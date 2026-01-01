Budge एक व्यक्तिगत वित्त बजटिंग एप्लिकेशन है जो व्यक्तियों और परिवारों को एक सुलभ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से खर्चों को ट्रैक करने, खर्च करने के पैटर्न की निगरानी करने और वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद करता है। यह कई प्रकार के खातों, कस्टम खर्च श्रेणियों और आवर्ती लेनदेन प्रबंधन का समर्थन करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को क्लाउड-आधारित वित्तीय सेवाओं पर निर्भर हुए बिना उनके वित्तीय स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर मिलती है।

अपने स्वयं के VPS पर Budge को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग विवरण, खर्च का इतिहास और वित्तीय लक्ष्य पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहें — कभी भी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं किए जाते या विज्ञापन प्रोफाइलिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाते। स्थायी स्टोरेज वर्षों के वित्तीय इतिहास को सुरक्षित रखता है, जो एक रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से किसी भी डिवाइस से सुलभ है।