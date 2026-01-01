1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Wallabag डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड सेवा जो वेब लेखों को सेव और साफ़ करती है, ताकि आप उन्हें बिना किसी रुकावट के ऑफ़लाइन पढ़ सकें।
Wallabag के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wallabag के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wallabag एक सेल्फ-होस्टेड रीड-इट-लेटर ऐप्लिकेशन है जो वेब लेखों को सेव करता है और विज्ञापनों, नेविगेशन और अनावश्यक चीज़ों को हटा देता है, जिससे साफ और केंद्रित पढ़ने के लिए केवल टेक्स्ट और इमेज ही दिखते हैं। यह Pocket और Instapaper के एक निजी विकल्प के रूप में काम करता है जिसमें पूर्ण ऑफ़लाइन सपोर्ट है।
VPS पर Wallabag को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी पढ़ने की सूची और लेख संग्रह आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं जिसमें किसी तीसरे पक्ष का ऐक्सेस नहीं होता है। Chrome और Firefox के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन लेखों को एक क्लिक में सेव करना आसान बनाते हैं, जबकि iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप चलते-फिरते ऑफ़लाइन पढ़ने की सुविधा देते हैं। Pocket और Instapaper से इंपोर्ट करने से माइग्रेशन सीधा हो जाता है।
Wallabag की मुख्य विशेषताएं
स्वच्छ लेख पठन
Wallabag लेख की सामग्री निकालता है और विज्ञापनों, नेविगेशन तथा अन्य विकर्षणों को हटाकर एक स्वच्छ और केंद्रित पढ़ने का अनुभव प्रदान करता है।
ऑफ़लाइन पहुँच
सहेजे गए लेख iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप्स से सिंक हो जाते हैं, जिससे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी पढ़ा जा सकता है।
ब्राउज़र एक्सटेंशन
आधिकारिक वॉलैबैग ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग करके क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स से लेखों को एक क्लिक में सहेजें।
टैगिंग और खोज
सहेजे गए लेखों को टैग्स के साथ व्यवस्थित करें और अपने पूरे रीडिंग आर्काइव में पूर्ण-पाठ खोज का उपयोग करके तुरंत कुछ भी ढूंढें।
पॉकेट से इंपोर्ट करें
अपनी मौजूदा पठन सूची को पॉकेट या इंस्टापेपर से वॉलैबैग में माइग्रेट करें, बिना कोई सहेजे गए लेख खोए।
आपको Wallabag को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।