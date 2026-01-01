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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Aptabase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Aptabase मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब एप्लिकेशन डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता-केंद्रित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट एनालिटिक्स टूल के विपरीत जो पेज व्यूज़ को ट्रैक करते हैं, Aptabase SDK-आधारित इवेंट ट्रैकिंग पर केंद्रित है — डेवलपर्स Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, और अन्य के लिए हल्के SDKs के साथ अपने ऐप्स को इंस्ट्रूमेंट करते हैं ताकि वैकल्पिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नामित इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके। इसका परिणाम एक उच्च-सिग्नल डैशबोर्ड है जो दिखाता है कि उपयोगकर्ता आपके एप्लिकेशन के अंदर वास्तव में क्या करते हैं, बिना कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या क्रॉस-साइट ट्रैकिंग के।

एक VPS पर Aptabase को सेल्फ-होस्ट करने से सभी एनालिटिक्स डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे GDPR कंप्लायंस सीधा हो जाता है और प्रति-इवेंट मूल्य निर्धारण समाप्त हो जाता है जो क्लाउड एनालिटिक्स प्रोवाइडर्स उपयोग बढ़ने पर चार्ज करते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Aptabase की मुख्य विशेषताएं

SDK इवेंट ट्रैकिंग

अपने ऐप को एक सिंगल SDK कॉल से इंस्ट्रूमेंट करें ताकि जटिल सेटअप के बिना सभी प्लेटफॉर्म्स पर नामित इवेंट्स और प्रॉपर्टीज़ को ट्रैक किया जा सके।

डिज़ाइन में गोपनीयता

कोई कुकीज़ नहीं, कोई फ़िंगरप्रिंटिंग नहीं, और कोई क्रॉस-साइट ट्रैकिंग नहीं — GDPR और गोपनीयता नियमों का पूरी तरह से पालन करता है, तुरंत उपयोग के लिए तैयार।

मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म SDKs

Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, और अन्य के लिए आधिकारिक SDKs हर प्रमुख ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं।

रियल-टाइम डैशबोर्ड

एक स्वच्छ, न्यूनतम डैशबोर्ड के साथ घटनाओं और उपयोगकर्ता गतिविधि को वास्तविक समय में देखें, जो अनावश्यक शोर के बिना महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है।

डेटा का पूर्ण स्वामित्व

आपका सारा एनालिटिक्स डेटा आपके VPS पर रहता है — कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म आपका यूज़र डेटा प्राप्त नहीं करता है।

आपको Aptabase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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Sylvain
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Apache Superset BI के लिए एक मॉडर्न डेटा अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म है

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