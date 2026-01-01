एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Grist डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स स्प्रेडशीट-डेटाबेस हाइब्रिड, सेल्फ-होस्टेड एयरटेबल विकल्प के रूप में।
Grist के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grist के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grist एक ओपन-सोर्स रिलेशनल स्प्रेडशीट है जो स्प्रेडशीट की परिचितता को डेटाबेस की शक्ति के साथ जोड़ती है। टीमें इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, कस्टम व्यू बनाने, डैशबोर्ड बनाने और कोड लिखे बिना इंटरैक्टिव ऐप्लिकेशंस डिज़ाइन करने के लिए करती हैं, जिससे यह Airtable का एक बहुमुखी सेल्फ-होस्टेड विकल्प बन जाता है।
Python फ़ॉर्मूला, ग्रैन्युलर ऐक्सेस कंट्रोल, REST API और कस्टम विजेट के साथ, Grist तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों उपयोगकर्ताओं को परिष्कृत डेटा ऐप्लिकेशंस बनाने में सक्षम बनाता है। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL, परफॉर्मेंस कैशिंग के लिए Redis और सुरक्षित टीम ऐक्सेस के लिए Traefik HTTPS रूटिंग शामिल है।
Grist की मुख्य विशेषताएं
संबंधपरक डेटा मॉडल
टेबलों को संदर्भों और लुकअप के साथ एक डेटाबेस की तरह लिंक करें, साथ ही स्प्रेडशीट के परिचित एडिटिंग अनुभव को भी बनाए रखें।
Python सूत्र
सीमित स्प्रेडशीट फ़ॉर्मूला भाषाओं के बजाय गणनाओं और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूर्ण Python का उपयोग करें।
कस्टम व्यू & लेआउट
कार्ड व्यू, चार्ट, कैलेंडर और कस्टम विजेट लेआउट बनाएं ताकि आप अपने डेटा को किसी भी तरीके से देख और उसके साथ इंटरैक्ट कर सकें।
सूक्ष्म ऐक्सेस कंट्रोल्स
टीम के सहयोग और डेटा दृश्यता पर सटीक नियंत्रण के लिए दस्तावेज़, तालिका, कॉलम और पंक्ति स्तर पर अनुमतियाँ निर्धारित करें।
REST API इंटीग्रेशन
पूर्ण API एक्सेस बाहरी टूल के साथ निर्बाध एकीकरण के लिए डेटा ऑपरेशंस को पढ़ने, लिखने और स्वचालित करने में सक्षम बनाता है।
आपको Grist को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।