Plandex एक ओपन-सोर्स AI कोडिंग एजेंट है जो आपके टर्मिनल में रहता है और दर्जनों फाइलों तथा कई चरणों तक फैले वास्तविक दुनिया के सॉफ्टवेयर कार्यों को संभालता है। वन-शॉट स्निपेट्स बनाने के बजाय, यह एक योजना बनाता और उसे परिष्कृत करता है, उन्हें लागू करने से पहले डिफ-आधारित समीक्षा के लिए फ़ाइल परिवर्तनों को सैंडबॉक्स करता है, और बड़े कोडबेस पर काम करने के लिए 2M टोकन तक के संदर्भ को संभालता है।

अपने VPS पर Plandex को सेल्फ-होस्ट करना आपके कोड, प्रॉम्प्ट और योजनाओं को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जबकि आपको एक स्थायी सर्वर प्रदान करता है जिससे हल्का Plandex CLI किसी भी डेवलपमेंट मशीन से कनेक्ट हो सकता है। आप अपने स्वयं के मॉडल प्रोवाइडर क्रेडेंशियल — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, या लोकल Ollama — लाते हैं, इसलिए कोई प्रति-सीट प्लेटफॉर्म शुल्क या वेंडर लॉक-इन नहीं है।