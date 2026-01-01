Mobilizon एक मुफ्त, फेडरेटेड इवेंट-ऑर्गनाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Framasoft द्वारा बनाया गया था और अब Kaihuri गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह Facebook Events और Meetup की जगह स्वतंत्र इंस्टेंस के एक नेटवर्क के साथ लेता है जो ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं, जिससे आयोजकों, कार्यकर्ताओं और समुदायों को विज्ञापन-ट्रैकिंग, डेटा हार्वेस्टिंग या एल्गोरिथम फीड के बिना इवेंट्स और ग्रुप्स प्रकाशित करने के लिए एक जगह मिलती है।

अपने स्वयं के VPS पर Mobilizon को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप नियंत्रित करते हैं कि आपके इंस्टेंस में कौन शामिल होता है, कौन से मॉडरेशन नियम लागू होते हैं, और इवेंट डेटा को कितने समय तक बनाए रखा जाता है। आपका समुदाय अपना कैलेंडर और सदस्य सूची रखता है, भले ही एक सिंगल इंस्टेंस — या एक पूरा कमर्शियल प्लेटफॉर्म — गायब हो जाए, क्योंकि फेडरेशन नेटवर्क को डिज़ाइन के अनुसार लचीला बनाता है।