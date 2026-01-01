1-क्लिक में ErsatzTV डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड आईपीटीवी सर्वर जो एक पर्सनल मीडिया लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के साथ कस्टम 24/7 लाइव टीवी चैनलों में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ErsatzTV के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ErsatzTV एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है जो एक पर्सनल मीडिया लाइब्रेरी — Plex, Jellyfin, Emby, या लोकल फाइलों — को एक वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के साथ लाइव, कस्टम-शेड्यूल किए गए टीवी चैनलों में बदल देता है। चैनल M3U/HLS प्लेलिस्ट के रूप में स्ट्रीम होते हैं जिसमें कोई भी IPTV-सक्षम क्लाइंट ट्यून कर सकता है: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, स्मार्ट टीवी, सेट-टॉप बॉक्स और मोबाइल ऐप्स।
अपने खुद के VPS पर ErsatzTV को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी क्लासिक-केबल रिप्लेसमेंट देता है जो पूरी तरह से आपके स्वामित्व वाले मीडिया से बना है, बिना किसी स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता लिए या विज्ञापनों से बाधित हुए। थीम वाले मैराथन, समाचार-शैली के रोटेशन, म्यूजिक-वीडियो चैनल, या बच्चों के प्रोग्रामिंग ब्लॉक शेड्यूल करें, फिर उन्हें किसी भी ऐसे डिवाइस पर देखें जो IPTV को सपोर्ट करता है।
ErsatzTV की मुख्य विशेषताएं
अनुकूलित 24/7 चैनल
संग्रहों, प्लेलिस्टों और शेड्यूलिंग नियमों को मिलाकर, आप चौबीसों घंटे चलने वाली स्ट्रीम में कितने भी लाइव चैनल बना सकते हैं।
IPTV और EPG आउटपुट
चैनलों को M3U प्लेलिस्ट के रूप में एक पूर्ण XMLTV इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के साथ उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी IPTV क्लाइंट केबल की तरह ट्यून कर सके।
Plex / Jellyfin / Emby
मौजूदा मीडिया-सर्वर लाइब्रेरीज़ में सीधे प्लग इन करें या स्थानीय फ़ोल्डरों को स्कैन करें ताकि वही मीडिया VOD ऐप्स और आपके टीवी चैनलों को शक्ति प्रदान करे।
हार्डवेयर ट्रांसकोडिंग
लाइव स्ट्रीम प्रदान करते समय CPU उपयोग को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए वैकल्पिक NVENC, QSV, VAAPI, AMF, और VideoToolbox त्वरण।
वॉटरमार्क और बंपर
चैनल वॉटरमार्क ओवरले करें, बंपर और इंट्रो जोड़ें, और एक वास्तविक-चैनल अनुभव के लिए कस्टम इंटरस्टिशियल के साथ प्रोग्रामिंग को बाधित करें।
संगीत वीडियो चैनल
संगीत वीडियो और ऑडियो को कालानुक्रमिक या थीम वाले चैनलों में मिलाएँ, जो कवर-आर्ट डिस्प्ले और मेटाडेटा-आधारित शेड्यूलिंग से युक्त हों।
आपको ErsatzTV को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।