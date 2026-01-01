1-क्लिक में MQTTX डिप्लॉय करें।
ब्रोकर्स को डीबग करने और IoT वेबसॉकेट कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए ब्राउज़र-आधारित MQTT 5.0 क्लाइंट, बिना लोकल इंस्टॉल के।
MQTTX के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MQTTX के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MQTTX वेब EMQX द्वारा एक ओपन-सोर्स MQTT 5.0 क्लाइंट है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, जिससे इंजीनियर वेबसॉकेट के माध्यम से किसी भी MQTT ब्रोकर से कनेक्ट हो सकते हैं ताकि विषयों का निरीक्षण कर सकें, पेलोड प्रकाशित कर सकें और सेकंडों में IoT मैसेज फ्लो को मान्य कर सकें। डेस्कटॉप संस्करण के विपरीत, MQTTX वेब को किसी इंस्टॉलर की आवश्यकता नहीं होती है — डिप्लॉयड URL खोलने से ही टीमें किसी भी लैपटॉप या टैबलेट से ब्रोकर्स को डीबग करना शुरू कर सकती हैं।
अपने स्वयं के VPS पर MQTTX वेब को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम द्वारा नियंत्रित URL पर एक निजी, हमेशा उपलब्ध वेबसॉकेट क्लाइंट प्रदान करता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी होस्टेड एंडपॉइंट आपके ब्रोकर क्रेडेंशियल को लॉग नहीं करता है और सार्वजनिक emqx.io इंस्टेंस पर कोई निर्भरता नहीं होती है। कनेक्शन प्रोफाइल प्रत्येक ब्राउज़र में स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं, इसलिए डिप्लॉयमेंट स्वयं स्टेटलेस है और अपग्रेड करना आसान है।
MQTTX की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण MQTT 5.0 समर्थन
किसी भी कंप्लायंट ब्रोकर पर MQTT 5.0 की हर सुविधा का परीक्षण करें, जिसमें प्रॉपर्टीज़, रीज़न कोड, शेयर्ड सब्सक्रिप्शन और रिक्वेस्ट-रिस्पॉन्स पैटर्न शामिल हैं।
वेबसॉकेट कनेक्टिविटी
MQTT ब्रोकर्स को WS और WSS के माध्यम से सीधे ब्राउज़र से कनेक्ट करें, यह IoT गेटवे और वेब क्लाइंट्स को मान्य करने के लिए आदर्श है जो वेबसॉकेट ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करते हैं।
मल्टी-ब्रोकर कार्यक्षेत्र
प्रोडक्शन, स्टेजिंग और लोकल ब्रोकर्स के लिए कनेक्शन प्रोफाइल सहेजें और उनके बीच स्विच करें, हर बार टैब छोड़े बिना या क्रेडेंशियल को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना।
टॉपिक पब्लिश और सब्सक्राइब
वाइल्डकार्ड टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें, JSON, प्लेनटेक्स्ट, या बेस64 पेलोड पब्लिश करें, और QoS, रिटेन्ड, और टाइमस्टैम्प मेटाडेटा के साथ मैसेज हिस्ट्री की जांच करें।
जीरो-इंस्टॉल पहुँच
डिप्लॉय किया गया URL अपनी टीम के साथ साझा करें ताकि हर इंजीनियर को डेस्कटॉप बाइनरीज़ वितरित किए बिना या पैकेज वर्ज़न प्रबंधित किए बिना एक MQTT क्लाइंट उपलब्ध कराया जा सके।
क्लाइंट-साइड डेटा स्टोरेज
कनेक्शन सेटिंग्स और मैसेज हिस्ट्री localStorage के ज़रिए ब्राउज़र में रहते हैं, इसलिए सर्वर कोई ब्रोकर क्रेडेंशियल नहीं रखता है और अपग्रेड के दौरान स्टेटलेस रहता है।
आपको MQTTX को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।