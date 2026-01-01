फ्लीट एक ओपन-सोर्स डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो osquery पर निर्मित है। यह सुरक्षा और आईटी टीमों को हर नामांकित एंडपॉइंट तक रीयल-टाइम SQL-जैसे एक्सेस देता है। पारंपरिक MDM या एजेंट-आधारित टूल के विपरीत, फ्लीट डिवाइस की स्थिति — जैसे इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, चल रही प्रक्रियाएं, खुले नेटवर्क कनेक्शन, लॉग-इन उपयोगकर्ता — के बारे में सवालों के जवाब वेब डैशबोर्ड या API से तुरंत दे सकता है, बजाय निर्धारित कलेक्शन विंडो का इंतजार करने के।

अपने खुद के VPS पर फ्लीट को सेल्फ-होस्ट करने से सभी एंडपॉइंट टेलीमेट्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जिसमें कोई प्रति-डिवाइस शुल्क नहीं लगता और कोई डेटा बाहरी SaaS को नहीं भेजा जाता है। फ्लीट का एक सिंगल इंस्टेंस macOS, Windows, Linux और ChromeOS पर सैकड़ों से हजारों डिवाइस को एक एकीकृत इंटरफ़ेस से मैनेज कर सकता है।