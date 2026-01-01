Apache SkyWalking क्लाउड-नेटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए एंड-टू-एंड ऑब्जर्वेबिलिटी प्रदान करने वाला एक CNCF सदस्य प्रोजेक्ट है। यह eBPF के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, सर्विस मैट्रिक्स, लॉग कोरिलेशन और कंटीन्यूअस प्रोफाइलिंग एकत्र करता है — जिससे इंजीनियरिंग टीमों को अलग-अलग टूल्स को एक साथ जोड़े बिना अपने पूरे स्टैक का एक एकीकृत दृश्य मिलता है। बिल्ट-इन टोपोलॉजी मैप्स और अलर्टिंग लेटेंसी हॉटस्पॉट, डिपेंडेंसी फेलियर और एनोमलीज़ को बढ़ने से पहले पहचानना आसान बनाते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट SkyWalking OAP सर्वर को BanyanDB के साथ जोड़ता है, जो SkyWalking का नेटिव टाइम-सीरीज़ स्टोरेज इंजन है, जिससे बाहरी Elasticsearch या अन्य डेटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने टेलीमेट्री डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है — ट्रेस पेलोड, सर्विस परफॉरमेंस मैट्रिक्स और प्रोफाइलिंग परिणाम बिना किसी प्रति-स्पैन मूल्य निर्धारण के पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं।