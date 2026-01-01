MQTTX वेब EMQX द्वारा एक ओपन-सोर्स MQTT 5.0 क्लाइंट है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, जिससे इंजीनियर वेबसॉकेट के माध्यम से किसी भी MQTT ब्रोकर से कनेक्ट हो सकते हैं ताकि विषयों का निरीक्षण कर सकें, पेलोड प्रकाशित कर सकें और सेकंडों में IoT मैसेज फ्लो को मान्य कर सकें। डेस्कटॉप संस्करण के विपरीत, MQTTX वेब को किसी इंस्टॉलर की आवश्यकता नहीं होती है — डिप्लॉयड URL खोलने से ही टीमें किसी भी लैपटॉप या टैबलेट से ब्रोकर्स को डीबग करना शुरू कर सकती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर MQTTX वेब को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम द्वारा नियंत्रित URL पर एक निजी, हमेशा उपलब्ध वेबसॉकेट क्लाइंट प्रदान करता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी होस्टेड एंडपॉइंट आपके ब्रोकर क्रेडेंशियल को लॉग नहीं करता है और सार्वजनिक emqx.io इंस्टेंस पर कोई निर्भरता नहीं होती है। कनेक्शन प्रोफाइल प्रत्येक ब्राउज़र में स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं, इसलिए डिप्लॉयमेंट स्वयं स्टेटलेस है और अपग्रेड करना आसान है।