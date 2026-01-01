एक क्लिक में लैंगफ्लो डिप्लॉय करें।
OpenAI, Anthropic, और लोकल मॉडल के साथ LLM एप्लिकेशन बनाने के लिए विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप AI वर्कफ़्लो बिल्डर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Langflow के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Langflow एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों को विज़ुअल कैनवास के माध्यम से AI-संचालित ऐप्लिकेशंस बनाने की सुविधा देता है। LLM, वेक्टर डेटाबेस, API और डेटा सोर्स को कंपोनेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके कनेक्ट करें — किसी बॉयलरप्लेट कोड की आवश्यकता नहीं है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini और स्थानीय रूप से होस्ट किए गए मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जिससे चैटबॉट, RAG पाइपलाइन और मल्टी-एजेंट वर्कफ्लो बनाना आसान हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर Langflow को होस्ट करना AI वर्कफ्लो और कन्वर्सेशन डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, वेंडर लॉक-इन को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि RAG पाइपलाइन के माध्यम से प्रोसेस किए गए संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपके एनवायरनमेंट से बाहर न जाएं। इस टेम्पलेट में फ्लो, उपयोगकर्ताओं और ऐप्लिकेशन स्टेट के विश्वसनीय परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL शामिल है।
Langflow की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल वर्कफ़्लो बिल्डर
पाइपलाइन बॉयलरप्लेट कोड लिखे बिना, एक कैनवास पर कंपोनेंट्स को जोड़कर LLM एप्लिकेशन बनाएं।
बहु-प्रदाता LLM समर्थन
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, और स्थानीय Ollama मॉडलों के बीच एक ही वर्कफ़्लो में स्विच करें।
RAG पाइपलाइन
वेक्टर डेटाबेस को LLMs से जोड़ें ताकि रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन वर्कफ़्लो बनाए जा सकें जो आपके अपने दस्तावेज़ों से सवालों के जवाब देते हैं।
API डिप्लॉयमेंट
किसी भी पूर्ण वर्कफ़्लो को प्रोडक्शन एप्लिकेशन में एकीकरण के लिए REST API एंडपॉइंट के रूप में उपलब्ध कराएं।
कस्टम घटक
Langflow को स्वामित्व वाली लॉजिक, आंतरिक API, या विशेष डेटा स्रोतों के साथ विस्तारित करने के लिए पायथन कंपोनेंट्स लिखें।
आपको Langflow को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।