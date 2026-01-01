Actual Budget एक तेज़, लोकल-फर्स्ट पर्सनल फाइनैंस ऐप्लिकेशन है जो एनवेलप बजटिंग कार्यप्रणाली पर आधारित है—आप जो भी डॉलर कमाते हैं, उसे खर्च करने से पहले एक विशिष्ट श्रेणी में असाइन किया जाता है। मूल रूप से एक कमर्शियल प्रोडक्ट होने के बावजूद, इसे इसके निर्माता द्वारा ओपन-सोर्स किया गया था और अब इसे एक सक्रिय समुदाय द्वारा बनाए रखा जाता है, जिससे यह YNAB के सबसे सक्षम मुफ्त विकल्पों में से एक बन गया है।

क्योंकि Actual Budget एक लोकल-फर्स्ट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, आपका वित्तीय डेटा थर्ड-पार्टी क्लाउड के बजाय आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। मल्टी-डिवाइस सिंक्रनाइज़ेशन अभी भी आपके सेल्फ-होस्टेड सर्वर के माध्यम से काम करता है, और वैकल्पिक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ट्रांज़िट में डेटा की सुरक्षा करता है। SimpleFIN (US/कनाडा) और GoCardless (EU/UK) के माध्यम से बैंक कनेक्शन ट्रांज़ैक्शन को स्वचालित रूप से लाते हैं, जबकि YNAB के लिए इम्पोर्ट सपोर्ट माइग्रेशन को सीधा बनाता है।