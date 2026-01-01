SnapOtter एक सेल्फ-होस्टेड इमेज मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है जो एक व्यापक एडिटिंग टूलकिट — रीसाइज़, क्रॉप, कंप्रेस, कन्वर्ट, वॉटरमार्क, और बहुत कुछ — को स्थानीय AI क्षमताओं के साथ जोड़ता है, जिसमें बैकग्राउंड हटाना, इमेज अपस्केलिंग, OCR, और फोटो रेस्टोरेशन शामिल हैं। सभी प्रोसेसिंग आपके अपने सर्वर पर CPU या GPU का उपयोग करके चलती है, इसलिए मूल फ़ाइलें और परिणाम कभी भी बाहरी सेवाओं से होकर नहीं गुजरते हैं।

23 कैमरा RAW फॉर्मेट और 14 आउटपुट फॉर्मेट सहित 55+ इनपुट फॉर्मेट के समर्थन के साथ, SnapOtter त्वरित सिंगल-इमेज एडिट से लेकर इसके विज़ुअल पाइपलाइन बिल्डर का उपयोग करके बनाए गए जटिल बैच वर्कफ़्लो तक सब कुछ संभालता है। इंटरैक्टिव स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक REST API इमेज प्रोसेसिंग को किसी भी एप्लिकेशन या ऑटोमेशन में एकीकृत करना सीधा बनाता है।