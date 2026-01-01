ChronoFrame एक आधुनिक ओपन-सोर्स फोटो गैलरी है जिसे उन फोटोग्राफरों के लिए बनाया गया है जो अपने काम के लिए एक सुंदर, मेटाडेटा-जागरूक घर चाहते हैं, बिना इसे किसी क्लाउड सेवा को सौंपे। Nuxt 4 पर एक तेज़ इमेज पाइपलाइन के साथ निर्मित, यह अपलोड पर EXIF को स्वचालित रूप से पार्स करता है, शूटिंग स्थानों को रिवर्स-जियोकोड करता है, तत्काल लोडिंग के लिए थंबहैश प्लेसहोल्डर उत्पन्न करता है, और JPEG, PNG, तथा HEIC/HEIF के साथ-साथ लाइव और मोशन फोटो को भी सपोर्ट करता है।

अपने VPS पर ChronoFrame चलाने से पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन मूल, GPS निर्देशांक और देखने का इतिहास आपके नियंत्रण में रहता है — कोई सदस्यता नहीं, कोई प्रति-फोटो सीमा नहीं, कोई थर्ड-पार्टी स्कैनिंग नहीं। तस्वीरें स्थानीय डिस्क या किसी भी S3-संगत बकेट पर रह सकती हैं, और इसमें शामिल एक्सप्लोर मैप हर यात्रा को एक ब्राउज़ करने योग्य टाइमलाइन में बदल देता है कि प्रत्येक फ्रेम कहाँ कैप्चर किया गया था।