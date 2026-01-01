Evolution Go एक WhatsApp API गेटवे है जिसे Go में फिर से लिखा गया है, जिसे Node.js-आधारित Evolution API के हल्के और कुशल विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। whatsmeow लाइब्रेरी पर निर्मित, यह वही मुख्य मैसेजिंग ऑटोमेशन क्षमताएं प्रदान करता है — मल्टी-इंस्टेंस मैनेजमेंट, वेबहुक इवेंट्स और एक RESTful API — जबकि Go के कंपाइल्ड रनटाइम और नेटिव कंकरेंसी मॉडल की बदौलत यह काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है और सब-सेकंड समय में शुरू होता है।

अपने VPS पर Evolution Go को सेल्फ-होस्ट करना इसके कंपाइल्ड बाइनरी के संसाधन दक्षता लाभ को अधिकतम करता है। सभी प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल और बातचीत का डेटा आपके अपने PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है, जिससे डेटा संप्रभुता और कंप्लायंस सुनिश्चित होता है, बिना प्रति-संदेश लागत के जो कमर्शियल WhatsApp प्रोवाइडर्स को बड़े पैमाने पर महंगा बनाती है।