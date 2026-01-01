Activepieces एक मुफ्त, ओपन-सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर के माध्यम से अपने ऐप्स को कनेक्ट करने और दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने देता है—किसी कोड की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्टिविटी टूल्स, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, डेटाबेस और AI सेवाओं को कवर करने वाले 200 से अधिक इंटीग्रेशन के साथ, यह Zapier और Make के लिए एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में कार्य करता है।

जो चीज़ Activepieces को अलग बनाती है, वह इसका नेटिव AI-फर्स्ट डिज़ाइन है: आप ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट बना सकते हैं जो तर्क करने और कार्य करने के लिए LLM का उपयोग करते हैं, MCP-संगत टूल्स से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब नो-कोड पर्याप्त न हो तो कस्टम JavaScript या Python स्टेप्स चला सकते हैं। क्योंकि सब कुछ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, आपकी API कीज़, ग्राहक डेटा और बिज़नेस लॉजिक कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते—और आप कितनी भी ऑटोमेशन चलाएं, प्रति-कार्य उपयोग शुल्क नहीं लगता है।