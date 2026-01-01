Habitica उत्पादकता को एक रोल-प्लेइंग गेम में बदल देता है जहाँ वास्तविक दुनिया के कार्यों को पूरा करने से आपके कैरेक्टर का स्तर बढ़ता है, सोना मिलता है और उपकरण अनलॉक होते हैं। बार-बार होने वाले व्यवहारों को ट्रैक करने के लिए आदतें बनाएं, हर दिन रीसेट होने वाले कार्यों के लिए डेलीज़ और एक बार के लक्ष्यों के लिए टू-डू — इनमें से किसी को भी न करने पर आपके अवतार का स्वास्थ्य कम होता है, जिससे गेम मैकेनिक्स के माध्यम से वास्तविक जवाबदेही बनती है।

सोशल फीचर्स आपको गिल्ड में शामिल होने, चुनौतियों में भाग लेने और पार्टी क्वेस्ट चलाने की सुविधा देते हैं जहाँ टीमें एक साथ कार्य पूरे करके मॉन्स्टर्स को हराती हैं। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से सभी आदत डेटा, कैरेक्टर की प्रगति और सोशल हिस्ट्री आपके नियंत्रण में रहती है, सार्वजनिक सेवा पर निर्भर हुए बिना।