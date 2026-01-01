1-क्लिक इंस्टॉलेशन में बायोनिक जीपीटी डिप्लॉय करें।
उद्यमों के लिए टीम चैट, RAG-पावर्ड असिस्टेंट्स और रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल के साथ सेल्फ-होस्टेड ऑन-प्रिमाइसेस ChatGPT विकल्प।
Bionic GPT के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bionic GPT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bionic GPT ChatGPT के लिए एक ओपन-सोर्स ऑन-प्रिमाइसेस रिप्लेसमेंट है, जिसे उन संगठनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए जनरेटिव AI की आवश्यकता है। एक हाई-परफॉरमेंस रस्ट कोर के इर्द-गिर्द निर्मित, यह एक परिचित ChatGPT-शैली इंटरफेस को टीम वर्कस्पेस, भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल्स और किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए एजेंटिक रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन जैसी एंटरप्राइज़ सुविधाओं के साथ जोड़ता है।
अपने VPS पर Bionic GPT को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, चैट हिस्ट्री, एम्बेडिंग और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के। यह प्लेटफॉर्म किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल मॉडल — लोकल ओलामा इंस्टेंस या रिमोट प्रोवाइडर्स — से कनेक्ट होता है और इसमें सिमेंटिक सर्च के लिए pgvector के साथ PostgreSQL शामिल है, साथ ही डॉक्यूमेंट इनजेशन और एम्बेडिंग जनरेशन के लिए एक डेडिकेटेड RAG इंजन भी।
Bionic GPT की मुख्य विशेषताएं
परिचित चैट अनुभव
एक परिष्कृत चैटजीपीटी-शैली इंटरफ़ेस, चैट इतिहास और पूर्ण थीमिंग के साथ, टीमों को बिना किसी पुनर्शिक्षण के इस टूल को अपनाने में सक्षम बनाता है, जबकि एक तेज़ रस्ट यूआई इंटरैक्शन को फुर्तीला रखता है।
एजेंटिक RAG सहायक
अपने दस्तावेज़ों — PDF, HTML, CSV, PPTX, और अन्य — के आधार पर असिस्टेंट बनाएं, जिसमें नो-कोड चंकिंग, एम्बेडिंग और वेब UI के माध्यम से कॉन्फ़िगर किए गए सिस्टम प्रॉम्प्ट शामिल हों।
टीमें और RBAC
उपयोगकर्ताओं को अलग-थलग टीम वर्कस्पेस में व्यवस्थित करें, अपने SSO से भूमिकाओं के माध्यम से फीचर एक्सेस को नियंत्रित करें, और मॉडल क्षमता को निष्पक्ष रूप से साझा करने के लिए प्रति-भूमिका टोकन उपयोग सीमाएँ लागू करें।
कोई भी LLM लाएँ।
Ollama के माध्यम से स्थानीय मॉडल से या OpenAI-संगत API का उपयोग करके रिमोट प्रदाताओं से कनेक्ट करें, और उपयोगकर्ताओं को बातचीत छोड़े बिना मॉडल के बीच स्विच करने दें।
डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता
दस्तावेज़, एम्बेडिंग और चैट हिस्ट्री आपके VPS के अंदर रहते हैं, जिसमें Postgres रो-लेवल सिक्योरिटी और न्यूनतम स्क्रैच-बिल्ट कंटेनर गहन सुरक्षा प्रदान करते हैं।
आपको Bionic GPT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।