1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Wavelog डिप्लॉय करें।
QSOs को ट्रैक करने, अवार्ड्स को मैनेज करने और LoTW तथा eQSL के साथ इंटीग्रेट करने के लिए वेब-आधारित एमेच्योर रेडियो लॉगिंग एप्लिकेशन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wavelog के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wavelog एक आधुनिक, वेब-आधारित एमेच्योर रेडियो लॉगिंग ऐप्लिकेशन है जो DXCC, IOTA, SOTA और POTA प्रोग्राम्स में QSOs को ट्रैक करने और अवार्ड प्रोग्रेस को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सीधे LoTW, eQSL और कॉल-बुक लुकअप सेवाओं के साथ इंटीग्रेट होता है, और ऑपरेटिंग सेशन के दौरान ऑटोमेटेड लॉगिंग के लिए CAT रेडियो कंट्रोल को सपोर्ट करता है।
VPS पर Wavelog को सेल्फ-होस्ट करना आपके लॉगबुक डेटा को प्राइवेट रखता है और इसे किसी भी ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस से थर्ड-पार्टी क्लाउड डिपेंडेंसी के बिना एक्सेसिबल बनाता है। कॉन्टेस्ट लॉगिंग, DX क्लस्टर इंटीग्रेशन, ADIF और कैब्रिलो एक्सपोर्ट, और मल्टीपल ऑपरेटर्स के लिए सपोर्ट इसे गंभीर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स के लिए एक कंप्लीट स्टेशन लॉगिंग सॉल्यूशन बनाता है।
Wavelog की मुख्य विशेषताएं
पुरस्कार ट्रैकिंग
अपने लॉगबुक डेटा से DXCC, IOTA, SOTA, POTA, और अन्य प्रमुख एमेच्योर रेडियो पुरस्कार कार्यक्रमों की ओर अपनी प्रगति को ट्रैक करें।
LoTW और eQSL सिंक
मैन्युअल सबमिशन के बिना इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड क्रेडिट के लिए LoTW और eQSL के साथ क्यूएसओ को स्वचालित रूप से अपलोड और पुष्टि करें।
CAT रेडियो कंट्रोल
अपने रेडियो को CAT इंटरफ़ेस के माध्यम से कनेक्ट करें ताकि लाइव ऑपरेटिंग के दौरान बैंड, मोड और फ़्रीक्वेंसी फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाएं।
प्रतियोगिता लॉगिंग
प्रतिस्पर्धी एमेच्योर रेडियो संचालन के लिए एक्सचेंज ट्रैकिंग और डुप्लीकेट जांच सुविधा के साथ प्रतियोगिता क्यूएसओ को लॉग करें।
ADIF निर्यात
अन्य लॉगिंग सॉफ्टवेयर या अवार्ड सबमिशन सिस्टम के साथ उपयोग के लिए अपने पूरे लॉग को ADIF या Cabrillo फॉर्मेट में निर्यात करें।
आपको Wavelog को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।