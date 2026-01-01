1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Beszel Agent डिप्लॉय करें।
आपके Beszel हब के लिए सर्वर और कंटेनर मैट्रिक्स एकत्र करने वाला हल्का मॉनिटरिंग एजेंट।
Beszel Agent के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Beszel Agent के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Beszel एजेंट Beszel मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का डेटा-कलेक्शन कंपोनेंट है। आपके द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले प्रत्येक सर्वर पर इंस्टॉल किया गया, यह लगातार CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मैट्रिक्स के साथ-साथ डॉकर कंटेनर स्टैटिस्टिक्स एकत्र करता है, फिर उन्हें एग्रीगेशन और अलर्टिंग के लिए सुरक्षित रूप से एक केंद्रीय Beszel हब पर भेजता है।
यह एजेंट जानबूझकर मिनिमल है — यह सिस्टम हेल्थ में व्यापक विजिबिलिटी प्रदान करते हुए नगण्य संसाधन खपत करता है। हब के साथ कम्युनिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन द्वारा सुरक्षित है, और डॉकर सॉकेट ऐक्सेस इसे उस सॉकेट माउंट से परे एलिवेटेड होस्ट प्रिविलेज की आवश्यकता के बिना पूर्ण कंटेनर-स्तर की इनसाइट देता है।
Beszel Agent की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सिस्टम मेट्रिक्स
CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क उपयोग को लगातार ट्रैक करता है ताकि आपके बेज़ेल हब को सर्वर के स्वास्थ्य की हमेशा अद्यतन जानकारी मिल सके।
कंटेनर-स्तर मॉनिटरिंग
Docker सॉकेट से पढ़ता है ताकि प्रति-कंटेनर संसाधन खपत की रिपोर्ट कर सके, जिससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन से वर्कलोड लोड बढ़ा रहे हैं।
मिनिमल संसाधन उपयोग
एप्लिकेशन के प्रदर्शन या उपलब्ध सिस्टम संसाधनों पर मापने योग्य प्रभाव डाले बिना बैकग्राउंड में चुपचाप चलने के लिए डिज़ाइन किया गया।
सुरक्षित हब संचार
Beszel हब से टोकन-प्रमाणीकृत कनेक्शन अनधिकृत मेट्रिक इनजेशन को रोकते हैं और आपके मॉनिटरिंग डेटा को निजी रखते हैं।
आपको Beszel Agent को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।