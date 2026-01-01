1-क्लिक में Budge डिप्लॉय करें।
निजी खर्चों को ट्रैक करने, बजट बनाने और वित्तीय लक्ष्यों के प्रबंधन के लिए सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त एप्लिकेशन।
Budge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Budge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Budge एक व्यक्तिगत वित्त बजटिंग एप्लिकेशन है जो व्यक्तियों और परिवारों को एक सुलभ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से खर्चों को ट्रैक करने, खर्च करने के पैटर्न की निगरानी करने और वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद करता है। यह कई प्रकार के खातों, कस्टम खर्च श्रेणियों और आवर्ती लेनदेन प्रबंधन का समर्थन करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को क्लाउड-आधारित वित्तीय सेवाओं पर निर्भर हुए बिना उनके वित्तीय स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर मिलती है।
अपने स्वयं के VPS पर Budge को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग विवरण, खर्च का इतिहास और वित्तीय लक्ष्य पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहें — कभी भी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं किए जाते या विज्ञापन प्रोफाइलिंग के लिए उपयोग नहीं किए जाते। स्थायी स्टोरेज वर्षों के वित्तीय इतिहास को सुरक्षित रखता है, जो एक रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से किसी भी डिवाइस से सुलभ है।
Budge की मुख्य विशेषताएं
खर्च ट्रैकिंग
कई प्रकार के खातों — चेकिंग, बचत, क्रेडिट कार्ड और नकद — में लेनदेन को दर्ज और वर्गीकृत करें ताकि सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रख सकें।
बजट निगरानी
श्रेणी के अनुसार खर्च की सीमा निर्धारित करें और वास्तविक समय में प्रगति को ट्रैक करें ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि बजट के अधिक होने का खतरा कब है।
दृश्य खर्च रिपोर्ट्स
चार्ट और डैशबोर्ड एक नज़र में खर्च के पैटर्न और बजट का प्रदर्शन दिखाते हैं, जिससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि हर महीने पैसा कहाँ जा रहा है।
लक्ष्य ट्रैकिंग
बचत या ऋण-कटौती के लक्ष्य निर्धारित करें और समय के साथ प्रगति की निगरानी करें, जिससे अमूर्त वित्तीय लक्ष्य मापने योग्य मील के पत्थर में बदल जाएं।
गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन
सभी वित्तीय डेटा आपके VPS पर स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाता है, जिससे संवेदनशील जानकारी विज्ञापन नेटवर्क और डेटा ब्रोकर से दूर रहती है।
आपको Budge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।