एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में हैबिटिका डिप्लॉय करें।
गेमिफाइड उत्पादकता ऐप जो आदतों, दैनिक कार्यों और करने योग्य कार्यों को कैरेक्टर प्रोग्रेशन और सोशल क्वेस्ट्स के साथ एक RPG एडवेंचर में बदल देता है।
Habitica के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Habitica के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Habitica उत्पादकता को एक रोल-प्लेइंग गेम में बदल देता है जहाँ वास्तविक दुनिया के कार्यों को पूरा करने से आपके कैरेक्टर का स्तर बढ़ता है, सोना मिलता है और उपकरण अनलॉक होते हैं। बार-बार होने वाले व्यवहारों को ट्रैक करने के लिए आदतें बनाएं, हर दिन रीसेट होने वाले कार्यों के लिए डेलीज़ और एक बार के लक्ष्यों के लिए टू-डू — इनमें से किसी को भी न करने पर आपके अवतार का स्वास्थ्य कम होता है, जिससे गेम मैकेनिक्स के माध्यम से वास्तविक जवाबदेही बनती है।
सोशल फीचर्स आपको गिल्ड में शामिल होने, चुनौतियों में भाग लेने और पार्टी क्वेस्ट चलाने की सुविधा देते हैं जहाँ टीमें एक साथ कार्य पूरे करके मॉन्स्टर्स को हराती हैं। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग करने से सभी आदत डेटा, कैरेक्टर की प्रगति और सोशल हिस्ट्री आपके नियंत्रण में रहती है, सार्वजनिक सेवा पर निर्भर हुए बिना।
Habitica की मुख्य विशेषताएं
RPG टास्क मैनेजमेंट
वास्तविक कार्य पूरे करके अनुभव, सोना और उपकरण कमाएँ — अपने चरित्र का स्तर बढ़ाएँ, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी आदतों का स्तर बढ़ाते हैं।
आदतें और दैनिक कार्य
आदतों के साथ दोहराए जाने वाले व्यवहारों को ट्रैक करें और दैनिक कार्यों के साथ पुनरावर्ती कार्य निर्धारित करें जो हर दिन रीसेट होते हैं, छूटे हुए कार्यों के लिए स्वास्थ्य दंड के साथ।
पार्टी मिशन
दोस्तों या सहकर्मियों के साथ मिलकर राक्षसों को हराने के लिए टीम बनाएं — हर पूरा किया गया कार्य नुकसान पहुँचाता है, जिससे समूह की जवाबदेही वास्तव में मजेदार बन जाती है।
वर्ग व्यवस्था
लेवल 10 पर वॉरियर, मेज, रोग या हीलर क्लास अनलॉक करें, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय क्षमताएं हैं जो विभिन्न उत्पादकता शैलियों के पूरक हैं।
कस्टम इनाम
व्यक्तिगत प्रोत्साहन बनाएं जो कार्य पूरा होने से जुड़े हों — अर्जित सोने का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के उन उपहारों को अनलॉक करें जिन्हें आप स्वयं परिभाषित करते हैं।
आपको Habitica को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।