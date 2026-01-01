Ubooquity को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ई-बुक्स और कॉमिक्स के लिए सेल्फ-होस्टेड होम सर्वर, एक क्लीन वेब रीडर और मोबाइल ऐप्स के लिए OPDS फ़ीड के साथ।
Ubooquity के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ubooquity के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ubooquity ई-बुक्स, कॉमिक्स, मैगज़ीन और PDF के लिए एक मुफ्त, क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म होम सर्वर है। यह आपके लाइब्रेरी फ़ोल्डरों को स्कैन करता है, ब्राउज़ करने योग्य थंबनेल और मेटाडेटा जनरेट करता है, और EPUB, CBZ, CBR, PDF और अन्य को हैंडल करने वाले एक साफ वेब रीडर के माध्यम से सब कुछ प्रदान करता है — साथ ही मोबाइल रीडिंग ऐप्स के लिए एक OPDS फ़ीड भी, जो अपना खुद का UI पसंद करते हैं।
VPS पर Ubooquity को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लाइब्रेरी को निजी और हमेशा उपलब्ध रखता है, जिसमें मल्टी-यूज़र सपोर्ट, रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल और एक बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित कॉमिक रीडर शामिल है जो डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन पर फुल-स्क्रीन पेज-फ्लिपिंग के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है।
Ubooquity की मुख्य विशेषताएं
ईबुक्स, कॉमिक्स, और पीडीएफ
ई-बुक्स (EPUB), कॉमिक्स (CBZ, CBR), और PDF डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक एकल लाइब्रेरी, प्रत्येक के लिए फॉर्मेट-उपयुक्त रीडर और व्यूअर के साथ।
ब्राउज़र में कॉमिक रीडर
पूर्ण-स्क्रीन पेज-फ्लिपिंग कॉमिक रीडर डबल-पेज मोड, ज़ूम और बुकमार्क के साथ — विशेष रूप से कॉमिक्स और मंगा के लिए बनाया गया है।
मोबाइल ऐप्स के लिए OPDS फीड
मानकों के अनुरूप OPDS एंडपॉइंट Chunky, Marvin, Aldiko, और अन्य जैसे iOS और Android रीडिंग ऐप्स के साथ एकीकृत होता है।
बहु-उपयोगकर्ता पहुँच नियंत्रण
प्रति-उपयोगकर्ता खाते, भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ, परिवारों को एक लाइब्रेरी साझा करने की सुविधा देते हैं, जबकि प्रत्येक सदस्य के लिए पढ़ने की सूचियों, प्रगति और पहुंच को सीमित रखते हैं।
स्वचालित लाइब्रेरी स्कैन
बैकग्राउंड स्कैनर नई फ़ाइलों का पता लगाता है जैसे ही आप उन्हें लाइब्रेरी वॉल्यूम में जोड़ते हैं, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना मेटाडेटा और थंबनेल को रीफ़्रेश करता है।
आपको Ubooquity को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।