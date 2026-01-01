Bionic GPT पर 69% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन में बायोनिक जीपीटी डिप्लॉय करें।

उद्यमों के लिए टीम चैट, RAG-पावर्ड असिस्टेंट्स और रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल के साथ सेल्फ-होस्टेड ऑन-प्रिमाइसेस ChatGPT विकल्प।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
1-क्लिक इंस्टॉलेशन में बायोनिक जीपीटी डिप्लॉय करें।

Bionic GPT के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Bionic GPT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bionic GPT ChatGPT के लिए एक ओपन-सोर्स ऑन-प्रिमाइसेस रिप्लेसमेंट है, जिसे उन संगठनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए जनरेटिव AI की आवश्यकता है। एक हाई-परफॉरमेंस रस्ट कोर के इर्द-गिर्द निर्मित, यह एक परिचित ChatGPT-शैली इंटरफेस को टीम वर्कस्पेस, भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल्स और किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए एजेंटिक रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन जैसी एंटरप्राइज़ सुविधाओं के साथ जोड़ता है।

अपने VPS पर Bionic GPT को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, चैट हिस्ट्री, एम्बेडिंग और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के। यह प्लेटफॉर्म किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल मॉडल — लोकल ओलामा इंस्टेंस या रिमोट प्रोवाइडर्स — से कनेक्ट होता है और इसमें सिमेंटिक सर्च के लिए pgvector के साथ PostgreSQL शामिल है, साथ ही डॉक्यूमेंट इनजेशन और एम्बेडिंग जनरेशन के लिए एक डेडिकेटेड RAG इंजन भी।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bionic GPT की मुख्य विशेषताएं

परिचित चैट अनुभव

एक परिष्कृत चैटजीपीटी-शैली इंटरफ़ेस, चैट इतिहास और पूर्ण थीमिंग के साथ, टीमों को बिना किसी पुनर्शिक्षण के इस टूल को अपनाने में सक्षम बनाता है, जबकि एक तेज़ रस्ट यूआई इंटरैक्शन को फुर्तीला रखता है।

एजेंटिक RAG सहायक

अपने दस्तावेज़ों — PDF, HTML, CSV, PPTX, और अन्य — के आधार पर असिस्टेंट बनाएं, जिसमें नो-कोड चंकिंग, एम्बेडिंग और वेब UI के माध्यम से कॉन्फ़िगर किए गए सिस्टम प्रॉम्प्ट शामिल हों।

टीमें और RBAC

उपयोगकर्ताओं को अलग-थलग टीम वर्कस्पेस में व्यवस्थित करें, अपने SSO से भूमिकाओं के माध्यम से फीचर एक्सेस को नियंत्रित करें, और मॉडल क्षमता को निष्पक्ष रूप से साझा करने के लिए प्रति-भूमिका टोकन उपयोग सीमाएँ लागू करें।

कोई भी LLM लाएँ।

Ollama के माध्यम से स्थानीय मॉडल से या OpenAI-संगत API का उपयोग करके रिमोट प्रदाताओं से कनेक्ट करें, और उपयोगकर्ताओं को बातचीत छोड़े बिना मॉडल के बीच स्विच करने दें।

डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता

दस्तावेज़, एम्बेडिंग और चैट हिस्ट्री आपके VPS के अंदर रहते हैं, जिसमें Postgres रो-लेवल सिक्योरिटी और न्यूनतम स्क्रैच-बिल्ट कंटेनर गहन सुरक्षा प्रदान करते हैं।

आपको Bionic GPT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

9router

9router

40+ LLM प्रदाताओं के लिए टोकन ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ AI API रूटिंग प्रॉक्सी

डिप्लॉय करें
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

डिप्लॉय करें
Hermes Agent

Hermes Agent

बिल्ट-इन लर्निंग लूप और मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ खुद सुधार करने वाला AI एजेंट

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।