TeslaMate को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपकी टेस्ला के लिए स्व-होस्टेड डेटा लॉगर जो सुंदर ग्राफाना डैशबोर्ड के साथ हर ड्राइव, चार्ज और यात्रा के आंकड़े रिकॉर्ड करता है।
TeslaMate के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TeslaMate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TeslaMate टेस्ला मालिकों के लिए एक ओपन-सोर्स डेटा लॉगर है जो टेस्ला API से जुड़ता है, आपकी कार के टेलीमेट्री को लगातार पोल करता है, और हर ड्राइव, चार्ज, सॉफ्टवेयर अपडेट और निष्क्रिय इवेंट को PostgreSQL डेटाबेस में स्टोर करता है। एक साफ-सुथरे Phoenix वेब ऐप और दो दर्जन प्री-बिल्ट डैशबोर्ड वाले एक समर्पित Grafana इंस्टेंस के इर्द-गिर्द निर्मित, यह आपको दक्षता, बैटरी डिग्रेडेशन, चार्जिंग लागत और ड्राइविंग आदतों में ऐतिहासिक जानकारी देता है जो टेस्ला ऐप उजागर नहीं करता है।
अपने VPS पर TeslaMate को सेल्फ-होस्ट करना ड्राइविंग डेटा के हर किलोमीटर को निजी रखता है — कोई भी थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स सेवा आपकी यात्रा के स्थान, चार्जिंग इतिहास या वेक-अप पैटर्न को नहीं लेती है। बंडल्ड PostgreSQL, Grafana और MQTT ब्रोकर पूरी तरह से आपके VPS पर चलते हैं, और डेटा एकत्र करना शुरू करने के लिए आप अपने टेस्ला अकाउंट से TeslaMate में एक बार साइन इन करते हैं।
TeslaMate की मुख्य विशेषताएं
ड्राइविंग और चार्जिंग लॉगिंग
निरंतर पोलिंग हर ड्राइव, चार्जिंग सेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और पार्किंग इवेंट को सटीक शुरुआत और समाप्ति टाइमस्टैम्प और स्थानों के साथ दर्ज करता है।
प्री-बिल्ट ग्राफाना डैशबोर्ड्स
दो दर्जन डैशबोर्ड दक्षता, रेंज, चार्जिंग लागत, टायर घिसाव और बैटरी के क्षरण को दर्शाते हैं जो तैयार मिलते हैं — इसके लिए किसी Grafana सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
ट्रिप और एड्रेस रेज़ोल्यूशन
रिवर्स-जियोकोडिंग कच्चे GPS निर्देशांकों को नामित पतों में बदल देता है ताकि यात्रा इतिहास आपको निर्देशांकों के बजाय वास्तविक स्थान के नाम दिखाए।
बैटरी स्वास्थ्य ट्रैकिंग
दीर्घकालिक बैटरी डिग्रेडेशन ग्राफ़ और अनुमानित क्षमता हानि आपको प्रतिस्थापन या वारंटी दावों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं।
चार्जिंग लागत रिपोर्टें
प्रत्येक स्थान के अनुसार टैरिफ कॉन्फ़िगर करें ताकि प्रति सत्र सटीक चार्जिंग लागत, मासिक बिल अनुमान और पेट्रोल की तुलना में बचत की गणना की जा सके।
MQTT इंटीग्रेशन
MQTT पर प्रकाशित लाइव कार स्थिति Home Assistant, openHAB, या किसी भी होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होती है जो MQTT का उपयोग करता है।
आपको TeslaMate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।