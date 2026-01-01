Plausible Analytics को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का-फुल्का, कुकी-रहित वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से GDPR-अनुरूप है और आपके सभी विज़िटर डेटा को आपके अपने सर्वर पर रखता है।
Plausible Analytics के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plausible Analytics के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plausible Analytics Google Analytics का एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता-प्रथम विकल्प है जो कुकीज़, व्यक्तिगत डेटा संग्रह, या सहमति बैनर के बिना आवश्यक वेबसाइट मेट्रिक्स को ट्रैक करता है। इसका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट 1 KB से कम है, इसलिए पेज लोड समय पर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि यह आपकी ज़रूरत की सभी ट्रैफ़िक जानकारी के साथ एक साफ डैशबोर्ड प्रदान करता है।
अपने VPS पर Plausible को सेल्फ-होस्ट करना हर पेजव्यू और इवेंट रिकॉर्ड को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी तीसरे पक्ष की पहुँच के। यह टेम्पलेट मेटाडेटा के लिए PostgreSQL और उच्च-प्रदर्शन एनालिटिक्स क्वेरीज़ के लिए ClickHouse के साथ Plausible एप्लिकेशन को जोड़ता है, जिससे आपको एक पूर्ण, उत्पादन-तैयार सेटअप मिलता है जो एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर डेटा को अनिश्चित काल तक बनाए रखता है।
Plausible Analytics की मुख्य विशेषताएं
कुकी-रहित ट्रैकिंग
कुकीज़ या स्थायी पहचानकर्ताओं के बिना ट्रैफिक मापता है, इसलिए आपको किसी सहमति बैनर की आवश्यकता नहीं है और डिफ़ॉल्ट रूप से GDPR और CCPA का अनुपालन करता है।
1 KB से कम स्क्रिप्ट
ट्रैकिंग स्क्रिप्ट अधिकांश छवियों से छोटा है, पेज लोड में कोई मापने योग्य देरी नहीं जोड़ता है, जबकि अभी भी सभी आवश्यक मेट्रिक्स को कैप्चर करता है।
रीयल-टाइम डैशबोर्ड
लाइव विज़िटर काउंट, ऐतिहासिक रुझानों, ट्रैफ़िक स्रोतों और टॉप पेजों को एक ही, आसानी से पढ़े जा सकने वाले डैशबोर्ड में देखें।
लक्ष्य और इवेंट ट्रैकिंग
कस्टम कन्वर्ज़न और इवेंट्स — फ़ॉर्म सबमिशन, बटन क्लिक्स और आउटबाउंड लिंक्स जैसे — की निगरानी करें, बिना जटिल एनालिटिक्स कोड लिखे।
ClickHouse एनालिटिक्स इंजन
ClickHouse कॉलमनार स्टोरेज लाखों पेजव्यूज़ पर तेज़ क्वेरीज़ को सक्षम बनाता है, ताकि अधिक ट्रैफ़िक वाली साइटों पर भी डैशबोर्ड तुरंत लोड हो सकें।
आपको Plausible Analytics को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।