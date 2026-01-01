ओपन वेबयूआई बड़े भाषा मॉडल के लिए एक व्यापक, सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफ़ेस है जो ओलामा, ओपनएआई और किसी भी ओपनएआई-संगत एपीआई के साथ काम करता है। 140,000 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, यह क्लाउड एआई चैट सेवाओं का अग्रणी ओपन-सोर्स विकल्प बन गया है, जो सेल्फ-होस्टिंग की गोपनीयता और नियंत्रण के साथ एक आधुनिक चैटजीपीटी-जैसा अनुभव प्रदान करता है।

बिल्ट-इन रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आपको अपने दस्तावेज़ों से नॉलेज बेस बनाने की सुविधा देता है ताकि एआई आपके डेटा के संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर दे सके। वॉयस कॉलिंग, इमेज जनरेशन, वेब सर्च इंटीग्रेशन और पायथन फंक्शन कॉलिंग एक ऐसे फीचर सेट को पूरा करते हैं जो व्यक्तिगत शोधकर्ताओं, डेवलपमेंट टीमों और गोपनीयता के प्रति जागरूक उद्यमों को समान रूप से कवर करता है।