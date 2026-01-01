क्रॉस-सीड एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन टूल है जिसे टोरेंट उपयोगकर्ताओं को क्रॉस-सीड खोजने और जोड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है — ऐसे टोरेंट जो कई प्राइवेट ट्रैकर्स पर मौजूद होते हैं लेकिन समान फ़ाइलें साझा करते हैं। Prowlarr या Jackett जैसे इंडेक्सर के खिलाफ आपके मौजूदा डाउनलोड की तुलना करके, यह मिलान वाली रिलीज़ की पहचान करता है और उन्हें स्वचालित रूप से आपके टोरेंट क्लाइंट में जोड़ता है, जिससे आप किसी भी डेटा को फिर से डाउनलोड किए बिना अतिरिक्त ट्रैकर्स पर सीड कर सकते हैं।

VPS पर क्रॉस-सीड चलाने से लगातार 24/7 ऑपरेशन सुनिश्चित होता है, जब भी नए क्रॉस-सीड के अवसर उत्पन्न होते हैं, तो उनकी स्कैनिंग की जाती है। यह qBittorrent, Deluge और rTorrent सहित लोकप्रिय टोरेंट क्लाइंट के साथ एकीकृत होता है, और डेटा-आधारित मिलान का समर्थन करता है जो तब भी काम करता है जब ट्रैकर्स पर रिलीज़ नाम भिन्न होते हैं।