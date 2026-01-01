Ubooquity ई-बुक्स, कॉमिक्स, मैगज़ीन और PDF के लिए एक मुफ्त, क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म होम सर्वर है। यह आपके लाइब्रेरी फ़ोल्डरों को स्कैन करता है, ब्राउज़ करने योग्य थंबनेल और मेटाडेटा जनरेट करता है, और EPUB, CBZ, CBR, PDF और अन्य को हैंडल करने वाले एक साफ वेब रीडर के माध्यम से सब कुछ प्रदान करता है — साथ ही मोबाइल रीडिंग ऐप्स के लिए एक OPDS फ़ीड भी, जो अपना खुद का UI पसंद करते हैं।

VPS पर Ubooquity को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लाइब्रेरी को निजी और हमेशा उपलब्ध रखता है, जिसमें मल्टी-यूज़र सपोर्ट, रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल और एक बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित कॉमिक रीडर शामिल है जो डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन पर फुल-स्क्रीन पेज-फ्लिपिंग के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है।