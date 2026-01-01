TensorZero को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स LLMOps गेटवे जो इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेबिलिटी, मूल्यांकन और ऑप्टिमाइजेशन को एक ही रस्ट-पावर्ड प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TensorZero के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TensorZero एक ओपन-सोर्स LLMOps प्लेटफॉर्म है जो एक हाई-परफॉरमेंस Rust गेटवे को बिल्ट-इन ऑब्जर्वेबिलिटी, इवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन वर्कफ़्लो के साथ जोड़ता है। मल्टी-टूल स्टैक के विपरीत जो एक प्रॉक्सी, एक ट्रेसर और एक फाइन-ट्यूनिंग पाइपलाइन को एक साथ जोड़ते हैं, TensorZero हर इन्फेरेंस, फ़ीडबैक सिग्नल और ऑप्टिमाइजेशन रन को एक फ़ीडबैक लूप के हिस्से के रूप में मानता है — जो प्रोडक्शन ट्रैफ़िक को डेटासेट में बदल देता है जो आपके प्रॉम्प्ट्स, मॉडल्स और राउटिंग डिसीजन को बेहतर बनाता है।
अपने खुद के VPS पर TensorZero को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, ट्रेसेस और फ़ीडबैक डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी पर कोई प्रति-कॉल सरचार्ज या टोकन कोटा नहीं होता है। शामिल ClickHouse स्टोर लाखों इन्फेरेंस तक स्केल करता है जबकि गेटवे OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock और दर्जनों अन्य प्रोवाइडर्स को एक सिंगल OpenAI-कम्पेटिबल API के पीछे प्रॉक्सी करता है।
TensorZero की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत LLM गेटवे
OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM, और दर्जनों अन्य प्रदाताओं को एक एकल OpenAI-संगत API के माध्यम से प्रॉक्सी करें, जो उच्च-प्रदर्शन वाले रस्ट में लिखा गया है।
बिल्ट-इन ऑब्जर्वेबिलिटी
प्रत्येक अनुमान को पूर्ण इनपुट, आउटपुट, लेटेंसी और लागत के साथ स्वचालित रूप से ClickHouse में कैप्चर किया जाता है — किसी अलग ट्रेसिंग सेवा की आवश्यकता नहीं है।
उत्पादन फीडबैक लूप
किसी भी अनुमान के साथ उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया, मूल्यांकन और मेट्रिक्स संलग्न करें ताकि लेबल किया गया डेटासेट बनाया जा सके जो प्रॉम्प्ट और मॉडल ऑप्टिमाइज़ेशन को बढ़ावा देता है।
स्वचालित ऑप्टीमाइज़ेशन
अपने प्रोडक्शन ट्रैफ़िक से सीधे अंतर्निहित वर्कफ़्लो चलाकर मॉडल को बेहतर बनाएँ, बड़े मॉडल से सार निकालें, और प्रॉम्प्ट वेरिएंट का बेंचमार्क करें।
संरचित अनुमान
कोड में स्कीमा, टेम्पलेट्स और वेरिएंट्स को परिभाषित करें ताकि प्रॉम्प्ट परिवर्तन संस्करणित, टाइप-सेफ और रूट करने योग्य हों और इसके लिए आपके एप्लिकेशन को फिर से डिप्लॉय न करना पड़े।
ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड
Apache 2.0 लाइसेंस प्राप्त है और पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है — आपके प्रॉम्प्ट, ट्रेस और फीडबैक डेटा कभी भी आपके VPS से बाहर नहीं जाते।
आपको TensorZero को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।