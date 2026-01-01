एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cross-seed डिप्लॉय करें।
स्वचालित क्रॉस-सीडिंग टूल जो प्राइवेट ट्रैकर्स पर मैचिंग टॉरेंट ढूंढता है ताकि आपके सीडिंग अनुपात को अधिकतम किया जा सके।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cross-seed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
क्रॉस-सीड एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिसे टोरेंट उपयोगकर्ताओं को क्रॉस-सीड खोजने और जोड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है — ऐसे टोरेंट जो कई प्राइवेट ट्रैकर्स पर मौजूद होते हैं लेकिन समान फ़ाइलें साझा करते हैं। Prowlarr या Jackett जैसे इंडेक्सर के खिलाफ आपके मौजूदा डाउनलोड की तुलना करके, यह मिलान वाली रिलीज़ की पहचान करता है और उन्हें स्वचालित रूप से आपके टोरेंट क्लाइंट में जोड़ता है, जिससे आप किसी भी डेटा को फिर से डाउनलोड किए बिना अतिरिक्त ट्रैकर्स पर सीड कर सकते हैं।
VPS पर क्रॉस-सीड चलाने से लगातार 24/7 ऑपरेशन सुनिश्चित होता है, जब भी नए क्रॉस-सीड के अवसर उत्पन्न होते हैं, तो उनकी स्कैनिंग की जाती है। यह qBittorrent, Deluge और rTorrent सहित लोकप्रिय टोरेंट क्लाइंट के साथ एकीकृत होता है, और डेटा-आधारित मिलान का समर्थन करता है जो तब भी काम करता है जब ट्रैकर्स पर रिलीज़ नाम भिन्न होते हैं।
Cross-seed की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित क्रॉस-सीडिंग
आपके मौजूदा डाउनलोड्स को स्कैन करता है और अन्य ट्रैकर्स पर मिलते-जुलते टॉरेंट्स ढूंढता है ताकि आप बिना कुछ अतिरिक्त डाउनलोड किए ज़्यादा सीड कर सकें।
बहु-ट्रैकर सहायता
Prowlarr या Jackett से जुड़ता है ताकि एक ही कॉन्फ़िगरेशन से दर्जनों निजी और सार्वजनिक ट्रैकर्स में एक साथ खोज की जा सके।
टोरेंट क्लाइंट एकीकरण
qBittorrent, Deluge, Transmission, और rTorrent के साथ मूल रूप से काम करता है ताकि क्रॉस-सीड टॉरेंट को सीधे आपके क्लाइंट में इंजेक्ट किया जा सके।
डेटा-आधारित मिलान
यह केवल नामों के बजाय फ़ाइल सामग्री और आकार के आधार पर टॉरेंट का मिलान करता है, ट्रैकर्स के बीच रिलीज़ शीर्षक भिन्न होने पर भी क्रॉस-सीड्स का पता लगाता है।
डेमन मोड
एक स्थायी बैकग्राउंड सेवा के रूप में चलता है जो नए डाउनलोड की निगरानी करता है और वास्तविक समय में स्वचालित रूप से क्रॉस-सीडिंग के अवसर ढूंढता है।
आपको Cross-seed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।