1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ChronoFrame डिप्लॉय करें।
फोटोग्राफरों के लिए स्वचालित EXIF पार्सिंग, रिवर्स जियोकोडिंग और एक इंटरैक्टिव एक्सप्लोर मैप वाली सेल्फ-होस्टेड फोटो गैलरी।
ChronoFrame के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ChronoFrame के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ChronoFrame एक आधुनिक ओपन-सोर्स फोटो गैलरी है जिसे उन फोटोग्राफरों के लिए बनाया गया है जो अपने काम के लिए एक सुंदर, मेटाडेटा-जागरूक घर चाहते हैं, बिना इसे किसी क्लाउड सेवा को सौंपे। Nuxt 4 पर एक तेज़ इमेज पाइपलाइन के साथ निर्मित, यह अपलोड पर EXIF को स्वचालित रूप से पार्स करता है, शूटिंग स्थानों को रिवर्स-जियोकोड करता है, तत्काल लोडिंग के लिए थंबहैश प्लेसहोल्डर उत्पन्न करता है, और JPEG, PNG, तथा HEIC/HEIF के साथ-साथ लाइव और मोशन फोटो को भी सपोर्ट करता है।
अपने VPS पर ChronoFrame चलाने से पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन मूल, GPS निर्देशांक और देखने का इतिहास आपके नियंत्रण में रहता है — कोई सदस्यता नहीं, कोई प्रति-फोटो सीमा नहीं, कोई थर्ड-पार्टी स्कैनिंग नहीं। तस्वीरें स्थानीय डिस्क या किसी भी S3-संगत बकेट पर रह सकती हैं, और इसमें शामिल एक्सप्लोर मैप हर यात्रा को एक ब्राउज़ करने योग्य टाइमलाइन में बदल देता है कि प्रत्येक फ्रेम कहाँ कैप्चर किया गया था।
ChronoFrame की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव अन्वेषण मानचित्र
हर जियोटैग की गई फोटो एक इंटरैक्टिव MapLibre मैप पर दिखाई देती है ताकि आप अंतहीन टाइमलाइन में स्क्रॉल करने के बजाय अपनी लाइब्रेरी को लोकेशन के हिसाब से ब्राउज़ कर सकें।
स्वचालित EXIF पार्सिंग
कैप्चर समय, कैमरा बॉडी, लेंस, फोकल लेंथ, अपर्चर, और GPS निर्देशांक अपलोड करने पर निकाले जाते हैं और तेज़ फ़िल्टरिंग और सर्च के लिए इंडेक्स किए जाते हैं।
रिवर्स जियोकोडिंग
जीपीएस निर्देशांक को नोमिनाटिम या मैपबॉक्स के माध्यम से मानव-पठनीय स्थान के नामों में बदला जाता है, ताकि प्रत्येक फोटो पर शहर और देश का लेबल स्वचालित रूप से लग जाए।
लाइव फ़ोटो और मोशन फ़ोटो
iPhone Live Photos और Android Motion Photos के लिए नेटिव सपोर्ट छोटे वीडियो को स्टिल के साथ बनाए रखता है, ताकि यादें वैसे ही वापस चलें जैसी कैप्चर की गई थीं।
फ्लेक्सिबल स्टोरेज बैकएंड
मूल को लोकल डिस्क, किसी भी S3-कम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, या ओपनलिस्ट पर स्टोर करें — गैलरी URL बदले बिना या मेटाडेटा खोए बिना बैकएंड्स बदलें।
आपको ChronoFrame को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।