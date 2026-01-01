Bionic GPT ChatGPT के लिए एक ओपन-सोर्स ऑन-प्रिमाइसेस रिप्लेसमेंट है, जिसे उन संगठनों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए जनरेटिव AI की आवश्यकता है। एक हाई-परफॉरमेंस रस्ट कोर के इर्द-गिर्द निर्मित, यह एक परिचित ChatGPT-शैली इंटरफेस को टीम वर्कस्पेस, भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल्स और किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए एजेंटिक रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन जैसी एंटरप्राइज़ सुविधाओं के साथ जोड़ता है।

अपने VPS पर Bionic GPT को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, चैट हिस्ट्री, एम्बेडिंग और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग के। यह प्लेटफॉर्म किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल मॉडल — लोकल ओलामा इंस्टेंस या रिमोट प्रोवाइडर्स — से कनेक्ट होता है और इसमें सिमेंटिक सर्च के लिए pgvector के साथ PostgreSQL शामिल है, साथ ही डॉक्यूमेंट इनजेशन और एम्बेडिंग जनरेशन के लिए एक डेडिकेटेड RAG इंजन भी।