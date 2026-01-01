TensorZero एक ओपन-सोर्स LLMOps प्लेटफॉर्म है जो एक हाई-परफॉरमेंस Rust गेटवे को बिल्ट-इन ऑब्जर्वेबिलिटी, इवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन वर्कफ़्लो के साथ जोड़ता है। मल्टी-टूल स्टैक के विपरीत जो एक प्रॉक्सी, एक ट्रेसर और एक फाइन-ट्यूनिंग पाइपलाइन को एक साथ जोड़ते हैं, TensorZero हर इन्फेरेंस, फ़ीडबैक सिग्नल और ऑप्टिमाइजेशन रन को एक फ़ीडबैक लूप के हिस्से के रूप में मानता है — जो प्रोडक्शन ट्रैफ़िक को डेटासेट में बदल देता है जो आपके प्रॉम्प्ट्स, मॉडल्स और राउटिंग डिसीजन को बेहतर बनाता है।

अपने खुद के VPS पर TensorZero को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, ट्रेसेस और फ़ीडबैक डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी पर कोई प्रति-कॉल सरचार्ज या टोकन कोटा नहीं होता है। शामिल ClickHouse स्टोर लाखों इन्फेरेंस तक स्केल करता है जबकि गेटवे OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock और दर्जनों अन्य प्रोवाइडर्स को एक सिंगल OpenAI-कम्पेटिबल API के पीछे प्रॉक्सी करता है।