1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Fusio डिप्लॉय करें।
एक विज़ुअल डेवलपर पोर्टल के साथ APIs को बनाने, संचालित करने और उनसे कमाई करने के लिए ओपन-सोर्स API मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fusio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Fusio एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स API मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो API गेटवे और बैकएंड बिल्डर दोनों के रूप में कार्य करता है। यह आपको बिना बॉयलरप्लेट कोड लिखे डेटाबेस टेबल, माइक्रोसर्विसेज या कस्टम लॉजिक को REST API के रूप में उजागर करने देता है — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, और अन्य को सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन डेवलपर पोर्टल बाहरी डेवलपर्स को सेल्फ-सर्विस एक्सेस, API की मैनेजमेंट और लाइव OpenAPI डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है, जबकि सब्सक्रिप्शन प्लान और रेट लिमिटिंग आपके API को मोनेटाइज करना आसान बनाते हैं।
नेटिव मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सपोर्ट के साथ, Fusio AI एजेंट्स के लिए एक इंटीग्रेशन हब के रूप में भी काम कर सकता है, जो आपके डेटा और सेवाओं को सीधे LLM वर्कफ़्लो से जोड़ता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी API ट्रैफिक और बिज़नेस लॉजिक को आपके नियंत्रण में रखती है।
Fusio की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस से API
MySQL, PostgreSQL, MongoDB, और अन्य डेटा स्रोतों को बॉयलरप्लेट कोड लिखे बिना शासित REST API के रूप में प्रस्तुत करें।
डेवलपर पोर्टल
बाहरी डेवलपर्स को एक ब्रांडेड पोर्टल में सेल्फ-सर्विस API एक्सेस, की मैनेजमेंट, और लाइव OpenAPI डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करें।
API मुद्रीकरण
कॉन्फ़िगर करने योग्य कोटा और बिलिंग एकीकरण के साथ API उपयोग के लिए शुल्क लेने हेतु सदस्यता योजनाएँ और दर-सीमित करने वाले टियर बनाएँ।
MCP एकीकरण
एलएलएम टूल इंटीग्रेशन के लिए नेटिव मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट के माध्यम से अपने API को सीधे एआई एजेंट वर्कफ़्लो में कनेक्ट करें।
SDK जनरेशन
थर्ड-पार्टी API इंटीग्रेशन को तेज़ करने के लिए सभी प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए क्लाइंट SDKs स्वचालित रूप से जनरेट करें।
आपको Fusio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।