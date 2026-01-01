1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Plandex डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स टर्मिनल एआई कोडिंग एजेंट जो कई फ़ाइलों में बड़े, बहु-चरणीय कार्यों की योजना बनाता और उन्हें निष्पादित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plandex के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plandex एक ओपन-सोर्स AI कोडिंग एजेंट है जो आपके टर्मिनल में रहता है और दर्जनों फाइलों तथा कई चरणों तक फैले वास्तविक दुनिया के सॉफ्टवेयर कार्यों को संभालता है। वन-शॉट स्निपेट्स बनाने के बजाय, यह एक योजना बनाता और उसे परिष्कृत करता है, उन्हें लागू करने से पहले डिफ-आधारित समीक्षा के लिए फ़ाइल परिवर्तनों को सैंडबॉक्स करता है, और बड़े कोडबेस पर काम करने के लिए 2M टोकन तक के संदर्भ को संभालता है।
अपने VPS पर Plandex को सेल्फ-होस्ट करना आपके कोड, प्रॉम्प्ट और योजनाओं को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जबकि आपको एक स्थायी सर्वर प्रदान करता है जिससे हल्का Plandex CLI किसी भी डेवलपमेंट मशीन से कनेक्ट हो सकता है। आप अपने स्वयं के मॉडल प्रोवाइडर क्रेडेंशियल — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, या लोकल Ollama — लाते हैं, इसलिए कोई प्रति-सीट प्लेटफॉर्म शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं है।
Plandex की मुख्य विशेषताएं
बड़े कार्यों की योजना
उन परिवर्तनों के लिए बहु-चरणीय योजनाएँ बनाता है जो दर्जनों फ़ाइलों तक फैले होते हैं, न कि वन-शॉट कोड स्निपेट्स बनाने के बजाय।
2M टोकन संदर्भ
2 मिलियन टोकन तक की संदर्भ विंडो के साथ बड़े कोडबेस में लोड करता है और तार्किक विश्लेषण करता है।
डिफ़-आधारित रिव्यू
फ़ाइल एडिट्स को सैंडबॉक्स करता है और हर बदलाव के लिए एक डिफ दिखाता है ताकि आप मंज़ूरी दें या अस्वीकार करें, इससे पहले कि कुछ भी आपके वर्किंग ट्री को छुए।
बहु-प्रदाता मॉडल
एक ही CLI सेशन से OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini, और स्थानीय Ollama मॉडल से जुड़ता है।
टर्मिनल-नेटिव REPL
टर्मिनल REPL में फ़ज़ी कमांड कंप्लीशन, स्क्रिप्टिंग और पाइपिंग सपोर्ट के साथ चलता है — किसी ब्राउज़र टैब की आवश्यकता नहीं है।
सेल्फ-होस्टेड सर्वर
आपके लैपटॉप पर CLI आपके VPS पर Plandex सर्वर से कनेक्ट होता है, जिससे योजनाएँ और प्रोजेक्ट की स्थिति आपके नियंत्रण में रहती हैं।
आपको Plandex को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।