Wavelog एक आधुनिक, वेब-आधारित एमेच्योर रेडियो लॉगिंग ऐप्लिकेशन है जो DXCC, IOTA, SOTA और POTA प्रोग्राम्स में QSOs को ट्रैक करने और अवार्ड प्रोग्रेस को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सीधे LoTW, eQSL और कॉल-बुक लुकअप सेवाओं के साथ इंटीग्रेट होता है, और ऑपरेटिंग सेशन के दौरान ऑटोमेटेड लॉगिंग के लिए CAT रेडियो कंट्रोल को सपोर्ट करता है।

VPS पर Wavelog को सेल्फ-होस्ट करना आपके लॉगबुक डेटा को प्राइवेट रखता है और इसे किसी भी ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस से थर्ड-पार्टी क्लाउड डिपेंडेंसी के बिना एक्सेसिबल बनाता है। कॉन्टेस्ट लॉगिंग, DX क्लस्टर इंटीग्रेशन, ADIF और कैब्रिलो एक्सपोर्ट, और मल्टीपल ऑपरेटर्स के लिए सपोर्ट इसे गंभीर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स के लिए एक कंप्लीट स्टेशन लॉगिंग सॉल्यूशन बनाता है।