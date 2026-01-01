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Drizzle ORM इकोसिस्टम पर निर्मित स्व-होस्टेड डेटाबेस प्रबंधन स्टूडियो, जो विज़ुअल क्वेरी बिल्डिंग और मल्टी-डेटाबेस सपोर्ट के साथ आता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Drizzle Gateway के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Drizzle Gateway, Drizzle Studio का एक उन्नत, सेल्फ-होस्टेड संस्करण है जो डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक व्यापक वेब-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। Drizzle ORM इकोसिस्टम पर निर्मित, यह किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले एक ही टूल में उन्नत क्वेरी बिल्डिंग, रीयल-टाइम स्कीमा विज़ुअलाइज़ेशन और माइग्रेशन मैनेजमेंट प्रदान करता है।
यह एप्लिकेशन कई एक साथ डेटाबेस कनेक्शन का समर्थन करता है, जो इसे डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में काम करने वाली टीमों के लिए एक केंद्रीकृत हब बनाता है। मास्टर पासवर्ड सुरक्षा एक्सेस को सुरक्षित करती है, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज सभी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन और सहेजी गई क्वेरीज़ को रीस्टार्ट के बाद भी बरकरार रखता है। सेल्फ-होस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील डेटाबेस क्रेडेंशियल्स कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को न छोड़ें।
Drizzle Gateway की मुख्य विशेषताएं
दृश्य क्वेरी बिल्डर
टाइप सुरक्षा के साथ एक सहज इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटाबेस क्वेरीज़ बनाएँ और निष्पादित करें — सामान्य ऑपरेशंस के लिए किसी रॉ SQL की आवश्यकता नहीं है।
स्कीमा दृश्यीकरण
अपनी डेटाबेस संरचना और संबंधों को एक रीयल-टाइम विज़ुअल डायग्राम में देखें जो स्कीमा में बदलाव करने पर अपडेट होता है।
बहु-डेटाबेस कनेक्शन
कई डेटाबेस से कनेक्शन एक साथ प्रबंधित करें, इंटरफ़ेस छोड़े बिना वातावरणों के बीच स्विच करते हुए।
माइग्रेशन प्रबंधन
UI से सीधे स्कीमा माइग्रेशन जनरेट करें, प्रीव्यू करें और लागू करें, जिससे आपके डेटाबेस का विकास व्यवस्थित और ऑडिट करने योग्य बना रहे।
मास्टर पासवर्ड सुरक्षा
एक मास्टर पासवर्ड के पीछे सभी डेटाबेस कनेक्शनों तक पहुंच सुरक्षित करता है, जिससे आपके VPS पर क्रेडेंशियल सुरक्षित रहते हैं।
आपको Drizzle Gateway को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।