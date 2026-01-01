Crawl4AI को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स वेब क्रॉलर जो AI डेटा पाइपलाइन के लिए वेबसाइटों को स्वच्छ, LLM के लिए तैयार मार्कडाउन में बदलता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Crawl4AI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Crawl4AI एक एडवांस्ड वेब क्रॉलर और स्क्रैपर है जिसे विशेष रूप से AI ऐप्लिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वेब कॉन्टेंट को संरचित, LLM-तैयार मार्कडाउन आउटपुट में बदलता है, जो इसे RAG (रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन) सिस्टम्स, ट्रेनिंग डेटासेट्स और AI-संचालित कॉन्टेंट पाइपलाइंस के लिए एक आदर्श आधार बनाता है। 50,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह AI डेवलपर कम्युनिटी में पसंदीदा क्रॉलिंग सॉल्यूशन बन गया है।
यह प्लेटफॉर्म JavaScript-हैवी साइट्स के लिए पूर्ण ब्राउज़र कंट्रोल, ब्राउज़र पूलिंग के साथ एसिंक्रोनस क्रॉलिंग, इंटेलिजेंट कॉन्टेंट फिल्टरिंग और RESTful API ऐक्सेस को सपोर्ट करता है — ये सभी एक रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव प्लेग्राउंड के साथ पैक किए गए हैं। अपने VPS पर Crawl4AI को सेल्फ-होस्ट करना आपको गहन क्रॉलिंग ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड कंप्यूट और थर्ड-पार्टी सर्विसेज़ के माध्यम से संवेदनशील कॉन्टेंट को रूट किए बिना डेटा हैंडलिंग पर पूर्ण कंट्रोल देता है।
Crawl4AI की मुख्य विशेषताएं
LLM-तैयार आउटपुट
क्रॉल किए गए पेजों को स्वच्छ मार्कडाउन में बदलता है, जिसे सीधे भाषा मॉडल पाइपलाइन और RAG सिस्टम में फीड करने के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है।
पूर्ण ब्राउज़र नियंत्रण
उच्च-प्रदर्शन, सटीक डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए ब्राउज़र पूलिंग का उपयोग करके JavaScript-रेंडर्ड पेजों और डायनामिक कंटेंट को हैंडल करता है।
रेस्टफुल API ऐक्सेस
मौजूदा एप्लिकेशन और ऑटोमेटेड डेटा वर्कफ़्लो में वेब क्रॉलिंग को एकीकृत करने के लिए HTTP एंडपॉइंट्स उपलब्ध कराता है।
रियल-टाइम मॉनिटरिंग
बिल्ट-इन डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव प्लेग्राउंड आपको क्रॉल ऑपरेशंस को ट्रैक करने, एक्सट्रैक्शन रणनीतियों का परीक्षण करने और कॉन्फ़िगरेशन को लाइव डीबग करने की सुविधा देते हैं।
स्मार्ट फ़िल्टरिंग
संरचित निष्कर्षण रणनीतियाँ शोर को फ़िल्टर करती हैं और प्रासंगिक सामग्री को अलग करती हैं, जिससे आपकी AI पाइपलाइन में पोस्ट-प्रोसेसिंग कार्य कम हो जाता है।
आपको Crawl4AI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।