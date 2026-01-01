1-क्लिक में ओवरलीफ डिप्लॉय करें।
वैज्ञानिक लेखन, शोध पत्रों और तकनीकी दस्तावेज़ों के लिए ओपन-सोर्स सहयोगी LaTeX एडिटर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Overleaf के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Overleaf एक ब्राउज़र-आधारित सहयोगी LaTeX एडिटर है जिसका उपयोग दुनिया भर के लाखों शोधकर्ता, शिक्षाविद और इंजीनियर करते हैं। यह स्थानीय LaTeX इंस्टॉलेशन को एक क्लाउड-आधारित वातावरण से बदल देता है जहाँ टीमें वास्तविक समय में दस्तावेज़ लिख, संकलित और समीक्षा कर सकती हैं — पूर्ण LaTeX समर्थन के साथ जिसमें कस्टम पैकेज, BibTeX और क्रॉस-रेफरेंसिंग शामिल हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Overleaf को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील शोध, मालिकाना पांडुलिपियों और संस्थागत दस्तावेज़ों को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आपको क्लाउड सेवा के समान वास्तविक समय का सहयोग और समृद्ध LaTeX संकलन पाइपलाइन मिलती है, बिना डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़े या प्रति-सीट SaaS सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता के।
Overleaf की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई लेखक एक ही LaTeX दस्तावेज़ को एक साथ संपादित करते हैं, जिसमें परिवर्तन सभी सहयोगियों के लिए तुरंत दिखाई देते हैं।
संपूर्ण लैटिक्स संकलन
pdfLaTeX, XeLaTeX, और LuaLaTeX के साथ दस्तावेज़ों को संकलित करता है, जिसमें कस्टम पैकेज, BibTeX, और Biber ग्रंथसूचियों के लिए समर्थन शामिल है।
संस्करण हिस्ट्री
किसी दस्तावेज़ का हर सहेजा गया संस्करण सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आप परिवर्तनों की तुलना कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की किसी भी पिछली स्थिति को बहाल कर सकते हैं।
समृद्ध टेम्पलेट लाइब्रेरी
मैन्युअल सेटअप के बिना अकादमिक, जर्नल, थीसिस और प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स की अंतर्निहित लाइब्रेरी से नए दस्तावेज़ शुरू करें।
बदलाव ट्रैक करें
सहयोगियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत संपादनों की समीक्षा करें और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करें, जो अकादमिक प्रकाशन में उपयोग किए जाने वाले समीक्षा कार्यप्रवाहों से मेल खाते हों।
Git एकीकरण
गिट रिपॉजिटरी से प्रोजेक्ट्स को पुश और पुल करें, जिससे ब्राउज़र-आधारित एडिटर के साथ-साथ स्थानीय एडिटिंग वर्कफ़्लो भी सक्षम हो सके।
आपको Overleaf को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।