pygeoapi, OGC API स्टैंडर्ड्स (फीचर्स, कवरेज, टाइल्स, रिकॉर्ड्स, प्रोसेसेज़, EDR) का एक ओपन-सोर्स पायथन इम्प्लीमेंटेशन है, जो भू-स्थानिक डेटासेट को खोजने योग्य, ब्राउज़ करने योग्य RESTful API में बदल देता है। इसमें एक बिल्ट-इन HTML ब्राउज़र बंडल किया गया है ताकि गैर-डेवलपर्स कलेक्शन को नेविगेट कर सकें, मैप पर आइटम का निरीक्षण कर सकें और एक भी रिक्वेस्ट लिखे बिना GeoJSON डाउनलोड कर सकें।

अपने खुद के VPS पर pygeoapi को सेल्फ-होस्ट करने से आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि कौन से डेटासेट एक्सपोज़ किए गए हैं, वे कहाँ रहते हैं और कौन उन्हें क्वेरी कर सकता है। PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, या रिमोट WFS/WMS स्रोतों को कनेक्ट करें, और उन्हें अपने खुद के डोमेन के तहत पब्लिश करें, जिसमें बंडल किए गए Traefik प्रॉक्सी द्वारा HTTPS को हैंडल किया जाता है।