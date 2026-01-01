Maloja एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक स्क्रॉबलर है — इसे अपना निजी Last.fm समझें — जो आपके द्वारा चलाए गए हर ट्रैक को रिकॉर्ड करता है और इतिहास को चार्ट, टॉप-आर्टिस्ट रैंकिंग, टाइम-पल्स ग्राफ़ और वार्षिक सारांश में बदल देता है। यह उन क्लाइंट्स से स्क्रॉबल स्वीकार करता है जो पहले से ही Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, मल्टी-स्क्रॉबलर और Plex, Jellyfin और Navidrome जैसे प्लेयर्स से सीधे API इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Maloja को सेल्फ-होस्ट करना आपके सुनने के डेटा का एक निजी, स्थायी रिकॉर्ड रखता है, बजाय इसके कि इसे किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्म पर छोड़ दिया जाए जो बंद हो सकता है, कीमत बदल सकता है, या डेटा के उजागर होने के तरीके को बदल सकता है। Last.fm, Spotify, MusicBrainz और TheAudioDB से मेटाडेटा संवर्धन के साथ मिलकर, आपको एक समृद्ध व्यक्तिगत म्यूजिक डैशबोर्ड मिलता है जो वेंडर के बदलने के बाद भी बना रहता है।