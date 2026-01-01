1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ImmuDB डिप्लॉय करें।
अपरिवर्तनीय, छेड़छाड़-रोधी डेटाबेस, ऑडिट करने योग्य डेटा अखंडता के लिए क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन के साथ।
ImmuDB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ImmuDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ImmuDB एक ओपन-सोर्स, अपरिवर्तनीय डेटाबेस है जिसे Go में लिखा गया है जो सभी डेटा परिवर्तनों का पूरा इतिहास सुरक्षित रखता है। प्रत्येक राइट को क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित किया जाता है, जिससे बिना पता चले रिकॉर्ड को बदलना या हटाना असंभव हो जाता है — जो आपको डिज़ाइन के अनुसार छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है।
एक स्टैंडअलोन सर्वर के रूप में डिप्लॉय करने योग्य, ImmuDB की-वैल्यू, SQL, और डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल को सपोर्ट करता है, और डेटा ब्राउज़ करने और यूज़र्स को मैनेज करने के लिए एक बिल्ट-इन वेब कंसोल के साथ आता है। सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील ऑडिट लॉग्स, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का पूरा कंट्रोल बिना किसी बाहरी निर्भरता के आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है।
ImmuDB की मुख्य विशेषताएं
छेड़छाड़-प्रमाणित भंडारण
प्रत्येक रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफिक हैश के माध्यम से जुड़ा होता है, जिससे क्लाइंट या ऑडिटर किसी भी संशोधन या विलोपन का तुरंत पता लगा सकते हैं।
बहु-मॉडल समर्थन
की-वैल्यू, SQL, या डॉक्यूमेंट इंटरफेस का उपयोग करके डेटा क्वेरी करें — ये सभी मॉडलों के बीच स्कीमा माइग्रेशन के बिना एक ही अपरिवर्तनीय स्टोरेज इंजन साझा करते हैं।
बिल्ट-इन वेब कंसोल
पोर्ट 8080 पर एक एकीकृत वेब UI आपको अतिरिक्त टूलिंग इंस्टॉल किए बिना डेटाबेस एक्सप्लोर करने, SQL क्वेरीज़ चलाने और उपयोगकर्ताओं को मैनेज करने की सुविधा देता है।
क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन
ग्राहक मर्कल ट्री प्रूफ का उपयोग करके उनके द्वारा पढ़े गए किसी भी मान की अखंडता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं, जिससे सर्वर पर आँख बंद करके भरोसा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
पूरा ऑडिट इतिहास
प्रत्येक कुंजी के सभी संस्करण स्थायी रूप से बनाए रखे जाते हैं, जिससे अनुपालन टीमों और लेखा परीक्षकों को प्रत्येक डेटा बिंदु के लिए हिरासत की एक पूर्ण, सत्यापन योग्य श्रृंखला मिलती है।
आपको ImmuDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।