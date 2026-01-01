Langflow एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स और टीमों को विज़ुअल कैनवास के माध्यम से AI-संचालित ऐप्लिकेशंस बनाने की सुविधा देता है। LLM, वेक्टर डेटाबेस, API और डेटा सोर्स को कंपोनेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके कनेक्ट करें — किसी बॉयलरप्लेट कोड की आवश्यकता नहीं है। यह OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini और स्थानीय रूप से होस्ट किए गए मॉडल्स को सपोर्ट करता है, जिससे चैटबॉट, RAG पाइपलाइन और मल्टी-एजेंट वर्कफ्लो बनाना आसान हो जाता है।

अपने खुद के VPS पर Langflow को होस्ट करना AI वर्कफ्लो और कन्वर्सेशन डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, वेंडर लॉक-इन को खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि RAG पाइपलाइन के माध्यम से प्रोसेस किए गए संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपके एनवायरनमेंट से बाहर न जाएं। इस टेम्पलेट में फ्लो, उपयोगकर्ताओं और ऐप्लिकेशन स्टेट के विश्वसनीय परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL शामिल है।