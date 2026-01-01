1-क्लिक इंस्टॉलेशन में फ्लीट डिप्लॉय करें।
macOS, Windows, Linux और ChromeOS पर एंडपॉइंट्स को क्वेरी करने, मॉनिटर करने और सुरक्षित करने के लिए ओपन-सोर्स डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
Fleet के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fleet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फ्लीट एक ओपन-सोर्स डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो osquery पर निर्मित है। यह सुरक्षा और आईटी टीमों को हर नामांकित एंडपॉइंट तक रीयल-टाइम SQL-जैसे एक्सेस देता है। पारंपरिक MDM या एजेंट-आधारित टूल के विपरीत, फ्लीट डिवाइस की स्थिति — जैसे इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, चल रही प्रक्रियाएं, खुले नेटवर्क कनेक्शन, लॉग-इन उपयोगकर्ता — के बारे में सवालों के जवाब वेब डैशबोर्ड या API से तुरंत दे सकता है, बजाय निर्धारित कलेक्शन विंडो का इंतजार करने के।
अपने खुद के VPS पर फ्लीट को सेल्फ-होस्ट करने से सभी एंडपॉइंट टेलीमेट्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जिसमें कोई प्रति-डिवाइस शुल्क नहीं लगता और कोई डेटा बाहरी SaaS को नहीं भेजा जाता है। फ्लीट का एक सिंगल इंस्टेंस macOS, Windows, Linux और ChromeOS पर सैकड़ों से हजारों डिवाइस को एक एकीकृत इंटरफ़ेस से मैनेज कर सकता है।
Fleet की मुख्य विशेषताएं
लाइव एंडपॉइंट क्वेरीज़
किसी भी नामांकित डिवाइस पर वास्तविक समय में SQL क्वेरी चलाएं ताकि निर्धारित स्कैन का इंतज़ार किए बिना सुरक्षा और IT (सूचना प्रौद्योगिकी) से जुड़े सवालों के जवाब दिए जा सकें।
भेद्यता प्रबंधन
Fleet लगातार इंस्टॉल किए गए सॉफ़्टवेयर संस्करणों का CVE डेटाबेस से मिलान करता है और हर नामांकित डिवाइस पर कमजोर पैकेजों को उजागर करता है।
क्रॉस-प्लेटफॉर्म MDM
macOS और Windows डिवाइसों को नेटिव MDM प्रोफाइल के माध्यम से नामांकित करें और प्रबंधित करें, एक अलग MDM सर्वर को डिप्लॉय किए बिना।
नीति प्रवर्तन
डिवाइस की अपेक्षित स्थिति को नीतियों के रूप में परिभाषित करें और एक केंद्रीय डैशबोर्ड से ट्रैक करें कि कौन से एंडपॉइंट्स उनका पालन करते हैं और किन्हें सुधार की आवश्यकता है।
गिटऑप्स कॉन्फ़िगरेशन
क्वेरीज़, नीतियां और एजेंट कॉन्फ़िगरेशन को गिट में कोड के रूप में प्रबंधित करें ताकि परिवर्तन संस्करण-नियंत्रित और ऑडिट करने योग्य हों।
REST API और CLI
एक पूर्ण REST API या fleetctl कमांड-लाइन टूल के माध्यम से नामांकन, क्वेरी शेड्यूलिंग और रिपोर्टिंग को स्वचालित करें।
आपको Fleet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।