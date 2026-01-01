Aptabase मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब एप्लिकेशन डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स, गोपनीयता-केंद्रित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट एनालिटिक्स टूल के विपरीत जो पेज व्यूज़ को ट्रैक करते हैं, Aptabase SDK-आधारित इवेंट ट्रैकिंग पर केंद्रित है — डेवलपर्स Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, और अन्य के लिए हल्के SDKs के साथ अपने ऐप्स को इंस्ट्रूमेंट करते हैं ताकि वैकल्पिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नामित इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके। इसका परिणाम एक उच्च-सिग्नल डैशबोर्ड है जो दिखाता है कि उपयोगकर्ता आपके एप्लिकेशन के अंदर वास्तव में क्या करते हैं, बिना कुकीज़, फ़िंगरप्रिंटिंग या क्रॉस-साइट ट्रैकिंग के।

एक VPS पर Aptabase को सेल्फ-होस्ट करने से सभी एनालिटिक्स डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे GDPR कंप्लायंस सीधा हो जाता है और प्रति-इवेंट मूल्य निर्धारण समाप्त हो जाता है जो क्लाउड एनालिटिक्स प्रोवाइडर्स उपयोग बढ़ने पर चार्ज करते हैं।