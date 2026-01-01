एक-क्लिक में Activepieces डिप्लॉय करें।
200+ एकीकरणों और बिल्ट-इन AI एजेंट सपोर्ट के साथ ओपन-सोर्स नो-कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म।
Activepieces के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Activepieces के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Activepieces एक मुफ्त, ओपन-सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के माध्यम से अपने ऐप्स को कनेक्ट करने और दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने देता है—किसी कोड की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्टिविटी टूल्स, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, डेटाबेस और AI सेवाओं को कवर करने वाले 200 से अधिक इंटीग्रेशन के साथ, यह Zapier और Make के लिए एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में कार्य करता है।
जो चीज़ Activepieces को अलग बनाती है, वह इसका नेटिव AI-फर्स्ट डिज़ाइन है: आप ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट बना सकते हैं जो तर्क करने और कार्य करने के लिए LLM का उपयोग करते हैं, MCP-संगत टूल्स से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब नो-कोड पर्याप्त न हो तो कस्टम JavaScript या Python स्टेप्स चला सकते हैं। क्योंकि सब कुछ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, आपकी API कीज़, ग्राहक डेटा और बिज़नेस लॉजिक कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते—और आप कितनी भी ऑटोमेशन चलाएं, प्रति-कार्य उपयोग शुल्क नहीं लगता है।
Activepieces की मुख्य विशेषताएं
दृश्य वर्कफ़्लो बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस किसी को भी कोड लिखे बिना मल्टी-स्टेप ऑटोमेशन बनाने की सुविधा देता है, जिससे विचार से लेकर वर्कफ़्लो चलाने तक का समय मिनटों में कम हो जाता है।
200+ इंटीग्रेशन्स
Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, और सैकड़ों अन्य को सीधे तौर पर कनेक्ट करें, जिनमें वे सभी टूल्स शामिल हैं जिनका अधिकांश टीमें पहले से ही उपयोग करती हैं।
AI एजेंट सहायता
एजेंट्स बनाएं जो बड़े भाषा मॉडल का उपयोग तर्क करने, खोजने और कार्रवाई करने के लिए करते हैं—नियम-आधारित ऑटोमेशन से आगे बढ़कर उन कार्यों को संभालने के लिए जिनमें निर्णय की आवश्यकता होती है।
कस्टम कोड चरण
नो-कोड से आगे जाने वाले लॉजिक के लिए किसी भी फ्लो के भीतर जावास्क्रिप्ट या पायथन में सीधे काम करें, जिससे डेवलपर्स को विजुअल बिल्डर को छोड़े बिना पूरी लचीलापन मिलता है।
उपयोग-आधारित मूल्य निर्धारण नहीं
सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है बिना किसी अतिरिक्त लागत के असीमित वर्कफ़्लो रन, जिससे Activepieces उच्च-मात्रा वाली ऑटोमेशन पाइपलाइनों के लिए किफायती हो जाता है जो क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर महंगी होंगी।
आपको Activepieces को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।