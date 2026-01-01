ErsatzTV एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है जो एक पर्सनल मीडिया लाइब्रेरी — Plex, Jellyfin, Emby, या लोकल फाइलों — को एक वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के साथ लाइव, कस्टम-शेड्यूल किए गए टीवी चैनलों में बदल देता है। चैनल M3U/HLS प्लेलिस्ट के रूप में स्ट्रीम होते हैं जिसमें कोई भी IPTV-सक्षम क्लाइंट ट्यून कर सकता है: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, स्मार्ट टीवी, सेट-टॉप बॉक्स और मोबाइल ऐप्स।

अपने खुद के VPS पर ErsatzTV को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी क्लासिक-केबल रिप्लेसमेंट देता है जो पूरी तरह से आपके स्वामित्व वाले मीडिया से बना है, बिना किसी स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता लिए या विज्ञापनों से बाधित हुए। थीम वाले मैराथन, समाचार-शैली के रोटेशन, म्यूजिक-वीडियो चैनल, या बच्चों के प्रोग्रामिंग ब्लॉक शेड्यूल करें, फिर उन्हें किसी भी ऐसे डिवाइस पर देखें जो IPTV को सपोर्ट करता है।