Halo एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, आधुनिक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे स्प्रिंग बूट और रिएक्टिव पोस्टग्रेएसक्यूएल पर बनाया गया है। यह एक समृद्ध प्लगइन और थीम मार्केटप्लेस, एक ब्लॉक-आधारित एडिटर, मल्टी-कॉन्टेंट-टाइप पब्लिशिंग और एक साफ एडमिन कंसोल प्रदान करता है — जो इसे पर्सनल ब्लॉग से लेकर कंपनी की वेबसाइटों तक हर चीज़ के लिए उपयुक्त बनाता है।

39,000 से अधिक गिटहब स्टार्स और सक्रिय डेवलपमेंट के साथ, Halo सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए सेल्फ-होस्टेड CMS प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने कॉन्टेंट पर पूरा नियंत्रण देती है, कोई प्रति-पोस्ट शुल्क नहीं लेती है, और सब्सक्रिप्शन टियर द्वारा प्रतिबंधित हुए बिना प्लगइन्स के साथ प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की सुविधा देती है।