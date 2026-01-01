InsForge एक ओपन-सोर्स, ऑल-इन-वन बैकएंड प्लेटफॉर्म है जिसे एजेंटिक कोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को बंडल करता है जिनकी आधुनिक एप्लिकेशन को आवश्यकता होती है — प्रमाणीकरण, रेस्ट और रियलटाइम एपीआई के साथ एक पोस्टग्रेएसक्यूएल डेटाबेस, S3-संगत फ़ाइल स्टोरेज, एक एलएलएम मॉडल गेटवे, और डेनो-आधारित एज फ़ंक्शंस — एक सिंगल एडमिन यूआई और एमसीपी सर्वर के पीछे, जिसे एआई कोडिंग एजेंट प्रोग्रामेटिकली चला सकते हैं।

अपने स्वयं के वीपीएस पर InsForge को सेल्फ-होस्ट करने से उपयोगकर्ता खाते, एप्लिकेशन डेटा और अपलोड की गई फ़ाइलें आपके पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं, जिसमें कोई प्रति-प्रोजेक्ट मूल्य निर्धारण, कोई उपयोग सीमा और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। शामिल एमसीपी सर्वर क्लाउड और कर्सर जैसे कोडिंग एजेंटों को सीधे आपके एडिटर से टेबल प्रोविज़न करने, ऑथ कॉन्फ़िगर करने, फ़ंक्शंस डिप्लॉय करने और स्टोरेज प्रबंधित करने की सुविधा देता है।