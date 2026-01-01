Wizarr Plex, Jellyfin और Emby मीडिया सर्वर्स के लिए एक सेल्फ-होस्टेड इनविटेशन और यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है। यह कॉन्फ़िगर करने योग्य एक्सपायरी डेट्स, लाइब्रेरी एक्सेस प्रतिबंधों और अकाउंट अवधि सीमाओं के साथ सुरक्षित, शेयर करने योग्य इनविटेशन लिंक जनरेट करता है, फिर नए यूज़र्स को जल्दी से कनेक्ट होने के लिए एक गाइडेड ऑनबोर्डिंग फ़्लो के माध्यम से जोड़ता है।

अपने मीडिया सर्वर के साथ Wizarr को सेल्फ-होस्ट करने से आपको इस पर सटीक नियंत्रण मिलता है कि किसे और कितने समय के लिए एक्सेस मिलेगा, बिना प्रत्येक मीडिया सर्वर के एडमिन पैनल में यूज़र अकाउंट्स को मैन्युअल रूप से मैनेज किए। इनविटेशन ट्रैकिंग, सेशन मैनेजमेंट और बल्क मेंबर टूल्स किसी भी पैमाने पर एक साझा मीडिया लाइब्रेरी को एडमिनिस्टर करना व्यावहारिक बनाते हैं।