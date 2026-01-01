वेल्थफोलियो एक गोपनीयता-केंद्रित, ओपन-सोर्स निवेश ट्रैकर है जो कई ब्रोकरों और बैंकों से होल्डिंग्स को एक ही डैशबोर्ड में समेकित करता है। यह पोर्टफोलियो प्रदर्शन, निवल मूल्य, लाभांश और आय को ट्रैक करता है, और S&P 500 जैसे इंडेक्स के मुकाबले आपके रिटर्न की तुलना करता है — यह सब आपके वित्तीय डेटा को किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड पर भेजे बिना।

अपने स्वयं के VPS पर वेल्थफोलियो को स्वयं होस्ट करना आपको अपने वित्तीय रिकॉर्ड पर पूर्ण नियंत्रण देता है। एप्लिकेशन सब कुछ एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में स्टोर करता है, जिससे बैकअप सीधा हो जाता है और सदस्यता शुल्क समाप्त हो जाता है। CSV इंपोर्ट, सेवानिवृत्ति योजना के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन, और अंतर्निहित पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिफारिशों के समर्थन के साथ, यह व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है।