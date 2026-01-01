Qdrant एक प्रोडक्शन-ग्रेड ओपन-सोर्स वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च इंजन है जिसे विशेष रूप से AI और मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए बनाया गया है। यह रिच पेलोड मेटाडेटा के साथ हाई-डाइमेंशनल वेक्टर्स को स्टोर करता है और HNSW इंडेक्सिंग, मल्टीपल डिस्टेंस मेट्रिक्स और एडवांस्ड फिल्टरिंग का उपयोग करके सब-मिलीसेकंड नियरेस्ट-नेबर क्वेरीज़ प्रदान करता है — जो सभी REST और gRPC API के माध्यम से ऐक्सेस किए जा सकते हैं।

VPS पर Qdrant को सेल्फ-होस्ट करना आपको मेमोरी आवंटन, इंडेक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन और डेटा रेजिडेंसी पर पूरा नियंत्रण देता है, मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस सेवाओं की प्रति-क्वेरी प्राइसिंग या कनेक्शन सीमाओं के बिना, जो इसे AI स्टार्टअप्स और सिमेंटिक सर्च या RAG पाइपलाइन को स्केल करने वाली टीमों के लिए आदर्श बनाता है।