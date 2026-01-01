एक क्लिक में Aptabase डिप्लॉय करें।
हल्के SDK इंटीग्रेशन के साथ मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ऐप्स के लिए ओपन-सोर्स, गोपनीयता-प्रथम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म
Aptabase के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Aptabase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Aptabase मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब एप्लिकेशन डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता-केंद्रित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट एनालिटिक्स टूल के विपरीत जो पेज व्यूज़ को ट्रैक करते हैं, Aptabase SDK-आधारित इवेंट ट्रैकिंग पर केंद्रित है — डेवलपर्स Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, और अन्य के लिए हल्के SDKs के साथ अपने ऐप्स को इंस्ट्रूमेंट करते हैं ताकि वैकल्पिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नामित इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके। इसका परिणाम एक उच्च-सिग्नल डैशबोर्ड है जो दिखाता है कि उपयोगकर्ता आपके एप्लिकेशन के अंदर वास्तव में क्या करते हैं, बिना कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या क्रॉस-साइट ट्रैकिंग के।
एक VPS पर Aptabase को सेल्फ-होस्ट करने से सभी एनालिटिक्स डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे GDPR कंप्लायंस सीधा हो जाता है और प्रति-इवेंट मूल्य निर्धारण समाप्त हो जाता है जो क्लाउड एनालिटिक्स प्रोवाइडर्स उपयोग बढ़ने पर चार्ज करते हैं।
Aptabase की मुख्य विशेषताएं
SDK इवेंट ट्रैकिंग
अपने ऐप को एक सिंगल SDK कॉल से इंस्ट्रूमेंट करें ताकि जटिल सेटअप के बिना सभी प्लेटफॉर्म्स पर नामित इवेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को ट्रैक किया जा सके।
डिज़ाइन में गोपनीयता
कोई कुकीज़ नहीं, कोई फ़िंगरप्रिंटिंग नहीं, और कोई क्रॉस-साइट ट्रैकिंग नहीं — GDPR और गोपनीयता नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, तुरंत उपयोग के लिए तैयार।
मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म SDKs
Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, और अन्य के लिए आधिकारिक SDKs हर प्रमुख ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं।
रियल-टाइम डैशबोर्ड
एक स्वच्छ, न्यूनतम डैशबोर्ड के साथ घटनाओं और उपयोगकर्ता गतिविधि को वास्तविक समय में देखें, जो अनावश्यक शोर के बिना महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है।
डेटा का पूर्ण स्वामित्व
आपका सारा एनालिटिक्स डेटा आपके VPS पर रहता है — कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म आपका यूज़र डेटा प्राप्त नहीं करता है।
आपको Aptabase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।