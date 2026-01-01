1-क्लिक में Mobilizon डिप्लॉय करें।
समुदायों और आंदोलनों के लिए संघबद्ध ओपन-सोर्स कार्यक्रम आयोजक, जिन्हें बिना निगरानी के सभाओं की ज़रूरत है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mobilizon के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mobilizon एक मुफ्त, फेडरेटेड इवेंट-ऑर्गनाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Framasoft द्वारा बनाया गया था और अब Kaihuri गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह Facebook Events और Meetup की जगह स्वतंत्र इंस्टेंस के एक नेटवर्क के साथ लेता है जो ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं, जिससे आयोजकों, कार्यकर्ताओं और समुदायों को विज्ञापन-ट्रैकिंग, डेटा हार्वेस्टिंग या एल्गोरिथम फीड के बिना इवेंट्स और ग्रुप्स प्रकाशित करने के लिए एक जगह मिलती है।
अपने स्वयं के VPS पर Mobilizon को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप नियंत्रित करते हैं कि आपके इंस्टेंस में कौन शामिल होता है, कौन से मॉडरेशन नियम लागू होते हैं, और इवेंट डेटा को कितने समय तक बनाए रखा जाता है। आपका समुदाय अपना कैलेंडर और सदस्य सूची रखता है, भले ही एक सिंगल इंस्टेंस — या एक पूरा कमर्शियल प्लेटफॉर्म — गायब हो जाए, क्योंकि फेडरेशन नेटवर्क को डिज़ाइन के अनुसार लचीला बनाता है।
Mobilizon की मुख्य विशेषताएं
ActivityPub फेडरेशन
मास्टोडॉन, पीयरट्यूब और हर दूसरे मोबिलिज़ॉन इंस्टेंस से कनेक्ट करें ताकि उपस्थित लोग फेडिवर्से में एक ही अकाउंट से इवेंट्स और ग्रुप्स को फॉलो कर सकें।
ग्रुप और चर्चाएँ
स्थायी समूह बनाए रखें जिनमें साझा पोस्ट, संसाधन और चर्चा थ्रेड्स हों, ताकि आयोजन केवल उस दिन ही नहीं, बल्कि आयोजनों के बीच भी जारी रहे।
पहले से गोपनीयता
सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किसी थर्ड-पार्टी ट्रैकर्स, विज्ञापन या ईमेल की आवश्यकता नहीं है — उपस्थित लोग गुमनाम रूप से या फेडरेटेड आइडेंटिटी के साथ आरएसवीपी कर सकते हैं।
बहु-पहचान प्रोफाइल
सक्रियता, काम और शौक के लिए एक ही खाते के तहत अलग-अलग पहचान बनाए रखें, ताकि व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक आयोजन से अलग रहे।
मैप्स और जियोलोकेशन
OpenStreetMap-संचालित स्थान खोज और इवेंट मैप्स स्थानीय समुदायों को वाणिज्यिक मानचित्र प्रदाताओं को डेटा भेजे बिना आस-पास के आयोजनों को खोजने में मदद करते हैं।
सेल्फ-होस्टेड मॉडरेशन
इंस्टेंस-व्यापी नियम सेट करें, नए खातों को मंज़ूरी दें, और दुर्भावनापूर्ण सर्वर को ब्लॉक करें — हर मॉडरेशन निर्णय किसी केंद्रीय प्लेटफ़ॉर्म के बजाय आपके VPS पर रहता है।
आपको Mobilizon को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।