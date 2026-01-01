1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Directus डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स हेडलेस CMS जो किसी भी SQL डेटाबेस को ऑटो-जनरेटेड REST और GraphQL API के साथ रैप करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Directus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Directus एक लचीला, ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जो किसी भी SQL डेटाबेस के ऊपर काम करता है और तुरंत एक डायनामिक REST और GraphQL API एक सहज एडमिन इंटरफ़ेस के साथ प्रदान करता है। CMS प्लेटफॉर्म के विपरीत जो कठोर कॉन्टेंट संरचनाएं थोपते हैं, Directus आपको डेटा को ठीक उसी तरह मॉडल करने देता है जैसे आपके एप्लिकेशन को इसकी आवश्यकता होती है — फिर बिना किसी कोड के स्वचालित रूप से एक पूर्ण API जेनरेट करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Directus को सेल्फ-होस्ट करना आपके कॉन्टेंट, मीडिया एसेट्स और यूज़र डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आप प्रति-सीट मूल्य निर्धारण, API रेट लिमिट और वेंडर लॉक-इन के जोखिम से बचते हैं, जबकि अपने वर्कफ़्लो के अनुरूप कस्टम एक्सटेंशन, वेबहुक और इंटीग्रेशन के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की सुविधा प्राप्त करते हैं।
Directus की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित जनरेटेड APIs
आपके द्वारा बनाया गया हर डेटा मॉडल तुरंत REST और GraphQL एंडपॉइंट्स उत्पन्न करता है, जिससे मैनुअल API डेवलपमेंट वर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
सहज एडमिन इंटरफ़ेस
गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता कोड को छुए बिना एक परिष्कृत इंटरफ़ेस के माध्यम से सामग्री, मीडिया और संरचित डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
भूमिका, कलेक्शन और फ़ील्ड के अनुसार विस्तृत एक्सेस नियम परिभाषित करें ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि कौन सा डेटा कौन पढ़ या लिख सकता है।
रियल-टाइम सदस्यताएँ
वेबसॉकेट-आधारित सब्सक्रिप्शन क्लाइंट एप्लिकेशन को बिना पोलिंग के डेटा परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं।
विस्तारणीय संरचना
कस्टम हुक्स, मॉड्यूल्स और डिस्प्ले कंपोनेंट्स आपको Directus को किसी भी कंटेंट वर्कफ़्लो या इंटीग्रेशन आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।
आपको Directus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।