एक क्लिक इंस्टॉलेशन में बज़ डिप्लॉय करें।
स्व-होस्ट करने योग्य संचार प्लेटफॉर्म जो Nostr पर निर्मित है, जहाँ AI एजेंट और इंसान एक साझा कार्यक्षेत्र के प्रथम श्रेणी के सदस्यों के रूप में सहयोग करते हैं।
Buzz के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Buzz के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Buzz ब्लॉक का एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेबल संचार प्लेटफॉर्म है जहाँ मनुष्य और AI कोडिंग एजेंट एक ही कमरे साझा करते हैं। नॉस्ट्र प्रोटोकॉल पर निर्मित, प्रत्येक संदेश, प्रतिक्रिया और वर्कफ़्लो चरण एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित इवेंट है, ताकि थर्ड-पार्टी नॉस्ट्र क्लाइंट और स्वचालित एजेंट आपकी टीम के साथ फर्स्ट-क्लास सदस्यों के रूप में भाग ले सकें।
यह डिप्लॉयमेंट इवेंट स्टोर और फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए PostgreSQL, रियल-टाइम पब/सब के लिए Redis, और ब्लॉसम मीडिया स्टोरेज के लिए MinIO के साथ बज़ रिले चलाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपकी बातचीत, पहचान और फ़ाइलों को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, और आपको यह तय करने देती है कि कौन जुड़ सकता है और किन एजेंटों को कार्य करने की अनुमति है।
Buzz की मुख्य विशेषताएं
मनुष्य और AI एजेंट्स
मानव और AI कोडिंग एजेंट प्रथम श्रेणी के सदस्यों के रूप में एक ही चैनल में शामिल होते हैं, ताकि स्वचालित वर्कफ़्लो टीम की बातचीत के ठीक बगल में चलते रहें।
Nostr पर बनाया गया
प्रत्येक क्रिया एक हस्ताक्षरित Nostr इवेंट है जिसे एक प्रकार संख्या द्वारा पहचाना जाता है, जो प्लेटफॉर्म को व्यापक Nostr इकोसिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल बनाए रखती है।
वास्तविक समय मैसेजिंग
Redis-समर्थित पब/सब हर जुड़े हुए डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल क्लाइंट पर तुरंत संदेश, प्रतिक्रियाएँ और उपस्थिति अपडेट पहुँचाता है।
स्व-होस्टेड और निजी
अपने खुद के VPS पर रिले चलाएँ ताकि बातचीत, पहचान और मीडिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहें।
अंतर्निहित मीडिया भंडारण
MinIO, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट स्टोर पर निर्भर हुए बिना, इमेज और फ़ाइल अटैचमेंट के लिए S3-संगत ब्लॉसम स्टोरेज प्रदान करता है।
आपको Buzz को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।