Drizzle Gateway, Drizzle Studio का एक उन्नत, सेल्फ-होस्टेड संस्करण है जो डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक व्यापक वेब-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। Drizzle ORM इकोसिस्टम पर निर्मित, यह किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक ही टूल में उन्नत क्वेरी बिल्डिंग, रीयल-टाइम स्कीमा विज़ुअलाइज़ेशन और माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रदान करता है।

यह एप्लिकेशन कई एक साथ डेटाबेस कनेक्शन का समर्थन करता है, जो इसे डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में काम करने वाली टीमों के लिए एक केंद्रीकृत हब बनाता है। मास्टर पासवर्ड सुरक्षा एक्सेस को सुरक्षित करती है, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज सभी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन और सहेजी गई क्वेरीज़ को रीस्टार्ट के बाद भी बरकरार रखता है। सेल्फ-होस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील डेटाबेस क्रेडेंशियल्स कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को न छोड़ें।