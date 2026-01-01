1-क्लिक इंस्टॉलेशन में InsForge डिप्लॉय करें।
AI कोडिंग एजेंटों के लिए ओपन-सोर्स बैकएंड प्लेटफॉर्म, जो ऑथ, पोस्टग्रेज, स्टोरेज और एज फ़ंक्शंस को बंडल करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप InsForge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
InsForge एक ओपन-सोर्स, ऑल-इन-वन बैकएंड प्लेटफॉर्म है जिसे एजेंटिक कोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बंडल करता है जिनकी आधुनिक एप्लिकेशन को आवश्यकता होती है — प्रमाणीकरण, रेस्ट और रियलटाइम एपीआई के साथ एक पोस्टग्रेएसक्यूएल डेटाबेस, S3-संगत फ़ाइल स्टोरेज, एक एलएलएम मॉडल गेटवे, और डेनो-आधारित एज फ़ंक्शंस — एक सिंगल एडमिन यूआई और एमसीपी सर्वर के पीछे, जिसे एआई कोडिंग एजेंट प्रोग्रामेटिकली चला सकते हैं।
अपने स्वयं के वीपीएस पर InsForge को सेल्फ-होस्ट करने से उपयोगकर्ता खाते, एप्लिकेशन डेटा और अपलोड की गई फ़ाइलें आपके पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं, जिसमें कोई प्रति-प्रोजेक्ट मूल्य निर्धारण, कोई उपयोग सीमा और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। शामिल एमसीपी सर्वर क्लाउड और कर्सर जैसे कोडिंग एजेंटों को सीधे आपके एडिटर से टेबल प्रोविज़न करने, ऑथ कॉन्फ़िगर करने, फ़ंक्शंस डिप्लॉय करने और स्टोरेज प्रबंधित करने की सुविधा देता है।
InsForge की मुख्य विशेषताएं
नेटिव AI एजेंट
बंडल्ड MCP सर्वर ऑथ, डेटाबेस, स्टोरेज और फंक्शन्स को ऐसे उपकरण के रूप में उपलब्ध कराता है जिन्हें AI कोडिंग एजेंट्स आपका ऐप बनाते समय सीधे कॉल कर सकते हैं।
ऑटो API के साथ PostgreSQL
बिल्ट-इन पोस्टग्रेस्ट तुरंत आपके स्कीमा को रो-लेवल सिक्योरिटी के साथ एक वर्जन किए गए REST API में बदल देता है, ताकि आप बॉयलरप्लेट लिखे बिना एंडपॉइंट्स डिलीवर कर सकें।
प्रमाणीकरण बिल्ट-इन
ईमेल और पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ-साथ OAuth प्रोवाइडर (Google, GitHub, Discord, और अन्य) एक सिंगल SDK कॉल के साथ आपके क्लाइंट में जोड़ने के लिए तैयार हैं।
डेनो पर एज फंक्शंस
सर्वरलेस टाइपस्क्रिप्ट फ़ंक्शन लिखें जो सैंडबॉक्स किए गए डिनो रनटाइम पर चलते हैं और डेटाबेस तथा स्टोरेज लेयर तक सीधी पहुँच रखते हैं।
S3-संगत स्टोरेज
फ़ाइलों को अपलोड करें, सर्व करें और अनुमति दें, एक S3-संगत स्टोरेज लेयर के ज़रिए जो डिस्क पर स्थानीय रूप से या किसी भी S3 बकेट के साथ काम करता है।
एकीकृत मॉडल गेटवे
OpenAI-संगत गेटवे आपके ऐप को एक API इंटरफ़ेस के माध्यम से कई LLM प्रोवाइडर्स को कॉल करने की अनुमति देता है, जिसमें उपयोग ट्रैकिंग और कुंजी रोटेशन को केंद्रीय रूप से संभाला जाता है।
आपको InsForge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।