Grist एक ओपन-सोर्स रिलेशनल स्प्रेडशीट है जो स्प्रेडशीट की परिचितता को डेटाबेस की शक्ति के साथ जोड़ती है। टीमें इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, कस्टम व्यू बनाने, डैशबोर्ड बनाने और कोड लिखे बिना इंटरैक्टिव ऐप्लिकेशंस डिज़ाइन करने के लिए करती हैं, जिससे यह Airtable का एक बहुमुखी सेल्फ-होस्टेड विकल्प बन जाता है।

Python फ़ॉर्मूला, ग्रैन्युलर ऐक्सेस कंट्रोल, REST API और कस्टम विजेट के साथ, Grist तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों उपयोगकर्ताओं को परिष्कृत डेटा ऐप्लिकेशंस बनाने में सक्षम बनाता है। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL, परफॉर्मेंस कैशिंग के लिए Redis और सुरक्षित टीम ऐक्सेस के लिए Traefik HTTPS रूटिंग शामिल है।