऐप्स, डेटाबेस और APIs को कवर करते हैं — Slack और GitHub से लेकर PostgreSQL और HTTP रिक्वेस्ट्स तक — कस्टम कोड के बिना उपयोग के लिए तैयार हैं।
कस्टम JavaScript लॉजिक
डेटा को बदलने, व्यावसायिक तर्क लागू करने, या बिल्ट-इन इंटीग्रेशन द्वारा कवर नहीं किए गए किसी भी बाहरी API को कॉल करने के लिए वर्कफ़्लो नोड्स में सीधे जावास्क्रिप्ट लिखें।
वेबहुक्स और शेड्यूलिंग
वेबहुक्स के ज़रिए, क्रॉन शेड्यूल पर, या कनेक्टेड सर्विसेज़ से मिलने वाले इवेंट्स के जवाब में, बिना पोलिंग के वर्कफ़्लो को तुरंत ट्रिगर करें।
स्व-होस्टेड डेटा स्वामित्व
सभी वर्कफ़्लो परिभाषाएँ, API क्रेडेंशियल और एक्ज़ीक्यूशन लॉग बिना किसी प्रति-एक्ज़ीक्यूशन शुल्क और उपयोग सीमा के आपके VPS पर रहते हैं।
आपको n8n को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।