Wallabag एक सेल्फ-होस्टेड रीड-इट-लेटर ऐप्लिकेशन है जो वेब लेखों को सेव करता है और विज्ञापनों, नेविगेशन और अनावश्यक चीज़ों को हटा देता है, जिससे साफ और केंद्रित पढ़ने के लिए केवल टेक्स्ट और इमेज ही दिखते हैं। यह Pocket और Instapaper के एक निजी विकल्प के रूप में काम करता है जिसमें पूर्ण ऑफ़लाइन सपोर्ट है।

VPS पर Wallabag को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी पढ़ने की सूची और लेख संग्रह आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं जिसमें किसी तीसरे पक्ष का ऐक्सेस नहीं होता है। Chrome और Firefox के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन लेखों को एक क्लिक में सेव करना आसान बनाते हैं, जबकि iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप चलते-फिरते ऑफ़लाइन पढ़ने की सुविधा देते हैं। Pocket और Instapaper से इंपोर्ट करने से माइग्रेशन सीधा हो जाता है।