SnapOtter को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
55+ टूल्स, लोकल AI फीचर्स और बैच पाइपलाइन के साथ सेल्फ-होस्टेड इमेज प्रोसेसिंग सुइट — इमेज कभी आपके सर्वर से बाहर नहीं जातीं।
SnapOtter के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SnapOtter के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SnapOtter एक सेल्फ-होस्टेड इमेज मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है जो एक व्यापक एडिटिंग टूलकिट — रीसाइज़, क्रॉप, कंप्रेस, कन्वर्ट, वॉटरमार्क, और बहुत कुछ — को स्थानीय AI क्षमताओं के साथ जोड़ता है, जिसमें बैकग्राउंड हटाना, इमेज अपस्केलिंग, OCR, और फोटो रेस्टोरेशन शामिल हैं। सभी प्रोसेसिंग आपके अपने सर्वर पर CPU या GPU का उपयोग करके चलती है, इसलिए मूल फ़ाइलें और परिणाम कभी भी बाहरी सेवाओं से होकर नहीं गुजरते हैं।
23 कैमरा RAW फॉर्मेट और 14 आउटपुट फॉर्मेट सहित 55+ इनपुट फॉर्मेट के समर्थन के साथ, SnapOtter त्वरित सिंगल-इमेज एडिट से लेकर इसके विज़ुअल पाइपलाइन बिल्डर का उपयोग करके बनाए गए जटिल बैच वर्कफ़्लो तक सब कुछ संभालता है। इंटरैक्टिव स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक REST API इमेज प्रोसेसिंग को किसी भी एप्लिकेशन या ऑटोमेशन में एकीकृत करना सीधा बनाता है।
SnapOtter की मुख्य विशेषताएं
55+ फॉर्मेट सपोर्ट
JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 कैमरा RAW फॉर्मेट और कई अन्य को प्रोसेस करता है — और एक ही ऑपरेशन में किसी भी समर्थित फॉर्मेट के बीच परिवर्तित करता है।
स्थानीय AI प्रोसेसिंग
बैकग्राउंड हटाना, इमेज अपस्केलिंग, ओसीआर, फेस एन्हांसमेंट, और फोटो रेस्टोरेशन आपके VPS CPU या GPU पर पूरी तरह से चलते हैं — कोई बाहरी API कॉल या डेटा शेयरिंग नहीं।
दृश्य पाइपलाइन बिल्डर
बैच प्रोसेसिंग के लिए कई इमेज ऑपरेशंस को पुनः प्रयोज्य पाइपलाइन में संयोजित करें, ताकि दोहराए जाने वाले वर्कफ़्लो हर बार मैन्युअल स्टेप्स के बिना स्वचालित रूप से चलें।
REST API के साथ डॉक्स
प्रत्येक टूल /api/docs पर इंटरैक्टिव स्वैगर UI के साथ एक दस्तावेजित REST API के माध्यम से सुलभ है, जिससे इमेज प्रोसेसिंग को एप्लिकेशन और स्क्रिप्ट्स में एकीकृत करना आसान हो जाता है।
बैच प्रोसेसिंग
एक ही कार्य में छवियों के पूरे फ़ोल्डर अपलोड और रूपांतरित करें, सैकड़ों फ़ाइलों पर एक साथ समान ऑपरेशन लागू करते हुए।
आपको SnapOtter को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।