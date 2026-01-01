Fusio एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स API मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो API गेटवे और बैकएंड बिल्डर दोनों के रूप में कार्य करता है। यह आपको बिना बॉयलरप्लेट कोड लिखे डेटाबेस टेबल, माइक्रोसर्विसेज या कस्टम लॉजिक को REST API के रूप में उजागर करने देता है — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, और अन्य को सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन डेवलपर पोर्टल बाहरी डेवलपर्स को सेल्फ-सर्विस एक्सेस, API की मैनेजमेंट और लाइव OpenAPI डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है, जबकि सब्सक्रिप्शन प्लान और रेट लिमिटिंग आपके API को मोनेटाइज करना आसान बनाते हैं।

नेटिव मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सपोर्ट के साथ, Fusio AI एजेंट्स के लिए एक इंटीग्रेशन हब के रूप में भी काम कर सकता है, जो आपके डेटा और सेवाओं को सीधे LLM वर्कफ़्लो से जोड़ता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सभी API ट्रैफिक और बिज़नेस लॉजिक को आपके नियंत्रण में रखती है।