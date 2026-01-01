Plausible Analytics Google Analytics का एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता-प्रथम विकल्प है जो कुकीज़, व्यक्तिगत डेटा संग्रह, या सहमति बैनर के बिना आवश्यक वेबसाइट मेट्रिक्स को ट्रैक करता है। इसका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट 1 KB से कम है, इसलिए पेज लोड समय पर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि यह आपकी ज़रूरत की सभी ट्रैफ़िक जानकारी के साथ एक साफ डैशबोर्ड प्रदान करता है।

अपने VPS पर Plausible को सेल्फ-होस्ट करना हर पेजव्यू और इवेंट रिकॉर्ड को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी तीसरे पक्ष की पहुँच के। यह टेम्पलेट मेटाडेटा के लिए PostgreSQL और उच्च-प्रदर्शन एनालिटिक्स क्वेरीज़ के लिए ClickHouse के साथ Plausible एप्लिकेशन को जोड़ता है, जिससे आपको एक पूर्ण, उत्पादन-तैयार सेटअप मिलता है जो एक निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर डेटा को अनिश्चित काल तक बनाए रखता है।