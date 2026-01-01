Evolution Go को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
उच्च परफॉर्मेंस वाला WhatsApp API गेटवे जिसे कम रिसोर्स मैसेजिंग ऑटोमेशन और मल्टी-इंस्टेंस मैनेजमेंट के लिए Go में लिखा गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Evolution Go के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Evolution Go एक WhatsApp API गेटवे है जिसे Go में फिर से लिखा गया है, जिसे Node.js-आधारित Evolution API के हल्के और कुशल विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। whatsmeow लाइब्रेरी पर निर्मित, यह वही मुख्य मैसेजिंग ऑटोमेशन क्षमताएं प्रदान करता है — मल्टी-इंस्टेंस मैनेजमेंट, वेबहुक इवेंट्स और एक RESTful API — जबकि Go के कंपाइल्ड रनटाइम और नेटिव कंकरेंसी मॉडल की बदौलत यह काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है और सब-सेकंड समय में शुरू होता है।
अपने VPS पर Evolution Go को सेल्फ-होस्ट करना इसके कंपाइल्ड बाइनरी के संसाधन दक्षता लाभ को अधिकतम करता है। सभी प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल और बातचीत का डेटा आपके अपने PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है, जिससे डेटा संप्रभुता और कंप्लायंस सुनिश्चित होता है, बिना प्रति-संदेश लागत के जो कमर्शियल WhatsApp प्रोवाइडर्स को बड़े पैमाने पर महंगा बनाती है।
Evolution Go की मुख्य विशेषताएं
गो-नेटिव परफॉर्मेंस
गोरूटीन-आधारित समवर्तीता के साथ संकलित बाइनरी प्रति इंस्टेंस 50-150 MB मेमोरी पर हजारों समवर्ती कनेक्शनों को संभालता है, जो Node.js संस्करण से कहीं कम है।
मल्टी-इंस्टेंस प्रबंधन
एक ही डिप्लॉयमेंट से कई व्हाट्सएप नंबर संचालित करें, जिसमें प्रत्येक इंस्टेंस को REST API के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नियंत्रित और मॉनिटर किया जा सकता है।
वेबहूक इवेंट वितरण
रीयल-टाइम वेबहुक्स आपके एप्लिकेशन पर मैसेज, कनेक्शन और ग्रुप इवेंट्स को तुरंत भेजते हैं, जिससे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स फ़्लो और CRM इंटीग्रेशन सक्षम होता है।
दोहरी डेटाबेस वास्तुकला
प्रमाणीकरण और उपयोगकर्ता डेटा अलग-अलग PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे बैकअप सरल हो जाते हैं और सुरक्षा-जागरूक डिप्लॉयमेंट के लिए दानेदार एक्सेस कंट्रोल को सक्षम करते हैं।
संदेश कतार समर्थन
वैकल्पिक RabbitMQ (AMQP) और NATS इंटीग्रेशन उच्च-मात्रा मैसेजिंग ऑपरेशंस के लिए स्केलेबल इवेंट-ड्रिवन आर्किटेक्चर को सक्षम बनाता है।
आपको Evolution Go को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।