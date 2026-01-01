एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Maloja डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड संगीत स्क्रॉबल डेटाबेस जो आपकी सुनने की हिस्ट्री को व्यक्तिगत चार्ट, आँकड़े और Last.fm-शैली की प्रोफाइल में बदल देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Maloja के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Maloja एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक स्क्रॉबलर है — इसे अपना निजी Last.fm समझें — जो आपके द्वारा चलाए गए हर ट्रैक को रिकॉर्ड करता है और इतिहास को चार्ट, टॉप-आर्टिस्ट रैंकिंग, टाइम-पल्स ग्राफ़ और वार्षिक सारांश में बदल देता है। यह उन क्लाइंट्स से स्क्रॉबल स्वीकार करता है जो पहले से ही Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, मल्टी-स्क्रॉबलर और Plex, Jellyfin और Navidrome जैसे प्लेयर्स से सीधे API इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Maloja को सेल्फ-होस्ट करना आपके सुनने के डेटा का एक निजी, स्थायी रिकॉर्ड रखता है, बजाय इसके कि इसे किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्म पर छोड़ दिया जाए जो बंद हो सकता है, कीमत बदल सकता है, या डेटा के उजागर होने के तरीके को बदल सकता है। Last.fm, Spotify, MusicBrainz और TheAudioDB से मेटाडेटा संवर्धन के साथ मिलकर, आपको एक समृद्ध व्यक्तिगत म्यूजिक डैशबोर्ड मिलता है जो वेंडर के बदलने के बाद भी बना रहता है।
Maloja की मुख्य विशेषताएं
निजी सुनने के चार्ट
कॉन्फ़िगर करने योग्य समय सीमाओं में रैंकिंग, ट्रेंड लाइनों और अवधि-वार तुलनाओं के साथ शीर्ष कलाकारों, एल्बमों और ट्रैकों को ब्राउज़ करें।
Last.fm-संगत API
किसी भी क्लाइंट से स्क्रॉबल्स स्वीकार करें जो Last.fm API को सपोर्ट करता है — फ़ोन, डेस्कटॉप प्लेयर, स्क्रिप्ट — कस्टम एडाप्टर लिखे बिना।
प्लेयर इंटीग्रेशन्स
Plex, Jellyfin, Navidrome, मल्टी-स्क्रोबलर्स, mpdscribble, और अन्य समुदाय-निर्मित ब्रिज से सीधे स्क्रोबल्स प्राप्त करें।
पल्स-शैली समय ग्राफ
कल्पना करें कि आप विशिष्ट कलाकारों, एल्बमों या ट्रैक को हफ्तों, महीनों और सालों में कितनी बार सुनते हैं ताकि आप पुनर्खोज और लगातार सुनने की आदतों को पहचान सकें।
मेटाडेटा संवर्धन
Last.fm, Spotify, MusicBrainz, और TheAudioDB से कलाकार की तस्वीरें और एल्बम आर्ट प्राप्त करें ताकि आपका डैशबोर्ड तुरंत शानदार दिखे।
Last.fm प्रॉक्सी स्क्रॉबलिंग
आप वैकल्पिक रूप से आने वाले स्क्रॉबल को Last.fm पर अग्रेषित कर सकते हैं ताकि आपकी मौजूदा सार्वजनिक प्रोफ़ाइल अपडेट होती रहे, साथ ही आप एक निजी आर्काइव भी बना सकें।
आपको Maloja को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।