n8n एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो एक विज़ुअल नोड-आधारित इंटरफेस के माध्यम से ऐप्लिकेशंस, सेवाओं और API को कनेक्ट करता है। यह व्यक्तियों और टीमों को दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने, टूल्स में डेटा सिंक्रनाइज़ करने और कस्टम इंटीग्रेशन पाइपलाइन बनाने की सुविधा देता है — यह सब डेटा को किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड में लॉक किए बिना होता है। सैकड़ों बिल्ट-इन नोड्स, कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक के सपोर्ट और वेबहुक और शेड्यूल के माध्यम से इवेंट-ड्रिवन निष्पादन के साथ, n8n साधारण नोटिफिकेशन्स से लेकर जटिल मल्टी-स्टेप बिज़नेस प्रक्रियाओं तक सब कुछ संभालता है।

अपने VPS पर n8n को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी वर्कफ्लो लॉजिक, API क्रेडेंशियल्स और निष्पादन डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं। आपको प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण के बिना असीमित वर्कफ्लो निष्पादन मिलते हैं, और अपनी ऑटोमेशन को आवश्यकतानुसार एक्सटेंड करने, बैकअप लेने और वर्ज़न करने का पूरा नियंत्रण मिलता है।