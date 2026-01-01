TeslaMate टेस्ला मालिकों के लिए एक ओपन-सोर्स डेटा लॉगर है जो टेस्ला API से जुड़ता है, आपकी कार के टेलीमेट्री को लगातार पोल करता है, और हर ड्राइव, चार्ज, सॉफ्टवेयर अपडेट और निष्क्रिय इवेंट को PostgreSQL डेटाबेस में स्टोर करता है। एक साफ-सुथरे Phoenix वेब ऐप और दो दर्जन प्री-बिल्ट डैशबोर्ड वाले एक समर्पित Grafana इंस्टेंस के इर्द-गिर्द निर्मित, यह आपको दक्षता, बैटरी डिग्रेडेशन, चार्जिंग लागत और ड्राइविंग आदतों में ऐतिहासिक जानकारी देता है जो टेस्ला ऐप उजागर नहीं करता है।

अपने VPS पर TeslaMate को सेल्फ-होस्ट करना ड्राइविंग डेटा के हर किलोमीटर को निजी रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स सेवा आपकी यात्रा के स्थान, चार्जिंग इतिहास या वेक-अप पैटर्न को नहीं लेती है। बंडल्ड PostgreSQL, Grafana और MQTT ब्रोकर पूरी तरह से आपके VPS पर चलते हैं, और डेटा एकत्र करना शुरू करने के लिए आप अपने टेस्ला अकाउंट से TeslaMate में एक बार साइन इन करते हैं।