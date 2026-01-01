Open WebUI को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
RAG, मल्टी-मॉडल सपोर्ट और पूर्ण गोपनीयता के साथ सेल्फ-होस्टेड AI चैट इंटरफ़ेस — कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता।
Open WebUI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open WebUI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओपन वेबयूआई बड़े भाषा मॉडल के लिए एक व्यापक, सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफ़ेस है जो ओलामा, ओपनएआई और किसी भी ओपनएआई-संगत एपीआई के साथ काम करता है। 140,000 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, यह क्लाउड एआई चैट सेवाओं का अग्रणी ओपन-सोर्स विकल्प बन गया है, जो सेल्फ-होस्टिंग की गोपनीयता और नियंत्रण के साथ एक आधुनिक चैटजीपीटी-जैसा अनुभव प्रदान करता है।
बिल्ट-इन रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आपको अपने दस्तावेज़ों से नॉलेज बेस बनाने की सुविधा देता है ताकि एआई आपके डेटा के संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर दे सके। वॉयस कॉलिंग, इमेज जनरेशन, वेब सर्च इंटीग्रेशन और पायथन फंक्शन कॉलिंग एक ऐसे फीचर सेट को पूरा करते हैं जो व्यक्तिगत शोधकर्ताओं, डेवलपमेंट टीमों और गोपनीयता के प्रति जागरूक उद्यमों को समान रूप से कवर करता है।
Open WebUI की मुख्य विशेषताएं
बहु-LLM समर्थन
Ollama, OpenAI, या किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल API से कनेक्ट करें और एक ही बातचीत में मॉडलों के बीच स्विच करें।
दस्तावेज़ RAG
नॉलेज बेस बनाने के लिए दस्तावेज़ अपलोड करें और AI को सीधे आपकी फ़ाइलों से संदर्भ लेकर सवालों के जवाब देने दें।
वेब सर्च इंटीग्रेशन
इंटरफ़ेस छोड़े बिना, 15+ सर्च प्रोवाइडर से वास्तविक समय की जानकारी सीधे AI बातचीत में प्राप्त करें।
आवाज़ और छवि निर्माण
इनबिल्ट स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच, और DALL-E, ComfyUI, और AUTOMATIC1111 के माध्यम से इमेज जनरेशन।
उद्यम प्रमाणीकरण
टीम और संगठन की तैनाती के लिए LDAP, SCIM 2.0, और OAuth सपोर्ट के साथ-साथ भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल।
आपको Open WebUI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।