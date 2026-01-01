Logseq एक गोपनीयता-प्रथम ओपन-सोर्स ज्ञान प्रबंधन और आउटलाइनिंग प्लेटफॉर्म है — ब्लॉक-आधारित नोट्स, द्विदिश लिंक, दैनिक जर्नल, ग्राफ़-शैली नोट संबंध, और एक क्वेरी करने योग्य ज्ञान आधार, ये सभी डिस्क पर Markdown या Org-mode फ़ाइलों में लिखे जाते हैं। Logseq वेब ऐप एक स्टैटिक SPA है जो पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में चलता है; यह टेम्पलेट इसे सेल्फ-होस्ट करता है ताकि आपके नोट्स को शक्ति प्रदान करने वाला जावास्क्रिप्ट किसी तीसरे पक्ष के बजाय आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर से आए।

नोट्स आपके ब्राउज़र में File System Access API के माध्यम से स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं, जिसका अर्थ है कि डेटा कभी भी SPA होस्ट करने वाले सर्वर को नहीं छूता — यह उन "मैं अपने स्वयं के CDN पर भरोसा करता हूँ" वर्कफ़्लो के लिए एकदम सही है जहाँ उपयोगकर्ता Logseq UI चाहता है लेकिन logseq.com या किसी क्लाउड सिंक प्रदाता पर निर्भर नहीं रहना चाहता। समान नोट फ़ाइलों तक क्रॉस-डिवाइस पहुंच के लिए डिप्लॉयमेंट को Logseq डेस्कटॉप ऐप, git सिंक, या iCloud/OneDrive फ़ोल्डर सिंक के साथ पेयर करें।