हेलो को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ब्लॉग, वेबसाइटें और कंटेंट-आधारित साइटें बनाने के लिए आधुनिक ओपन-सोर्स CMS, एक प्लगइन मार्केटप्लेस के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Halo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Halo एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, आधुनिक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे स्प्रिंग बूट और रिएक्टिव पोस्टग्रेएसक्यूएल पर बनाया गया है। यह एक समृद्ध प्लगइन और थीम मार्केटप्लेस, एक ब्लॉक-आधारित एडिटर, मल्टी-कॉन्टेंट-टाइप पब्लिशिंग और एक साफ एडमिन कंसोल प्रदान करता है — जो इसे पर्सनल ब्लॉग से लेकर कंपनी की वेबसाइटों तक हर चीज़ के लिए उपयुक्त बनाता है।
39,000 से अधिक गिटहब स्टार्स और सक्रिय डेवलपमेंट के साथ, Halo सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए सेल्फ-होस्टेड CMS प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने कॉन्टेंट पर पूरा नियंत्रण देती है, कोई प्रति-पोस्ट शुल्क नहीं लेती है, और सब्सक्रिप्शन टियर द्वारा प्रतिबंधित हुए बिना प्लगइन्स के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की सुविधा देती है।
Halo की मुख्य विशेषताएं
प्लगइन मार्केटप्लेस
Halo को कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ बढ़ाएँ, SEO, टिप्पणियों, खोज, सोशल शेयरिंग और अन्य सुविधाओं के लिए — जिन्हें सीधे एडमिन कंसोल से इंस्टॉल किया जा सकता है।
थीम सिस्टम
एक पूर्ण थीम इंजन और एक सक्रिय कम्युनिटी थीम मार्केटप्लेस के साथ अपनी साइट की उपस्थिति को स्विच या कस्टमाइज़ करें।
ब्लॉक-आधारित एडिटर
एक आधुनिक ब्लॉक एडिटर के साथ समृद्ध सामग्री बनाएँ, जो छवियों, एम्बेड, कोड ब्लॉक और कस्टम लेआउट को सपोर्ट करता है, बिना HTML को छुए।
कई सामग्री प्रकार
एक ही प्लेटफॉर्म से पोस्ट, पेज और मोमेंट्स (माइक्रोब्लॉग) प्रकाशित करें, जो लंबी और छोटी दोनों तरह की सामग्री की ज़रूरतों को पूरा करता है।
REST & GraphQL APIs
बिल्ट-इन APIs के माध्यम से अपनी सामग्री को उपलब्ध कराएं ताकि हेडलेस डिप्लॉयमेंट, मोबाइल ऐप्स या थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन को संचालित किया जा सके।
आपको Halo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।