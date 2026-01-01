1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Qdrant डिप्लॉय करें।
सिमेंटिक सर्च, रिकमेंडेशन और AI-संचालित ऐप्लिकेशंस के लिए उच्च-प्रदर्शन ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Qdrant के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Qdrant एक प्रोडक्शन-ग्रेड ओपन-सोर्स वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च इंजन है जिसे विशेष रूप से AI और मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए बनाया गया है। यह रिच पेलोड मेटाडेटा के साथ हाई-डाइमेंशनल वेक्टर्स को स्टोर करता है और HNSW इंडेक्सिंग, मल्टीपल डिस्टेंस मेट्रिक्स और एडवांस्ड फिल्टरिंग का उपयोग करके सब-मिलीसेकंड नियरेस्ट-नेबर क्वेरीज़ प्रदान करता है — जो सभी REST और gRPC API के माध्यम से ऐक्सेस किए जा सकते हैं।
VPS पर Qdrant को सेल्फ-होस्ट करना आपको मेमोरी आवंटन, इंडेक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन और डेटा रेजिडेंसी पर पूरा नियंत्रण देता है, मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस सेवाओं की प्रति-क्वेरी प्राइसिंग या कनेक्शन सीमाओं के बिना, जो इसे AI स्टार्टअप्स और सिमेंटिक सर्च या RAG पाइपलाइन को स्केल करने वाली टीमों के लिए आदर्श बनाता है।
Qdrant की मुख्य विशेषताएं
मिलीसेकंड से कम सर्च
HNSW इंडेक्सिंग लाखों वेक्टरों में लगभग तत्काल निकटतम-पड़ोसी क्वेरीज़ प्रदान करती है, जिससे AI एप्लिकेशन किसी भी स्केल पर रिस्पॉन्सिव रहते हैं।
पेलोड फ़िल्टरिंग
क्वेरी के समय मनमानी मेटाडेटा फ़ील्ड्स द्वारा खोज परिणामों को फ़िल्टर करें, एक ही अनुरोध में संरचित शर्तों के साथ वेक्टर समानता को मिलाकर।
एकाधिक दूरी के मैट्रिक्स
अपने एप्लिकेशन द्वारा उपयोग किए गए एम्बेडिंग मॉडल से मिलान करने के लिए कोसाइन, यूक्लिडियन, या डॉट प्रोडक्ट दूरी चुनें, डेटा को फिर से इंडेक्स किए बिना।
REST और gRPC APIs
Qdrant को किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क में एकीकृत करने के लिए, OpenAPI REST इंटरफ़ेस या विलंबता-संवेदनशील वर्कलोड के लिए हाई-थ्रूपुट gRPC API का उपयोग करें।
क्वांटाइज़ेशन समर्थन
स्केलर और प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन मेमोरी फुटप्रिंट को काफी हद तक कम करते हैं, जिससे आप गुणवत्ता में कमी के बिना एक ही हार्डवेयर पर बड़े डेटासेट को इंडेक्स कर सकते हैं।
आपको Qdrant को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।