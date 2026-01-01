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हर डॉलर को एक उद्देश्य देने के लिए एनवेलप बजटिंग का उपयोग करने वाला गोपनीयता पर केंद्रित पर्सनल फाइनैंस ऐप।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Actual Budget के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Actual Budget एक तेज़, लोकल-फर्स्ट पर्सनल फाइनैंस ऐप्लिकेशन है जो एनवेलप बजटिंग कार्यप्रणाली पर आधारित है—आप जो भी डॉलर कमाते हैं, उसे खर्च करने से पहले एक विशिष्ट श्रेणी में असाइन किया जाता है। मूल रूप से एक कमर्शियल प्रोडक्ट होने के बावजूद, इसे इसके निर्माता द्वारा ओपन-सोर्स किया गया था और अब इसे एक सक्रिय समुदाय द्वारा बनाए रखा जाता है, जिससे यह YNAB के सबसे सक्षम मुफ्त विकल्पों में से एक बन गया है।
क्योंकि Actual Budget एक लोकल-फर्स्ट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, आपका वित्तीय डेटा थर्ड-पार्टी क्लाउड के बजाय आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। मल्टी-डिवाइस सिंक्रनाइज़ेशन अभी भी आपके सेल्फ-होस्टेड सर्वर के माध्यम से काम करता है, और वैकल्पिक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ट्रांज़िट में डेटा की सुरक्षा करता है। SimpleFIN (US/कनाडा) और GoCardless (EU/UK) के माध्यम से बैंक कनेक्शन ट्रांज़ैक्शन को स्वचालित रूप से लाते हैं, जबकि YNAB के लिए इम्पोर्ट सपोर्ट माइग्रेशन को सीधा बनाता है।
Actual Budget की मुख्य विशेषताएं
लिफाफा बजटिंग
खर्च करने से पहले हर डॉलर को एक विशिष्ट श्रेणी में आवंटित करता है, जिससे आपको मोटे अनुमानों के बजाय वास्तविक आय के आधार पर एक स्पष्ट योजना मिलती है।
स्थानीय-प्रथम डेटा स्वामित्व
आपका वित्तीय डेटा आपके अपने सर्वर पर संग्रहीत किया जाता है, न कि किसी कमर्शियल क्लाउड पर—जो संवेदनशील खाते के विवरणों को तीसरे पक्ष के उल्लंघनों या विक्रेता नीति में बदलावों से सुरक्षित रखता है।
मल्टी-डिवाइस सिंक
अपने सेल्फ-होस्टेड सर्वर के ज़रिए फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर बजट सिंक करें ताकि घर का हर सदस्य एक जैसे अपडेटेड आंकड़े देख सके।
बैंक खाता एकीकरण
लेनदेन को स्वचालित रूप से इम्पोर्ट करने और मैन्युअल डेटा एंट्री को कम करने के लिए SimpleFIN (यूएस/कनाडा) या GoCardless (ईयू/यूके) के माध्यम से वास्तविक बैंक खातों से कनेक्ट करें।
विस्तृत वित्तीय रिपोर्टें
नेट वर्थ, कैश फ्लो और खर्च के रुझानों के लिए बिल्ट-इन रिपोर्ट आपको इतनी स्पष्टता देते हैं कि आप बिना किसी अलग स्प्रेडशीट के सूचित वित्तीय निर्णय ले सकें।
आपको Actual Budget को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।