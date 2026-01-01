Apache SkyWalking पर 69% तक की छूट

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

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Apache SkyWalking के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Apache SkyWalking के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache SkyWalking क्लाउड-नेटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए एंड-टू-एंड ऑब्जर्वेबिलिटी प्रदान करने वाला एक CNCF सदस्य प्रोजेक्ट है। यह eBPF के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस, सर्विस मैट्रिक्स, लॉग कोरिलेशन और कंटीन्यूअस प्रोफाइलिंग एकत्र करता है — जिससे इंजीनियरिंग टीमों को अलग-अलग टूल्स को एक साथ जोड़े बिना अपने पूरे स्टैक का एक एकीकृत दृश्य मिलता है। बिल्ट-इन टोपोलॉजी मैप्स और अलर्टिंग लेटेंसी हॉटस्पॉट, डिपेंडेंसी फेलियर और एनोमलीज़ को बढ़ने से पहले पहचानना आसान बनाते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट SkyWalking OAP सर्वर को BanyanDB के साथ जोड़ता है, जो SkyWalking का नेटिव टाइम-सीरीज़ स्टोरेज इंजन है, जिससे बाहरी Elasticsearch या अन्य डेटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने टेलीमेट्री डेटा पर पूरा नियंत्रण देती है — ट्रेस पेलोड, सर्विस परफॉरमेंस मैट्रिक्स और प्रोफाइलिंग परिणाम बिना किसी प्रति-स्पैन मूल्य निर्धारण के पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Apache SkyWalking की मुख्य विशेषताएं

डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग

स्वचालित संदर्भ प्रसार के साथ माइक्रोसर्विसेज में पूर्ण अनुरोध ट्रेस कैप्चर करता है, जिससे सेवा निर्भरताएँ और प्रति-ऑपरेशन विलंबता विश्लेषण सामने आते हैं।

eBPF प्रोफाइलिंग

eBPF का उपयोग करके सतत CPU और मेमोरी प्रोफाइलिंग कोड में बदलाव किए बिना चल रही प्रक्रिया की जांच करता है, जिससे सैंपलिंग ओवरहेड के बिना उत्पादन में हॉटस्पॉट का पता चलता है।

सेवा टोपोलॉजी मैप्स

स्वचालित रूप से जनरेट किए गए रीयल-टाइम टोपोलॉजी डायग्राम आपके आर्किटेक्चर में हर सर्विस के बीच कॉल संबंध, त्रुटि दरें और थ्रूपुट दिखाते हैं।

Log Correlation

Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

आपको Apache SkyWalking को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Uptime Kuma

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