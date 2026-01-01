Directus एक लचीला, ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जो किसी भी SQL डेटाबेस के ऊपर काम करता है और तुरंत एक डायनामिक REST और GraphQL API एक सहज एडमिन इंटरफ़ेस के साथ प्रदान करता है। CMS प्लेटफॉर्म के विपरीत जो कठोर कॉन्टेंट संरचनाएं थोपते हैं, Directus आपको डेटा को ठीक उसी तरह मॉडल करने देता है जैसे आपके एप्लिकेशन को इसकी आवश्यकता होती है — फिर बिना किसी कोड के स्वचालित रूप से एक पूर्ण API जेनरेट करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Directus को सेल्फ-होस्ट करना आपके कॉन्टेंट, मीडिया एसेट्स और यूज़र डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आप प्रति-सीट मूल्य निर्धारण, API रेट लिमिट और वेंडर लॉक-इन के जोखिम से बचते हैं, जबकि अपने वर्कफ़्लो के अनुरूप कस्टम एक्सटेंशन, वेबहुक और इंटीग्रेशन के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की सुविधा प्राप्त करते हैं।