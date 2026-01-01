एक क्लिक में pygeoapi डिप्लॉय करें।
Python सर्वर जो HTTP पर भू-स्थानिक डेटा प्रकाशित करने के लिए OGC API मानकों के सूट को लागू करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप pygeoapi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
pygeoapi, OGC API स्टैंडर्ड्स (फीचर्स, कवरेज, टाइल्स, रिकॉर्ड्स, प्रोसेसेज़, EDR) का एक ओपन-सोर्स पायथन इम्प्लीमेंटेशन है, जो भू-स्थानिक डेटासेट को खोजने योग्य, ब्राउज़ करने योग्य RESTful API में बदल देता है। इसमें एक बिल्ट-इन HTML ब्राउज़र बंडल किया गया है ताकि गैर-डेवलपर्स कलेक्शन को नेविगेट कर सकें, मैप पर आइटम का निरीक्षण कर सकें और एक भी रिक्वेस्ट लिखे बिना GeoJSON डाउनलोड कर सकें।
अपने खुद के VPS पर pygeoapi को सेल्फ-होस्ट करने से आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि कौन से डेटासेट एक्सपोज़ किए गए हैं, वे कहाँ रहते हैं और कौन उन्हें क्वेरी कर सकता है। PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB, या रिमोट WFS/WMS स्रोतों को कनेक्ट करें, और उन्हें अपने खुद के डोमेन के तहत पब्लिश करें, जिसमें बंडल किए गए Traefik प्रॉक्सी द्वारा HTTPS को हैंडल किया जाता है।
pygeoapi की मुख्य विशेषताएं
OGC API मानक
एकल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का उपयोग करके OGC API फीचर्स, कवरेज, टाइल्स, रिकॉर्ड्स, प्रोसेसेज़ और पर्यावरणीय डेटा पुनर्प्राप्ति को लागू करता है।
बिल्ट-इन HTML ब्राउज़र
प्रत्येक संग्रह, आइटम और प्रक्रिया को इंटरैक्टिव लीफ़लेट मैप और सुंदर ढंग से मुद्रित JSON के साथ वेब UI से ब्राउज़ किया जा सकता है।
कई डेटा बैकएंड
पोस्टग्रेएसक्यूएल/पोस्टजीआईएस, जियोपैकेज, स्पैटियालाइट, इलास्टिकसर्च, मोंगोडीबी, सीएसवी, जियोजेएसओएन, और रिमोट डब्ल्यूएफएस स्रोतों को एकीकृत प्रोवाइडर के माध्यम से उपलब्ध कराएं।
OpenAPI दस्तावेज़
एक OpenAPI 3.0 विवरण और स्वैगर/रेडॉक यूआई कॉन्फ़िगरेशन से स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं ताकि क्लाइंट्स तेज़ी से एकीकृत हो सकें।
जियोस्पेशियल प्रोसेसिंग
अपने प्रकाशित डेटा पर ऑन-डिमांड ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एनालिटिक्स और ETL जॉब्स चलाने के लिए पायथन फ़ंक्शंस को OGC API प्रोसेसेज़ के रूप में एक्सपोज़ करें।
STAC और मेटाडेटा कैटलॉग्स
STAC-अनुरूप इमेजरी और रिकॉर्ड के कैटलॉग प्रकाशित करें ताकि पार्टनर आपके भू-स्थानिक होल्डिंग्स को प्रोग्रामेटिकली खोज और क्रॉल कर सकें।
आपको pygeoapi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।