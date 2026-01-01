ImmuDB एक ओपन-सोर्स, अपरिवर्तनीय डेटाबेस है जिसे Go में लिखा गया है जो सभी डेटा परिवर्तनों का पूरा इतिहास सुरक्षित रखता है। प्रत्येक राइट को क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापित किया जाता है, जिससे बिना पता चले रिकॉर्ड को बदलना या हटाना असंभव हो जाता है — जो आपको डिज़ाइन के अनुसार छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है।

एक स्टैंडअलोन सर्वर के रूप में डिप्लॉय करने योग्य, ImmuDB की-वैल्यू, SQL, और डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल को सपोर्ट करता है, और डेटा ब्राउज़ करने और यूज़र्स को मैनेज करने के लिए एक बिल्ट-इन वेब कंसोल के साथ आता है। सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील ऑडिट लॉग्स, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का पूरा कंट्रोल बिना किसी बाहरी निर्भरता के आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है।