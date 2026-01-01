एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Wizarr डिप्लॉय करें।
Plex, Jellyfin और Emby के लिए निर्देशित ऑनबोर्डिंग और ऐक्सेस नियंत्रण के साथ आमंत्रण और उपयोगकर्ता प्रबंधन प्रणाली।
Wizarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wizarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wizarr Plex, Jellyfin और Emby मीडिया सर्वर्स के लिए एक सेल्फ-होस्टेड इनविटेशन और यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य एक्सपायरी डेट्स, लाइब्रेरी एक्सेस प्रतिबंधों और अकाउंट अवधि सीमाओं के साथ सुरक्षित, शेयर करने योग्य इनविटेशन लिंक जनरेट करता है, फिर नए यूज़र्स को जल्दी से कनेक्ट होने के लिए एक गाइडेड ऑनबोर्डिंग फ़्लो के माध्यम से जोड़ता है।
अपने मीडिया सर्वर के साथ Wizarr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको इस पर सटीक नियंत्रण मिलता है कि किसे और कितने समय के लिए एक्सेस मिलेगा, बिना प्रत्येक मीडिया सर्वर के एडमिन पैनल में यूज़र अकाउंट्स को मैन्युअल रूप से मैनेज किए। इनविटेशन ट्रैकिंग, सेशन मैनेजमेंट और बल्क मेंबर टूल्स किसी भी पैमाने पर एक साझा मीडिया लाइब्रेरी को एडमिनिस्टर करना व्यावहारिक बनाते हैं।
Wizarr की मुख्य विशेषताएं
आमंत्रण लिंक
आपके मीडिया सर्वर तक नियंत्रित पहुँच साझा करने के लिए, समाप्ति तिथियों और उपयोग सीमाओं के साथ अद्वितीय आमंत्रण URL जनरेट करें।
पुस्तकालय प्रतिबंध
आमंत्रित उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट लाइब्रेरीज़ तक प्रतिबंधित करें ताकि मेहमान केवल उस सामग्री तक पहुँच सकें जो आपने उनके साथ स्पष्ट रूप से साझा की है।
निर्देशित उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग
नए आमंत्रित व्यक्ति एक चरण-दर-चरण सेटअप गाइड का पालन करते हैं जो उन्हें एक खाता बनाने और अपने मीडिया ऐप को कनेक्ट करने में मार्गदर्शन करता है।
मल्टी-सर्वर समर्थन
एक ही Wizarr डैशबोर्ड से Plex, Jellyfin और Emby सर्वर पर उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें।
निमंत्रण ट्रैकिंग
किन आमंत्रणों का उपयोग किया गया है, कब और किसके द्वारा, इसकी निगरानी करें ताकि आपकी सदस्य सूची सटीक और अद्यतन बनी रहे।
आपको Wizarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।