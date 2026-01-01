Beszel एजेंट Beszel मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का डेटा-कलेक्शन कंपोनेंट है। आपके द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले प्रत्येक सर्वर पर इंस्टॉल किया गया, यह लगातार CPU, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क मैट्रिक्स के साथ-साथ डॉकर कंटेनर स्टैटिस्टिक्स एकत्र करता है, फिर उन्हें एग्रीगेशन और अलर्टिंग के लिए सुरक्षित रूप से एक केंद्रीय Beszel हब पर भेजता है।

यह एजेंट जानबूझकर मिनिमल है — यह सिस्टम हेल्थ में व्यापक विजिबिलिटी प्रदान करते हुए नगण्य संसाधन खपत करता है। हब के साथ कम्युनिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन द्वारा सुरक्षित है, और डॉकर सॉकेट ऐक्सेस इसे उस सॉकेट माउंट से परे एलिवेटेड होस्ट प्रिविलेज की आवश्यकता के बिना पूर्ण कंटेनर-स्तर की इनसाइट देता है।