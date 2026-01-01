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पोर्टफोलियो, नेट वर्थ और वित्तीय प्रदर्शन विश्लेषण के लिए एक ओपन-सोर्स व्यक्तिगत निवेश ट्रैकर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wealthfolio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
वेल्थफोलियो एक गोपनीयता-केंद्रित, ओपन-सोर्स निवेश ट्रैकर है जो कई ब्रोकरों और बैंकों से होल्डिंग्स को एक ही डैशबोर्ड में समेकित करता है। यह पोर्टफोलियो प्रदर्शन, निवल मूल्य, लाभांश और आय को ट्रैक करता है, और S&P 500 जैसे इंडेक्स के मुकाबले आपके रिटर्न की तुलना करता है — यह सब आपके वित्तीय डेटा को किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड पर भेजे बिना।
अपने स्वयं के VPS पर वेल्थफोलियो को स्वयं होस्ट करना आपको अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर पूर्ण नियंत्रण देता है। एप्लिकेशन सब कुछ एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है, जिससे बैकअप सीधा हो जाता है और सदस्यता शुल्क समाप्त हो जाता है। CSV इंपोर्ट, सेवानिवृत्ति योजना के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन, और अंतर्निहित पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिफारिशों के समर्थन के साथ, यह व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है।
Wealthfolio की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-ब्रोकर समेकन
कई ब्रोकरों और बैंक खातों से होल्डिंग्स को एक एकीकृत डैशबोर्ड में समेकित करें, जिसमें आसान ऑनबोर्डिंग के लिए CSV आयात का समर्थन भी शामिल है।
पोर्टफोलियो प्रदर्शन विश्लेषण
प्रमुख सूचकांकों जैसे कि S&P 500 के मुकाबले खाते के प्रदर्शन की तुलना करें और अपने पूरे निवेश इतिहास में समय-भारित रिटर्न को ट्रैक करें।
शुद्ध संपत्ति ट्रैकिंग
अपनी कुल वित्तीय स्थिति की समय के साथ एक सटीक, अद्यतन तस्वीर प्राप्त करने के लिए सभी संपत्तियों और देनदारियों की एक साथ निगरानी करें।
लाभांश और आय की निगरानी
सभी होल्डिंग्स में लाभांश भुगतान और ब्याज आय को स्वचालित रूप से ट्रैक करें, जिससे आपको अपनी निष्क्रिय आय स्रोतों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
सेवानिवृत्ति योजना उपकरण
मोंटे कार्लो सिमुलेशन और FIRE प्रोजेक्शन चलाकर अपनी बचत रणनीति का स्ट्रेस-टेस्ट करें और अनुमान लगाएं कि आप वित्तीय स्वतंत्रता कब प्राप्त कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन
लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन प्रतिशत निर्धारित करें और पुनर्संतुलन संबंधी सिफारिशें प्राप्त करें जो आपके पोर्टफोलियो को आपकी निवेश रणनीति के अनुरूप रखती हैं।
आपको Wealthfolio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।